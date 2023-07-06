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В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжами

В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжами - РИА Новости Крым, 06.07.2023

В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжами

В Ялте впервые с советского времени благоустроили 700-метровую "тропу здоровья", которая соединяет два популярных пляжа. Об этом сообщила глава города Янина... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T20:43

2023-07-06T20:43

2023-07-06T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Ялте впервые с советского времени благоустроили 700-метровую "тропу здоровья", которая соединяет два популярных пляжа. Об этом сообщила глава города Янина Паленко.По ее словам, протяженность маршрута около 700 метров, и теперь прогуливаться по тропе стало гораздо комфортнее."Заменили коммуникации, установили перила, уложили новую плитку, смонтировали наружное освещение, поставили лавочки и урны, немного добавили озеленения", – рассказала глава администрации города.Работы по благоустройству объекта стартовали в октябре 2022 года, сразу после окончания курортного сезона.Ранее в минкурортов Крыма сообщили, что по окончании высокого сезона 2023 в Коктебеле начнут реконструировать набережную. Читайте также на РИА Новости Крым:Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"В Крыму назвали самые популярные туристические объекты

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