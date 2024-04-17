https://crimea.ria.ru/20240417/v-alupke-na-meste-dvukh-domov-postroyat-amfiteatr-1136631486.html

В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр

В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр - РИА Новости Крым, 17.04.2024

В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр

В ходе реконструкции центра Алупки жителей двух частных домов переселили в новостройки, чтобы освободить общественное пространство. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T10:47

2024-04-17T10:47

2024-04-17T11:33

алупка

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реконструкция алупки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В ходе реконструкции центра Алупки жителей двух частных домов переселили в новостройки, чтобы освободить общественное пространство. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Жителям выдали квартиры в одной из ялтинских новостроек. Таким образом было освобождено общественное пространство, на котором теперь обустроят амфитеатр, сообщила Павленко. По ее словам, работы по реконструкции исторического центра Алупки уже почти закончены."Почти завершили мощение, установку красивых фонарей и светильников, а вдохновленные процессом жители и предприниматели вовсю приводят в порядок фасады и вывески, устанавливают узорчатые наличники, адресные аншлаги", - рассказала глава администрации.В образ "старой Алупки" будут вписаны предметы, которые передаст в дар городу Ялтинская киностудия. Художники вскоре начнут работу над муралами, которые украсят стены зданий.В ходе реконструкции в Алупке восстановили старинный питьевой фонтан 1862 года и установили стереоскопы. С их помощью туристы смогут увидеть, как выглядела Алупка более ста лет назад.Кроме того, планируется благоустроить территорию рыбацкой артели, которая существует с незапамятных времен. Вопрос о том, как привести территорию в порядок и оформить соответствующие документы, прорабатывается совместно с рыбаками, архитекторами и дизайнерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристовНа восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублейПарк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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