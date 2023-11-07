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В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия - РИА Новости Крым, 07.11.2023
В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
Пять объектов культурного наследия восстановят в раках реконструкции набережной Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T20:29
2023-11-07T20:29
2023-11-07T20:29
севастополь
балаклава
михаил развожаев
общество
охрана культурного наследия
новости крыма
строительство яхтенной марины в балаклаве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Пять объектов культурного наследия восстановят в раках реконструкции набережной Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания архитектурно-художественного совета.Он отметил, что все проекты будет рассматривать научно-методический экспертный совет при Севнаследии. Уже рассмотренный экспертами концепт касается пока только благоустройства набережной, добавил он.Губернатор отметил, что реконструкция не предусматривает тотальных изменений в облике Балаклавы, а сам проект еще "будут широко обсуждать" с общественностью."Долго обсуждали вопросы озеленения, освещения, установки малых архитектурных форм, но при этом единогласно отметили важную связь современного видения с историческим контекстом", – прокомментировал концепцию архитекторов Развожаев.В 2021 году Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) сообщало о планах реконструировать 30 исторических объектов, которые войдут в историко-архитектурный туристический маршрут, опоясывающий Балаклавскую бухту.В их числе упомянутые губернатором объекты и "Водолечебница К.С. Гинали" на набережной Назукина. В декабре 2022 года в пресс-службе подрядчика строительства яхтенной марины в Балаклаве сообщили, что здание водолечебницы впервые за всю его историю будет отреставрировано. В том же году завершились судебные тяжбы, связанные с судьбой полуразрушенного объекта культурного наследия – охотничьего домика князя Юсупова на набережной Балаклавы. Решением суда объект изымут и передадут в государственную собственность города. В Балаклаве по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя строится яхтенная марина. Концепция нового объекта предполагает не только создание стоянки на 600 судов и необходимой инфраструктуры, но и организацию нового общественного пространства. В частности, реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей и решение проблемы КОС. Генподрядчик – ПАО "Мостотрест", компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 годаБалаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с моремВ Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники
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севастополь, балаклава, михаил развожаев, общество, охрана культурного наследия, новости крыма, строительство яхтенной марины в балаклаве
В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
Пять объектов культурного наследия восстановят при реконструкции набережной Балаклавы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Пять объектов культурного наследия восстановят в раках реконструкции набережной Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания архитектурно-художественного совета.
"Мы планируем реконструкцию и воссоздание исторических, знаковых для города зданий, в том числе и объектов культурного наследия: дачи Апраксина, дачи Щербина, дачи врача Педькова, охотничьего домика князя Юсупова и склада коньячного завода Шитта", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все проекты будет рассматривать научно-методический экспертный совет при Севнаследии. Уже рассмотренный экспертами концепт касается пока только благоустройства набережной, добавил он.
Губернатор отметил, что реконструкция не предусматривает тотальных изменений в облике Балаклавы, а сам проект еще "будут широко обсуждать" с общественностью.
"Долго обсуждали вопросы озеленения, освещения, установки малых архитектурных форм, но при этом единогласно отметили важную связь современного видения с историческим контекстом", – прокомментировал концепцию архитекторов Развожаев.
По его словам, авторы проекта предложили восстановить историческую тенистую платановую аллею на улице Калича. "По замыслу, она будет трехрядной, и здесь можно будет проводить выставки или сезонные мероприятия", – заключил губернатор.
В 2021 году Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) сообщало о планах реконструировать 30 исторических объектов, которые войдут в историко-архитектурный туристический маршрут, опоясывающий Балаклавскую бухту.
В их числе упомянутые губернатором объекты и "Водолечебница К.С. Гинали" на набережной Назукина. В декабре 2022 года в пресс-службе подрядчика строительства яхтенной марины в Балаклаве сообщили, что здание водолечебницы впервые за всю его историю будет отреставрировано
.
В том же году завершились судебные тяжбы, связанные с судьбой полуразрушенного объекта культурного наследия – охотничьего домика князя Юсупова
на набережной Балаклавы. Решением суда объект изымут и передадут в государственную собственность города.
В Балаклаве по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя строится яхтенная марина. Концепция нового объекта предполагает не только создание стоянки на 600 судов и необходимой инфраструктуры, но и организацию нового общественного пространства. В частности, реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей и решение проблемы КОС. Генподрядчик – ПАО "Мостотрест", компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.
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