https://crimea.ria.ru/20230819/balaklavskaya-bukhta-i-stroitelstvo-mariny-chto-budet-zdes-s-morem-1130782017.html

Балаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с морем

Балаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с морем - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Балаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с морем

Балаклавская бухта одна из самых загрязненных в Севастополе, как отразится на ней строительство яхтенной марины, сегодня трудно предсказать, говорят экологи –... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T13:15

2023-08-19T13:15

2023-08-19T13:17

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Балаклавская бухта одна из самых загрязненных в Севастополе, как отразится на ней строительство яхтенной марины, сегодня трудно предсказать, говорят экологи – строители заверяют: будет только лучше. Об опасениях и ожиданиях экспертов – в материале РИА Новости Крым. Ранее ученые рассказали о главной проблеме севастопольских бухт – нефтяном загрязнении на дне. На втором месте – сточные и ливневые воды, с которыми в акваторию поступают тяжелые металлы, хлорорганические соединения, нефтепродукты и прочее вредное.Балаклавская бухта загрязнена так же сильно, как и Южная, и Севастопольская, говорит завотделом Экологии бентоса федерального исследовательского центра "Институт биологии юных морей им. Ковалевского РАН" Алексей Петров.Согласно результатам последних исследований Балаклавской бухты учеными Морского гидрофизического института, которые провели в 2018 году, в донных отложениях здесь увеличивается содержание органического углерода.Снижение угрозы возможно лишь при устранении или существенном снижении главных источников загрязнения, "что важно для реализации государственных планов по использованию акватории бухты для рекреации и устройства яхтенной марины", говорится в отчете, соавтором которого являлась и Орехова.Вопрос о том, что в "Балаклавской бухте нужно прежде всего очищать дно, а уже потом развивать рекреацию", севастопольские ученые поднимают уже четверть века, говорит Петров. Но в раннеукраинский период, в 90-е, было недостаточно денег на экологическую очистку, а в позднеукраинский их совсем не стало.Эксперты ИнБЮМ продолжают добиваться, чтобы новые проекты в регионе реализовывались с экологическим сопровождением института, который имеет огромный опыт и базу данных. И одна из волнующих тем – строительство Балаклавской марины, поделился ученый.По его мнению, никто не будет учитывать вред для экологии в условные десятки тысяч рублей, если ожидаемый профицит от реализации проекта исчисляется десятками и сотнями миллионов. "Пока экологический ущерб не станет заметно превышать коммерческую прибыль, на такие проблемы не будут обращать серьезного внимания, к сожалению, это надо признать", – считает ученый.В ПАО "Мостотрест" – компании, которая строит марину в Балаклаве, уверяют, что "ответственно и с особым вниманием" относятся к теме экологии. Здесь отметили, что заключили с ИнБЮМ контракт на проведение мониторинга, согласно которому местные ученые-экологи дважды в год – в теплый и холодный период – исследуют Балаклавскую бухту и впадающую в нее речку Балаклавку, проводят сравнительный анализ и готовят итоговый отчет о ситуации.Тема строительства Балаклавской марины действительно волнительная, признает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе, заслуженный эколог России, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова.Она отметила, что контракт с ИнБЮМ был заключен после многочисленных дебатов с участием местного правительства и экспертов. Мониторинг стал проводиться в 2023 году, во время строительства. При этом полигон исследований по согласованию с подрядчиком был расширен: от одной точки в вершине бухты, предложенной изначально, на всю акваторию.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки на 600 судов, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 годаЧасть новой набережной в Балаклаве построят не раньше конца 2023 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости крыма, севастополь, балаклава, алексей петров, инбюм, наталья орехова, экология, наталия мильчакова, реализация фцп в крыму и севастополе, владимир путин (политик)