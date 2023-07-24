https://crimea.ria.ru/20230724/v-alupke-vyigrali-grant-na-blagoustroystvo-milyutinskogo-parka-1130279728.html

В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка

В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка - РИА Новости Крым, 24.07.2023

В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка

Алупка стала победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На средства полученного гранта благоустроят... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T21:31

2023-07-24T21:31

2023-07-24T21:31

ялта

алупка

янина павленко

благоустройство

городская среда

крым

новости крыма

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0d/1119463937_0:298:957:836_1920x0_80_0_0_8b7fb8bcfc7c0887e1ef2f4183e640b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Алупка стала победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На средства полученного гранта благоустроят Милютинский парк, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.Алупка победила в категории "Малые города с численностью до 20 тыс. человек", набрав по итогам голосования жюри 76,118 баллов. Для сравнения, победитель в этой номинации – город Юрьевец Ивановской области – набрал 90,6 баллов.Из 7,7 гектаров Милютинского парка будет благоустроено 2,5. При этом все зеленые насаждения будут сохранены, пишет Янина Павленко, и обещает по проекту "минимальное асфальтирование"."Восстанавливаем сцену для мероприятий, делаем амфитеатр, обустраиваем площадки для спорта и детей, приводим в порядок воинское захоронение. Появятся новое мощение, освещение, МАФы, парковка на въезде и прочее. Обо всем этом на встрече просили жители. Реализация запланирована на 2024-2025 годы".О результатах двух конкурсов благоустройства написал в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. По его информации, итоги были подведены с участием премьер-министра Михаила Мишустина во Владивостоке. Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 145 городов, и еще 50 победили в отдельном соревновании среди регионов Дальнего Востока.Милютинский парк находится между Алупкой и Симеизом. Он назван в честь своего прежнего владельца графа Д. А. Милютина, военного министра во время правления императора Александра II. Изначально площадь имения Милютина составляла 50 десятин (примерно 54 Га), теперь от него осталось меньше 10 Га. Ранее неоднократно сообщалось о неправомерной застройке парка и вырубке краснокнижных растений.Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжамиМир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"

ялта

алупка

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, алупка, янина павленко, благоустройство, городская среда, крым, новости крыма, марат хуснуллин