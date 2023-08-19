Балаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с морем
Экологи и строители – об экологических проблемах в Балаклавской бухте и их решении
13:15 19.08.2023 (обновлено: 13:17 19.08.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Балаклавская бухта одна из самых загрязненных в Севастополе, как отразится на ней строительство яхтенной марины, сегодня трудно предсказать, говорят экологи – строители заверяют: будет только лучше. Об опасениях и ожиданиях экспертов – в материале РИА Новости Крым.
Ранее ученые рассказали о главной проблеме севастопольских бухт – нефтяном загрязнении на дне. На втором месте – сточные и ливневые воды, с которыми в акваторию поступают тяжелые металлы, хлорорганические соединения, нефтепродукты и прочее вредное.
Балаклавская бухта загрязнена так же сильно, как и Южная, и Севастопольская, говорит завотделом Экологии бентоса федерального исследовательского центра "Институт биологии юных морей им. Ковалевского РАН" Алексей Петров.
"Мы вели мониторинг с 1990-х годов, и понимаем тенденции развития экосистемы Балаклавской бухты с того времени до сегодня. То санитарное состояние, которое было на момент ухода сил флота, – это коктейль из нефтепродуктов и других техногенных загрязнителей, все это оставалось на дне", – говорит Петров.
Согласно результатам последних исследований Балаклавской бухты учеными Морского гидрофизического института, которые провели в 2018 году, в донных отложениях здесь увеличивается содержание органического углерода.
"Это может быть результатом поступления загрязняющих бытовых стоков с высоким содержанием органических веществ. Накопление органики и ее последующее окисление бактериями усиливает потребление кислорода, что в дальнейшем может привести к появлению сероводорода. А это уже каталитический яд", – рассказала завотделом биогеохимии моря Гидорфиза Наталья Орехова.
Снижение угрозы возможно лишь при устранении или существенном снижении главных источников загрязнения, "что важно для реализации государственных планов по использованию акватории бухты для рекреации и устройства яхтенной марины", говорится в отчете, соавтором которого являлась и Орехова.
Вопрос о том, что в "Балаклавской бухте нужно прежде всего очищать дно, а уже потом развивать рекреацию", севастопольские ученые поднимают уже четверть века, говорит Петров. Но в раннеукраинский период, в 90-е, было недостаточно денег на экологическую очистку, а в позднеукраинский их совсем не стало.
Эксперты ИнБЮМ продолжают добиваться, чтобы новые проекты в регионе реализовывались с экологическим сопровождением института, который имеет огромный опыт и базу данных. И одна из волнующих тем – строительство Балаклавской марины, поделился ученый.
"При строительстве марины предполагалось, что дно будет очищено от техногенного мусора, и такие работы действительно провели. Но они включают углубление дна с изъятием загрязненного ила, что может вызывать вторичное загрязнение воды и сказаться на состоянии экосистемы бухты. И пока мы, экологи, не знаем, какими будут последствия", – отметил Петров.
По его мнению, никто не будет учитывать вред для экологии в условные десятки тысяч рублей, если ожидаемый профицит от реализации проекта исчисляется десятками и сотнями миллионов. "Пока экологический ущерб не станет заметно превышать коммерческую прибыль, на такие проблемы не будут обращать серьезного внимания, к сожалению, это надо признать", – считает ученый.
В ПАО "Мостотрест" – компании, которая строит марину в Балаклаве, уверяют, что "ответственно и с особым вниманием" относятся к теме экологии.
"В процессе работ сводим к минимуму влияние стройки на окружающую среду. Все природоохранные мероприятия выполняются в полном объеме", – сообщили в пресс-службе подрядчика.
Здесь отметили, что заключили с ИнБЮМ контракт на проведение мониторинга, согласно которому местные ученые-экологи дважды в год – в теплый и холодный период – исследуют Балаклавскую бухту и впадающую в нее речку Балаклавку, проводят сравнительный анализ и готовят итоговый отчет о ситуации.
"В месте впадения реки Балаклавка в бухту сейчас отсутствуют илоуловители, все отходы человеческой деятельности по течению реки попадают в море. В процессе реконструкции илоуловители будут установлены, а затем переданы на баланс города или управляющей мариной компании", – уточнили в "Мостотрест".
Тема строительства Балаклавской марины действительно волнительная, признает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе, заслуженный эколог России, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова.
Она отметила, что контракт с ИнБЮМ был заключен после многочисленных дебатов с участием местного правительства и экспертов. Мониторинг стал проводиться в 2023 году, во время строительства. При этом полигон исследований по согласованию с подрядчиком был расширен: от одной точки в вершине бухты, предложенной изначально, на всю акваторию.
"По результатам исследований всех параметров, предусмотренных природоохранным законодательством, мы сможем оценить воздействие на окружающую среду и экосистему бухты. К концу 2023 года будем иметь результаты, предоставим их заказчику и, надеюсь, общественному совету по Балаклавской марине. Думаю, будут необходимы компенсационные мероприятия по улучшению состояния бухты", – заключила эксперт.
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки на 600 судов, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.
Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.
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