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Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата Моргана
Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата Моргана - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата Моргана
Работы по демонтажу недостроенной многоэтажки на Таврической набережной в Балаклаве не повредят расположенному по соседству объекту культурного наследия "Дача... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T19:16
2023-12-08T19:16
2023-12-08T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Работы по демонтажу недостроенной многоэтажки на Таврической набережной в Балаклаве не повредят расположенному по соседству объекту культурного наследия "Дача инженера Завадского Фата Моргана". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, работы по недострою будут идти параллельно с реконструкцией Таврической набережной. На первом этапе разберут перекрытия входных групп, на втором демонтируют основное здание, в последнюю очередь – недостроенный паркинг.Беспокойство о сохранности объекта культурного наследия связаны с очень близким расположением к демонтируемому недострою. Один "нависает" над другим — поэтому большую часть работ необходимо проводить без использования тяжелой техники.Исполнитель работ компания "Мостотрест" планирует поэтапно расширять фронт работ, привлекать больше техники. Сейчас используется бетонолом 2000, перфораторы, отбойные молотки. Позже строители смогут задействовать автокраны и автовышки. К разбору перекрытий, остекления и кровли привлекают альпинистов.В рамках реконструкции набережной Балаклавы планируется восстановить пять объектов культурного наследия: дачи Апраксина, дачи Щербина, дачи врача Педькова, охотничьего домика князя Юсупова и склада коньячного завода Шитта.В Балаклаве по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя строится яхтенная марина. Концепция нового объекта предполагает не только создание стоянки на 600 судов и необходимой инфраструктуры, но и организацию нового общественного пространства. В частности, реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей и решение проблемы КОС. Генподрядчик – ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 годаБалаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с моремВ Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, балаклава
Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата Моргана
Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Завадского Фата Моргана – губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Работы по демонтажу недостроенной многоэтажки на Таврической набережной в Балаклаве не повредят расположенному по соседству объекту культурного наследия "Дача инженера Завадского Фата Моргана". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, работы по недострою будут идти параллельно с реконструкцией Таврической набережной. На первом этапе разберут перекрытия входных групп, на втором демонтируют основное здание, в последнюю очередь – недостроенный паркинг.
Беспокойство о сохранности объекта культурного наследия связаны с очень близким расположением к демонтируемому недострою. Один "нависает" над другим — поэтому большую часть работ необходимо проводить без использования тяжелой техники.
"Переговорил с руководителем проекта Алексеем Емченко насчет соседнего, важного для нас объекта культурного наследия "Дача инженера Завадского Фата Моргана". Алексей Сергеевич заверил, что работают "ювелирно", здание сверху укрыли специальной защитной сеткой. Из-за стесненных условий специалисты применяют современные технологии – специальные роботизированные перфораторы, которыми управляют на расстоянии", – написал в Telegram-канале Развожаев.
Исполнитель работ компания "Мостотрест" планирует поэтапно расширять фронт работ, привлекать больше техники. Сейчас используется бетонолом 2000, перфораторы, отбойные молотки. Позже строители смогут задействовать автокраны и автовышки. К разбору перекрытий, остекления и кровли привлекают альпинистов.
В рамках реконструкции набережной Балаклавы планируется восстановить пять объектов культурного наследия
: дачи Апраксина, дачи Щербина, дачи врача Педькова, охотничьего домика князя Юсупова и склада коньячного завода Шитта.
В Балаклаве по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя строится яхтенная марина. Концепция нового объекта предполагает не только создание стоянки на 600 судов и необходимой инфраструктуры, но и организацию нового общественного пространства. В частности, реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей и решение проблемы КОС. Генподрядчик – ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.
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