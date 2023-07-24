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В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка
В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка - РИА Новости Крым, 24.07.2023
В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка
Алупка стала победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На средства полученного гранта благоустроят... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T21:31
2023-07-24T21:31
ялта
алупка
янина павленко
благоустройство
городская среда
крым
новости крыма
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Алупка стала победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На средства полученного гранта благоустроят Милютинский парк, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.Алупка победила в категории "Малые города с численностью до 20 тыс. человек", набрав по итогам голосования жюри 76,118 баллов. Для сравнения, победитель в этой номинации – город Юрьевец Ивановской области – набрал 90,6 баллов.Из 7,7 гектаров Милютинского парка будет благоустроено 2,5. При этом все зеленые насаждения будут сохранены, пишет Янина Павленко, и обещает по проекту "минимальное асфальтирование"."Восстанавливаем сцену для мероприятий, делаем амфитеатр, обустраиваем площадки для спорта и детей, приводим в порядок воинское захоронение. Появятся новое мощение, освещение, МАФы, парковка на въезде и прочее. Обо всем этом на встрече просили жители. Реализация запланирована на 2024-2025 годы".О результатах двух конкурсов благоустройства написал в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. По его информации, итоги были подведены с участием премьер-министра Михаила Мишустина во Владивостоке. Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 145 городов, и еще 50 победили в отдельном соревновании среди регионов Дальнего Востока.Милютинский парк находится между Алупкой и Симеизом. Он назван в честь своего прежнего владельца графа Д. А. Милютина, военного министра во время правления императора Александра II. Изначально площадь имения Милютина составляла 50 десятин (примерно 54 Га), теперь от него осталось меньше 10 Га. Ранее неоднократно сообщалось о неправомерной застройке парка и вырубке краснокнижных растений.Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжамиМир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"
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ялта, алупка, янина павленко, благоустройство, городская среда, крым, новости крыма, марат хуснуллин
В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка

Алупка победила во Всероссийском конкурсе благоустройства: облагородят Милютинский парк

21:31 24.07.2023
 
© Фото: сайт администрации ЯлтыГлава администрации Ялты Янина Павленко
Глава администрации Ялты Янина Павленко
© Фото: сайт администрации Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Алупка стала победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На средства полученного гранта благоустроят Милютинский парк, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Ура!!! Победа!!! Алупка. Милютинский парк. Большая Ялта станет благоустроенней еще на одну территорию", - написала она.
Алупка победила в категории "Малые города с численностью до 20 тыс. человек", набрав по итогам голосования жюри 76,118 баллов. Для сравнения, победитель в этой номинации – город Юрьевец Ивановской области – набрал 90,6 баллов.
"Сумма гранта – 72 млн рублей, вся реализация – более 200 и подразумевает иные источники финансирования (как при благоустройстве площади Советской)", - рассказала о предстоящей работе ялтинская градоначальница.
Из 7,7 гектаров Милютинского парка будет благоустроено 2,5. При этом все зеленые насаждения будут сохранены, пишет Янина Павленко, и обещает по проекту "минимальное асфальтирование".
"Восстанавливаем сцену для мероприятий, делаем амфитеатр, обустраиваем площадки для спорта и детей, приводим в порядок воинское захоронение. Появятся новое мощение, освещение, МАФы, парковка на въезде и прочее. Обо всем этом на встрече просили жители. Реализация запланирована на 2024-2025 годы".

О результатах двух конкурсов благоустройства написал в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. По его информации, итоги были подведены с участием премьер-министра Михаила Мишустина во Владивостоке. Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 145 городов, и еще 50 победили в отдельном соревновании среди регионов Дальнего Востока.
"До конца 2025 года в стране появится еще 195 благоустроенных пространств. <…> Все проекты реализуем в 2024 и 2025 годах. Это значит, что в победивших муниципалитетах появятся новые благоустроенные парки, набережные, улицы и пешеходные зоны для комфортного и интересного отдыха", - написал вице-премьер.
Милютинский парк находится между Алупкой и Симеизом. Он назван в честь своего прежнего владельца графа Д. А. Милютина, военного министра во время правления императора Александра II. Изначально площадь имения Милютина составляла 50 десятин (примерно 54 Га), теперь от него осталось меньше 10 Га. Ранее неоднократно сообщалось о неправомерной застройке парка и вырубке краснокнижных растений.
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ЯлтаАлупкаЯнина ПавленкоБлагоустройствоГородская средаКрымНовости КрымаМарат Хуснуллин
 
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