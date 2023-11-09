Уникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца
В Воронцовском дворце завершают замену сетей - в скале и парке проложены километры труб
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоронцовский дворец в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На территории Воронцовского дворца в Алупке завершаются работы по прокладыванию инженерных сетей. На данный момент в полном объеме восстановлены медные кровли, козырьки, проложены сети для отопления, благоустроен Шуваловский проход и дорожки. Полностью закончить реконструкцию строители должны до конца 2024 года.
По словам руководителя компании-производителя работ Сергея Рогожина, строители заканчивают земляные работы в хозяйственном дворе – укладывают пожарный водопровод. Далее предстоит подключение канализации, водопровода, водоотведения и благоустройство "всего, что перекопали".
Как проводят реставрацию на территории одного из красивейших дворцов Крыма, проверили корреспонденты РИА Новости Крым.
Мастерство строителей прошлого
Нынешних строителей очень удивило мастерство проектировщиков, которые разрабатывали этот проект в середине XIX века. Все коммуникации, рассказывает Сергей Рогожин, проходят прямо под объектами дворца, в скале, которая служит фундаментом. Это было архисложно и даже революционно по технологиям тех времен, но именно это позволило канализации и водопроводу проработать более полутора веков.
"Это сложно и спроектировать, и выполнить. Каменные трубы были проложены в скале, между гранитом разных пород. Мы его и кололи, и пилили, и резали, что только ни делали, чтобы добраться. Где-то вскрывали, где-то запускали мини-камеры, где-то опускались в колодцы. Это была уникальная работа", - рассказал журналистам подрядчик.
В ходе работ старинные сети и подземные галереи для ливнестоков постарались сохранить по максимуму: коммуникации где-то были заменены, где-то новые трубы вставлены в старые. Поскольку музей не закрывался для экскурсантов, работать приходилось поэтапно.
"Музей действующий, процесс не останавливался, поэтому сотрудничали в тесной связке со службой безопасности и руководством музея. Приходилось работать участками, этапами, перенаправлять движение пешеходов и сотрудников", - вспоминает руководитель компании-производителя работ.
За прошедший год было уложено более пяти километров водопровода – это только магистральных сетей, без разводки по парку.
"Питьевой и пожарный водопровод здесь является совмещенным. Это трубы 180-го и 90-го диаметра, их было порядка 2,5-3 километров. Для полива в парке использовались трубы чуть меньшего диаметра, но там только 90-й трубы было около двух километров. Ну и более мелкие – тысяча метров во всех направлениях, это для полива", - перечислил он.
Исторически в Воронцовском дворце сложилось так, что ливневая и бытовая канализации не были разделены – так строили в XIX веке. В ходе нынешней реконструкции этот недочет был устранен. Всего, по словам подрядчика, на реставрацию и ремонт подземных коммуникаций было выделено около 290 миллионов рублей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеставрация Воронцовского дворца в Алупке
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Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеставрация Воронцовского дворца в Алупке
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Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеставрация Воронцовского дворца в Алупке
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Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеставрация Воронцовского дворца в Алупке
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Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Камень для мостовой из Карелии
Покрытие для мощения выбирали очень долго. Оно должно было не только быть прочным и качественным, но еще и гармонировать со старинными стенами и архитектурным обликом дворца. Поэтому в результате долгих раздумий и обсуждений выбрали камень амфиболит, который добыли и привезли из Карелии. Искусственно "застаренным" амфиболитом уже вымостили Шуваловский проезд Воронцовского дворца.
"Здесь использован застаренный бучардированный (обработанный для придания шероховатости – ред.) термичный камень амфиболит. Очень долго принималось по нему решение, но именно он лучше всего вписался и в возраст, и в цвет стен, и в саму идею замка", - отметил Рогожин.
При демонтаже асфальтового покрытия в двух арках Шуваловского проезда был обнаружен камень диабаз, уложенный еще строителями дворца, рассказала заместитель директора ГАУ РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" Марина Дукшина.
"Он был отреставрирован и сохранен. Также при выполнении работ по мощению Шуваловского проезда были восстановлены чугунные люки на колодцах. Они выполнены по индивидуальному заказу, по историческим образцам, которые были найдены здесь же, под асфальтом. Поэтому и мощение вписалось в историческую среду, и чугунные люки на колодцах", - отметила она.
В парковой зоне установлена система видеонаблюдения и наружное освещение. Только так называемых "грунтовых" светильников, которые будут подсвечивать дорожки, было установлено почти 500 штук.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеставрация Воронцовского дворца в Алупке
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Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Воронцовский дворец в Алупке
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Воронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке
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Воронцовский дворец в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеставрация Воронцовского дворца в Алупке
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Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Воронцовский дворец в Алупке
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Воронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке
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Воронцовский дворец в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеставрация Воронцовского дворца в Алупке
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Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Воронцовский дворец в Алупке
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Воронцовский дворец в Алупке
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Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Воронцовский дворец в Алупке
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Воронцовский дворец в Алупке
4 из 8
Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8
Воронцовский дворец в Алупке
6 из 8
Воронцовский дворец в Алупке
7 из 8
Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Воронцовский дворец в Алупке
Что будет с картинами после реставрации
На проведение всего комплекса реставрационных работ в Воронцовском дворце в рамках ФЦП было выделено 535,2 млн рублей. Такого масштаба и размаха один из старейших сотрудников дворца - заместитель директора Константин Касперович - не помнит.
"Здесь заменены все кровли над основными корпусами, это и хозяйственный корпус, и Шуваловский корпус, Шуваловский флигель, главный корпус и библиотечный корпус общей площадью пять с половиной тысяч квадратных метров. Все эти кровли сейчас заменены на медное покрытие с протезированием стропильных систем, с обработкой всех деревянных конструкций кровли. Это очень большая работа", - перечислил он.
Он отметил, что из-за ремонта не работает дворцовая художественная галерея, Воронцовская кухня, экспозиция на втором этаже над кухней. Закрыты для посещения и южные террасы. Но как только все работы будут завершены, музей сможет заняться выставочной деятельностью.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеставрация Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реставрация Воронцовского дворца в Алупке
"Пока еще мы не можем приступить к широкомасштабной выставочной деятельности, но работа проведена довольно большая, у нас есть новые интерьерные экспозиции и выставочные залы. Все это вы увидите в ближайшие годы", - пообещал Константин Касперович.
В частности, по его словам, будут выставлены полотна из коллекции живописи Воронцовского дворца, которые до этого хранились в фондах музея.
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