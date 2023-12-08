Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки
Милютинский парк в Алупке начнут благоустраивать в начале 2024 года - власти
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПроект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке к началу февраля выйдет из экспертизы, после этого в границах зеленой зоны начнутся работы стоимостью 72 млн рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Проект очень интересный. "Изюминка" - максимальное сохранение растительности и использование натуральных материалов. Приведем в порядок воинское захоронение, построим амфитеатр, восстановим сцену, обустроим детские и спортивные площадки, облагородим мангальную зону, сделаем смотровую", - перечислила Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПроект благоустройства Милютинского парка в Алупке
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Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПроект благоустройства Милютинского парка в Алупке
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Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПроект благоустройства Милютинского парка в Алупке
3 из 3
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 3
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 3
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 3
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
По ее словам, проект прошел обсуждение с жителями. На него выделено 72 миллиона рублей. Эти деньги - грант, который Алупка получила по итогам VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города: опора большой страны". Из 7,7 гектаров Милютинского парка будет благоустроено 2,5. При этом все зеленые насаждения сохранят, заверила градоначальник.
Милютинский парк находится между Алупкой и Симеизом. Он назван в честь своего прежнего владельца графа Д. А. Милютина, военного министра во время правления императора Александра II. Изначально площадь имения Милютина составляла 50 десятин (примерно 54 Га), теперь от него осталось меньше 10 Га. Ранее неоднократно сообщалось о неправомерной застройке парка и вырубке краснокнижных растений.
28 июля 2021, 17:17ТуризмВласти Ялты будут судиться с застройщиком Меласского паркаАдминистрация Ялты намерена идти в суд с иском против предприятия-застройщика, развернувшего строительство в Меласском парке. Об этом в своих соцсетях заявила глава администрации Янина Павленко по итогам своего визита в поселок Санаторное.
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