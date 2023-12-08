https://crimea.ria.ru/20231208/smotrovaya-mangalnaya-i-mnogo-zeleni-poyavyatsya-v-milyutinskom-parke-alupki-1133378837.html

Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки

Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки

Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке к началу февраля выйдет из экспертизы, после этого в границах зеленой зоны начнутся работы стоимостью 72 млн... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T08:16

2023-12-08T08:16

2023-12-08T08:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке к началу февраля выйдет из экспертизы, после этого в границах зеленой зоны начнутся работы стоимостью 72 млн рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, проект прошел обсуждение с жителями. На него выделено 72 миллиона рублей. Эти деньги - грант, который Алупка получила по итогам VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города: опора большой страны". Из 7,7 гектаров Милютинского парка будет благоустроено 2,5. При этом все зеленые насаждения сохранят, заверила градоначальник.Милютинский парк находится между Алупкой и Симеизом. Он назван в честь своего прежнего владельца графа Д. А. Милютина, военного министра во время правления императора Александра II. Изначально площадь имения Милютина составляла 50 десятин (примерно 54 Га), теперь от него осталось меньше 10 Га. Ранее неоднократно сообщалось о неправомерной застройке парка и вырубке краснокнижных растений. Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжамиРемонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца годаПарки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону

https://crimea.ria.ru/20210728/Vlasti-Yalty-budut-suditsya-s-zastroyschikom-Melasskogo-parka-1119849466.html

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ялта, алупка, янина павленко, благоустройство, общество, отдых, новости крыма