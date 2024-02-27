На восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублей
На восстановление подпорной стены в центре Алупки выделено 25 миллионов рублей - Павленко
17:43 27.02.2024 (обновлено: 17:44 27.02.2024)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Алупке восстанавливают подпорную стену
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В историческом центре Алупки восстанавливают рухнувшую подпорную стену - на работы из городского бюджета выделено 25 миллионов рублей, написала в Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Особое внимание рухнувшей в прошлом году подпорной стене, на восстановление которой из муниципального бюджета направили 25 млн рублей. Здесь уже залита бетонная "подушка" для дальнейшего монтирования буронабивных свай, что придаст дополнительной прочности и устойчивости конструкции", - написала она.
Работы по восстановлению ведутся в рамках благоустройства исторического центра курортного города по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". По данным Павленко, всего на объекте задействованы 53 человека.
Идет работа и в Милютинском парке, который обустраивается по программе национального проекта "Жилье и городская среда".
"Обсудили ряд моментов, связанных с наличием трубы центрального водовода - она идет через парк, - поделилась она. - Ищем технические решения с водоканалом. Ждем выхода проекта из экспертизы и приступаем к работам", - добавила глава администрации.
По завершении всех работ Алупка полностью преобразится. На данный момент там завершаются реставрационные и ремонтные работы во всемирно известном Воронцовском дворце. Благоустраивается также расположенный в непосредственной близости исторический центр курортного городка - его приведут в соответствие со стилистикой дворцового парка.
В Милютинском парке, расположенном между Алупкой и Симеизом, будет построен амфитеатр, отреставрировано воинское захоронение, обустроены детские и спортивные площадки, а также мангальная зона и смотровая площадка.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в ходе реконструкции на территории Воронцовского дворца обнаружили подземный ход, а в Алупке нашли и отреставрировали старинный питьевой фонтан.
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