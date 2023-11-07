https://crimea.ria.ru/20231107/v-balaklave-vosstanovyat-pyat-obektov-kulturnogo-naslediya-1132633395.html

В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия

В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия - РИА Новости Крым, 07.11.2023

В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия

Пять объектов культурного наследия восстановят в раках реконструкции набережной Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T20:29

2023-11-07T20:29

2023-11-07T20:29

севастополь

балаклава

михаил развожаев

общество

охрана культурного наследия

новости крыма

строительство яхтенной марины в балаклаве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123356271_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_340d3d54cee62e2ca9c6debfd9175010.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Пять объектов культурного наследия восстановят в раках реконструкции набережной Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания архитектурно-художественного совета.Он отметил, что все проекты будет рассматривать научно-методический экспертный совет при Севнаследии. Уже рассмотренный экспертами концепт касается пока только благоустройства набережной, добавил он.Губернатор отметил, что реконструкция не предусматривает тотальных изменений в облике Балаклавы, а сам проект еще "будут широко обсуждать" с общественностью."Долго обсуждали вопросы озеленения, освещения, установки малых архитектурных форм, но при этом единогласно отметили важную связь современного видения с историческим контекстом", – прокомментировал концепцию архитекторов Развожаев.В 2021 году Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) сообщало о планах реконструировать 30 исторических объектов, которые войдут в историко-архитектурный туристический маршрут, опоясывающий Балаклавскую бухту.В их числе упомянутые губернатором объекты и "Водолечебница К.С. Гинали" на набережной Назукина. В декабре 2022 года в пресс-службе подрядчика строительства яхтенной марины в Балаклаве сообщили, что здание водолечебницы впервые за всю его историю будет отреставрировано. В том же году завершились судебные тяжбы, связанные с судьбой полуразрушенного объекта культурного наследия – охотничьего домика князя Юсупова на набережной Балаклавы. Решением суда объект изымут и передадут в государственную собственность города. В Балаклаве по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя строится яхтенная марина. Концепция нового объекта предполагает не только создание стоянки на 600 судов и необходимой инфраструктуры, но и организацию нового общественного пространства. В частности, реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей и решение проблемы КОС. Генподрядчик – ПАО "Мостотрест", компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 годаБалаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с моремВ Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники

севастополь

балаклава

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, балаклава, михаил развожаев, общество, охрана культурного наследия, новости крыма, строительство яхтенной марины в балаклаве