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В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр
В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр
В ходе реконструкции центра Алупки жителей двух частных домов переселили в новостройки, чтобы освободить общественное пространство. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T10:47
2024-04-17T10:47
2024-04-17T11:33
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реконструкция алупки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В ходе реконструкции центра Алупки жителей двух частных домов переселили в новостройки, чтобы освободить общественное пространство. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Жителям выдали квартиры в одной из ялтинских новостроек. Таким образом было освобождено общественное пространство, на котором теперь обустроят амфитеатр, сообщила Павленко. По ее словам, работы по реконструкции исторического центра Алупки уже почти закончены."Почти завершили мощение, установку красивых фонарей и светильников, а вдохновленные процессом жители и предприниматели вовсю приводят в порядок фасады и вывески, устанавливают узорчатые наличники, адресные аншлаги", - рассказала глава администрации.В образ "старой Алупки" будут вписаны предметы, которые передаст в дар городу Ялтинская киностудия. Художники вскоре начнут работу над муралами, которые украсят стены зданий.В ходе реконструкции в Алупке восстановили старинный питьевой фонтан 1862 года и установили стереоскопы. С их помощью туристы смогут увидеть, как выглядела Алупка более ста лет назад.Кроме того, планируется благоустроить территорию рыбацкой артели, которая существует с незапамятных времен. Вопрос о том, как привести территорию в порядок и оформить соответствующие документы, прорабатывается совместно с рыбаками, архитекторами и дизайнерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристовНа восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублейПарк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения
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алупка, янина павленко, городская среда, новости крыма, крым, реконструкция, реконструкция алупки
В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр
Из-за строительства амфитеатра в Алупке жителям двух домов дали новые квартиры
10:47 17.04.2024 (обновлено: 11:33 17.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В ходе реконструкции центра Алупки жителей двух частных домов переселили в новостройки, чтобы освободить общественное пространство. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Осмотрели на днях освобожденную от строений территорию напротив бюста Амет-Хану Султану. Еще на старте работ поняли: два частных жилых объекта "рвут" пространство и не вписываются в общую концепцию. С собственниками достигли согласия обменять их квартиры на аналогичные по площади в любой точке муниципалитета", - написала она в своем Telegram-канале.
Жителям выдали квартиры в одной из ялтинских новостроек. Таким образом было освобождено общественное пространство, на котором теперь обустроят амфитеатр, сообщила Павленко.
По ее словам, работы по реконструкции исторического центра Алупки уже почти закончены.
"Почти завершили мощение, установку красивых фонарей и светильников, а вдохновленные процессом жители и предприниматели вовсю приводят в порядок фасады и вывески, устанавливают узорчатые наличники, адресные аншлаги", - рассказала глава администрации.
В образ "старой Алупки" будут вписаны предметы, которые передаст в дар городу Ялтинская киностудия. Художники вскоре начнут работу над муралами, которые украсят стены зданий.
В ходе реконструкции в Алупке восстановили старинный питьевой фонтан
1862 года и установили стереоскопы. С их помощью туристы смогут увидеть, как выглядела Алупка более ста лет назад.
Кроме того, планируется благоустроить территорию рыбацкой артели
, которая существует с незапамятных времен. Вопрос о том, как привести территорию в порядок и оформить соответствующие документы, прорабатывается совместно с рыбаками, архитекторами и дизайнерами.
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