Рейтинг@Mail.ru
Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231208/smotrovaya-mangalnaya-i-mnogo-zeleni-poyavyatsya-v-milyutinskom-parke-alupki-1133378837.html
Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки
Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке к началу февраля выйдет из экспертизы, после этого в границах зеленой зоны начнутся работы стоимостью 72 млн... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T08:16
2023-12-08T08:16
ялта
алупка
янина павленко
благоустройство
общество
отдых
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/08/1133383787_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52b7f5514a0988b52e5ce51d63cd2c42.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке к началу февраля выйдет из экспертизы, после этого в границах зеленой зоны начнутся работы стоимостью 72 млн рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, проект прошел обсуждение с жителями. На него выделено 72 миллиона рублей. Эти деньги - грант, который Алупка получила по итогам VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города: опора большой страны". Из 7,7 гектаров Милютинского парка будет благоустроено 2,5. При этом все зеленые насаждения сохранят, заверила градоначальник.Милютинский парк находится между Алупкой и Симеизом. Он назван в честь своего прежнего владельца графа Д. А. Милютина, военного министра во время правления императора Александра II. Изначально площадь имения Милютина составляла 50 десятин (примерно 54 Га), теперь от него осталось меньше 10 Га. Ранее неоднократно сообщалось о неправомерной застройке парка и вырубке краснокнижных растений. Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжамиРемонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца годаПарки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону
https://crimea.ria.ru/20210728/Vlasti-Yalty-budut-suditsya-s-zastroyschikom-Melasskogo-parka-1119849466.html
ялта
алупка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/08/1133383787_229:0:1197:726_1920x0_80_0_0_d1da0fc9e0f6505277608618470721ed.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, алупка, янина павленко, благоустройство, общество, отдых, новости крыма
Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки

Милютинский парк в Алупке начнут благоустраивать в начале 2024 года - власти

08:16 08.12.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПроект благоустройства Милютинского парка в Алупке
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке к началу февраля выйдет из экспертизы, после этого в границах зеленой зоны начнутся работы стоимостью 72 млн рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Проект очень интересный. "Изюминка" - максимальное сохранение растительности и использование натуральных материалов. Приведем в порядок воинское захоронение, построим амфитеатр, восстановим сцену, обустроим детские и спортивные площадки, облагородим мангальную зону, сделаем смотровую", - перечислила Павленко.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПроект благоустройства Милютинского парка в Алупке
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
1 из 3
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПроект благоустройства Милютинского парка в Алупке
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
2 из 3
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПроект благоустройства Милютинского парка в Алупке
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
3 из 3
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 3
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 3
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 3
Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
По ее словам, проект прошел обсуждение с жителями. На него выделено 72 миллиона рублей. Эти деньги - грант, который Алупка получила по итогам VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города: опора большой страны". Из 7,7 гектаров Милютинского парка будет благоустроено 2,5. При этом все зеленые насаждения сохранят, заверила градоначальник.
Милютинский парк находится между Алупкой и Симеизом. Он назван в честь своего прежнего владельца графа Д. А. Милютина, военного министра во время правления императора Александра II. Изначально площадь имения Милютина составляла 50 десятин (примерно 54 Га), теперь от него осталось меньше 10 Га. Ранее неоднократно сообщалось о неправомерной застройке парка и вырубке краснокнижных растений.
Янина Павленко в санатории Меллас
28 июля 2021, 17:17Туризм
Власти Ялты будут судиться с застройщиком Меласского паркаАдминистрация Ялты намерена идти в суд с иском против предприятия-застройщика, развернувшего строительство в Меласском парке. Об этом в своих соцсетях заявила глава администрации Янина Павленко по итогам своего визита в поселок Санаторное.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжами
Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года
Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону
 
ЯлтаАлупкаЯнина ПавленкоБлагоустройствоОбществоОтдыхНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:16Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке Алупки
07:52Большой пожар на газопроводе в Керчи - что известно
07:25В Керчи загорелся газопровод: отключены 30 тысяч абонентов
07:02Когда завершат капитальный ремонт моста в Гвардейском
06:39Долгосрочный уход: сколько крымчан смогут получить помощь в 2024 году
06:03Будут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболу
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 8 декабря
23:55Три человека пострадали в аварии с полицейской машиной в Симферополе
22:54Двоих пострадавших при стрельбе в школе Брянска доставят в Москву
22:52Главные новости Крыма: 7 декабря
22:38Главное за день: 7 декабря
22:12Подозревал в поддержке России: боевик расстрелял мирных жителей Мариуполя
21:47Встреча Путина и Раиси в Кремле: о чем говорили лидеры двух стран
21:21Крым внедрит свою систему VAR на матчах футбольной Премьер-лиги
21:04Ситуация у Крымского моста к вечеру четверга
20:39Когда в Севастополе проведут новую высоковольтную линию на Фиолент
20:13Созданный в Крыму уникальный робот-хирург произвел более ста операций
19:52В Крыму растет рождаемость и число многодетных семей
19:31Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов
Лента новостейМолния