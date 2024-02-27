https://crimea.ria.ru/20240227/na-vosstanovlenie-podpornoy-steny-v-alupke-vydeleno-25-millionov-rubley-1135255916.html

На восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублей

На восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 27.02.2024

На восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублей

В историческом центре Алупки восстанавливают рухнувшую подпорную стену - на работы из городского бюджета выделено 25 миллионов рублей, написала в... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T17:43

2024-02-27T17:43

2024-02-27T17:44

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алупка

янина павленко

благоустройство

реконструкция алупки

общество

новости крыма

реализация нацпроектов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В историческом центре Алупки восстанавливают рухнувшую подпорную стену - на работы из городского бюджета выделено 25 миллионов рублей, написала в Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.Работы по восстановлению ведутся в рамках благоустройства исторического центра курортного города по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". По данным Павленко, всего на объекте задействованы 53 человека. Идет работа и в Милютинском парке, который обустраивается по программе национального проекта "Жилье и городская среда"."Обсудили ряд моментов, связанных с наличием трубы центрального водовода - она идет через парк, - поделилась она. - Ищем технические решения с водоканалом. Ждем выхода проекта из экспертизы и приступаем к работам", - добавила глава администрации.По завершении всех работ Алупка полностью преобразится. На данный момент там завершаются реставрационные и ремонтные работы во всемирно известном Воронцовском дворце. Благоустраивается также расположенный в непосредственной близости исторический центр курортного городка - его приведут в соответствие со стилистикой дворцового парка.В Милютинском парке, расположенном между Алупкой и Симеизом, будет построен амфитеатр, отреставрировано воинское захоронение, обустроены детские и спортивные площадки, а также мангальная зона и смотровая площадка.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в ходе реконструкции на территории Воронцовского дворца обнаружили подземный ход, а в Алупке нашли и отреставрировали старинный питьевой фонтан.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворцаУ Воронцовского дворца обнаружили подземный ход

https://crimea.ria.ru/20240215/kogda-v-alupke-vosstanovyat-istoricheskiy-oblik-goroda-1134969719.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, алупка, янина павленко, благоустройство, реконструкция алупки, общество, новости крыма, реализация нацпроектов в крыму, крым