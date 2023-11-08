https://crimea.ria.ru/20231108/u-vorontsovskogo-dvortsa-obnaruzhili-podzemnyy-khod-1132669383.html
У Воронцовского дворца обнаружили подземный ход
У Воронцовского дворца обнаружили подземный ход - РИА Новости Крым, 08.11.2023
У Воронцовского дворца обнаружили подземный ход
Строители обнаружили подземный ход во время прокладки инженерных сетей на территории Воронцовского дворца в Крыму, который ведет из Шуваловского корпуса в... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T18:38
2023-11-08T18:38
2023-11-08T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Строители обнаружили подземный ход во время прокладки инженерных сетей на территории Воронцовского дворца в Крыму, который ведет из Шуваловского корпуса в сторону хозяйственного двора. Об этом журналистам рассказал производитель работ Сергей Рогожин.Строителям на время работ досталась роль археологов, пояснил заместитель директора Алупкинского музея-заповедника Константин Касперович. О том, что под землей находятся галереи для ливневых стоков, сотрудникам музея было известно, но планов с точным их расположением не сохранилось.Кроме ливневых каналов, на территории Воронцовского дворца располагаются и подземные переходы, один из которых включен в экскурсионную программу, рассказал Константин Касперович."Есть переход, соединяющий кухню хозяйственного корпуса, так называемую тюдоровскую кухню, где во время приемов готовились блюда, и парадную столовую в столовом корпусе. Вот хозяйственный корпус соединяется со столовым подземным переходом. В экскурсионных планах это есть, воронцовская кухня - это полноценная музейная экспозиция, которая была у нас открыта в 2012 году. В сами подвалы люди не попадают, но экскурсоводы рассказывают, что эти корпуса соединяются подземным переходом", - рассказал замдиректора музея-заповедника.Реставрационные работы на территории проходят в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". На эти цели было выделено 535,2 млн рублей. Работы проводятся поэтапно, без прерывания экскурсионной деятельности. В рамках проекта во дворце должны покрыть крышу медью, сделать пожарный водопровод, инженерные сети, водоснабжение и водоотведение, освещение и подсветку парка, а также видеонаблюдение. При этом договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут в 2020 году из-за нарушения сроков. Как заверил нынешний представитель подрядчика Сергей Рогожин, в этот раз работы будут завершены вовремя – до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Массандровский дворец хотят капитально отреставрироватьАлупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентровЧасы на башне Воронцовского дворца отмечают юбилей
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У Воронцовского дворца обнаружили подземный ход
При реставрации территории Воронцовского дворца строители обнаружили подземный ход
18:38 08.11.2023 (обновлено: 18:39 08.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Строители обнаружили подземный ход во время прокладки инженерных сетей на территории Воронцовского дворца в Крыму, который ведет из Шуваловского корпуса в сторону хозяйственного двора. Об этом журналистам рассказал производитель работ Сергей Рогожин.
"Для нас было удивление, когда мы наткнулись на подземный ход в Шуваловском проезде, пришлось менять направление сетей. Он идет между хоздвором и Шуваловским корпусом. Ход высотой более трех метров, залегает на глубине около метра. Там сейчас проходят коммуникации", - рассказал он.
Строителям на время работ досталась роль археологов, пояснил заместитель директора Алупкинского музея-заповедника Константин Касперович. О том, что под землей находятся галереи для ливневых стоков, сотрудникам музея было известно, но планов с точным их расположением не сохранилось.
"А когда они стали вскрывать сети, то обнаружили предположительно находящиеся там коммуникации. Речь идет о ливневой канализации, которая проходит по Шуваловскому проезду, коммуникации имеются в хозяйственном дворе, на южных террасах, частично проходят через парки, разной протяженности и диаметра. Весь водоотвод проходил в основном по этим подземным тоннелям", - пояснил он.
Кроме ливневых каналов, на территории Воронцовского дворца располагаются и подземные переходы, один из которых включен в экскурсионную программу, рассказал Константин Касперович.
"Есть переход, соединяющий кухню хозяйственного корпуса, так называемую тюдоровскую кухню, где во время приемов готовились блюда, и парадную столовую в столовом корпусе. Вот хозяйственный корпус соединяется со столовым подземным переходом. В экскурсионных планах это есть, воронцовская кухня - это полноценная музейная экспозиция, которая была у нас открыта в 2012 году. В сами подвалы люди не попадают, но экскурсоводы рассказывают, что эти корпуса соединяются подземным переходом", - рассказал замдиректора музея-заповедника.
Реставрационные работы на территории проходят в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". На эти цели было выделено 535,2 млн рублей. Работы проводятся поэтапно
, без прерывания экскурсионной деятельности.
В рамках проекта во дворце должны покрыть крышу медью, сделать пожарный водопровод, инженерные сети, водоснабжение и водоотведение, освещение и подсветку парка, а также видеонаблюдение. При этом договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут
в 2020 году из-за нарушения сроков. Как заверил нынешний представитель подрядчика Сергей Рогожин, в этот раз работы будут завершены вовремя – до конца 2024 года.
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