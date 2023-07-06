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В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжами - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжами
В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжами - РИА Новости Крым, 06.07.2023
В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжами
В Ялте впервые с советского времени благоустроили 700-метровую "тропу здоровья", которая соединяет два популярных пляжа. Об этом сообщила глава города Янина... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T20:43
2023-07-06T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Ялте впервые с советского времени благоустроили 700-метровую "тропу здоровья", которая соединяет два популярных пляжа. Об этом сообщила глава города Янина Паленко.По ее словам, протяженность маршрута около 700 метров, и теперь прогуливаться по тропе стало гораздо комфортнее."Заменили коммуникации, установили перила, уложили новую плитку, смонтировали наружное освещение, поставили лавочки и урны, немного добавили озеленения", – рассказала глава администрации города.Работы по благоустройству объекта стартовали в октябре 2022 года, сразу после окончания курортного сезона.Ранее в минкурортов Крыма сообщили, что по окончании высокого сезона 2023 в Коктебеле начнут реконструировать набережную. Читайте также на РИА Новости Крым:Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"В Крыму назвали самые популярные туристические объекты
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ялта, янина павленко, туризм в крыму, новости крыма, крым, общество, тропа здоровья в ялте
В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжами

В Ялте благоустроили "тропу здоровья" между пляжами длиной 700 метров

20:43 06.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие у фонтана на вечерней набережной Ялты
Отдыхающие у фонтана на вечерней набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Ялте впервые с советского времени благоустроили 700-метровую "тропу здоровья", которая соединяет два популярных пляжа. Об этом сообщила глава города Янина Паленко.

"Благоустройство "тропы здоровья" между пляжами "Солнечный" и "Дельфин" завершено. Дорожка вдоль пляжей была обустроена в советское время и ни разу капитально не ремонтировалась", – сообщила Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, протяженность маршрута около 700 метров, и теперь прогуливаться по тропе стало гораздо комфортнее.
"Заменили коммуникации, установили перила, уложили новую плитку, смонтировали наружное освещение, поставили лавочки и урны, немного добавили озеленения", – рассказала глава администрации города.
Работы по благоустройству объекта стартовали в октябре 2022 года, сразу после окончания курортного сезона.
Ранее в минкурортов Крыма сообщили, что по окончании высокого сезона 2023 в Коктебеле начнут реконструировать набережную.
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