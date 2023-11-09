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Уникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца

Уникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Уникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца

На территории Воронцовского дворца в Алупке завершаются работы по прокладыванию инженерных сетей. На данный момент в полном объеме восстановлены медные кровли,... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T08:28

2023-11-09T08:28

2023-11-09T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На территории Воронцовского дворца в Алупке завершаются работы по прокладыванию инженерных сетей. На данный момент в полном объеме восстановлены медные кровли, козырьки, проложены сети для отопления, благоустроен Шуваловский проход и дорожки. Полностью закончить реконструкцию строители должны до конца 2024 года.По словам руководителя компании-производителя работ Сергея Рогожина, строители заканчивают земляные работы в хозяйственном дворе – укладывают пожарный водопровод. Далее предстоит подключение канализации, водопровода, водоотведения и благоустройство "всего, что перекопали".Как проводят реставрацию на территории одного из красивейших дворцов Крыма, проверили корреспонденты РИА Новости Крым.Мастерство строителей прошлогоНынешних строителей очень удивило мастерство проектировщиков, которые разрабатывали этот проект в середине XIX века. Все коммуникации, рассказывает Сергей Рогожин, проходят прямо под объектами дворца, в скале, которая служит фундаментом. Это было архисложно и даже революционно по технологиям тех времен, но именно это позволило канализации и водопроводу проработать более полутора веков.В ходе работ старинные сети и подземные галереи для ливнестоков постарались сохранить по максимуму: коммуникации где-то были заменены, где-то новые трубы вставлены в старые. Поскольку музей не закрывался для экскурсантов, работать приходилось поэтапно."Музей действующий, процесс не останавливался, поэтому сотрудничали в тесной связке со службой безопасности и руководством музея. Приходилось работать участками, этапами, перенаправлять движение пешеходов и сотрудников", - вспоминает руководитель компании-производителя работ.За прошедший год было уложено более пяти километров водопровода – это только магистральных сетей, без разводки по парку."Питьевой и пожарный водопровод здесь является совмещенным. Это трубы 180-го и 90-го диаметра, их было порядка 2,5-3 километров. Для полива в парке использовались трубы чуть меньшего диаметра, но там только 90-й трубы было около двух километров. Ну и более мелкие – тысяча метров во всех направлениях, это для полива", - перечислил он.Исторически в Воронцовском дворце сложилось так, что ливневая и бытовая канализации не были разделены – так строили в XIX веке. В ходе нынешней реконструкции этот недочет был устранен. Всего, по словам подрядчика, на реставрацию и ремонт подземных коммуникаций было выделено около 290 миллионов рублей.Камень для мостовой из КарелииПокрытие для мощения выбирали очень долго. Оно должно было не только быть прочным и качественным, но еще и гармонировать со старинными стенами и архитектурным обликом дворца. Поэтому в результате долгих раздумий и обсуждений выбрали камень амфиболит, который добыли и привезли из Карелии. Искусственно "застаренным" амфиболитом уже вымостили Шуваловский проезд Воронцовского дворца."Здесь использован застаренный бучардированный (обработанный для придания шероховатости – ред.) термичный камень амфиболит. Очень долго принималось по нему решение, но именно он лучше всего вписался и в возраст, и в цвет стен, и в саму идею замка", - отметил Рогожин.При демонтаже асфальтового покрытия в двух арках Шуваловского проезда был обнаружен камень диабаз, уложенный еще строителями дворца, рассказала заместитель директора ГАУ РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" Марина Дукшина.В парковой зоне установлена система видеонаблюдения и наружное освещение. Только так называемых "грунтовых" светильников, которые будут подсвечивать дорожки, было установлено почти 500 штук.Что будет с картинами после реставрацииНа проведение всего комплекса реставрационных работ в Воронцовском дворце в рамках ФЦП было выделено 535,2 млн рублей. Такого масштаба и размаха один из старейших сотрудников дворца - заместитель директора Константин Касперович - не помнит."Здесь заменены все кровли над основными корпусами, это и хозяйственный корпус, и Шуваловский корпус, Шуваловский флигель, главный корпус и библиотечный корпус общей площадью пять с половиной тысяч квадратных метров. Все эти кровли сейчас заменены на медное покрытие с протезированием стропильных систем, с обработкой всех деревянных конструкций кровли. Это очень большая работа", - перечислил он.Он отметил, что из-за ремонта не работает дворцовая художественная галерея, Воронцовская кухня, экспозиция на втором этаже над кухней. Закрыты для посещения и южные террасы. Но как только все работы будут завершены, музей сможет заняться выставочной деятельностью.В частности, по его словам, будут выставлены полотна из коллекции живописи Воронцовского дворца, которые до этого хранились в фондах музея.Читайте также на РИА Новости Крым:Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объектыЛивадийский дворец готовит сюрприз для посетителей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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