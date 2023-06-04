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Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии - РИА Новости Крым, 04.06.2023
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Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии
Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии
Новый экскурсионный маршрут разработали в Ливадийском дворце. Его изюминка — прогулка не только по залам летней резиденции последнего российского императора, но РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T19:14
2023-06-04T19:14
крым
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ЛИВАДИЯ, 4 июн — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Новый экскурсионный маршрут разработали в Ливадийском дворце. Его изюминка — прогулка не только по залам летней резиденции последнего российского императора, но и по парку вокруг.Название новой экскурсии говорит само за себя: "Какое счастье быть в Ливадии". Именно так о своем дворце отзывались Романовы. В бурях исторических событий сначала небольшой Малый дворец, а затем и знаменитый Белый, выстроенный архитектором Красновым, становился для них уголком спокойствия.Экскурсии будут начинаться вечером, чтобы не гулять по парку в изнуряющую летнюю жару.Но до кульминации — балкона, на котором любила проводить вечер императрица Александра — на экскурсионном маршруте еще много интересного: и элементы дворцовой архитектуры, и восточные фонтаны, некоторые из которых приносят удачу, и любопытная история царской кухни с подземным тоннелем. И, конечно, парк и его розы."О территории парка широкой публике известно очень мало, потому что он долгое время был в запустении. Мы своими силами приводим это все в порядок. Наше руководство закупает розы и у нас сейчас везде розарии, потому что это были любимые цветы Николая II. Вообще вся его семья любила эти цветы", - рассказывает автор маршрута Елена Носова.Во время экскурсии покажут также розы, которые сажали еще при императрице Марии Александровне в 1860-х годах. Эти розы старше Ливадийского дворца!Они растут здесь повсюду: и у фонтана, который не раз снимался в художественных фильмах, и у Крестовоздвиженской церкви, которая старше основного здания дворца.В самом конце маршрута — комнаты императрицы Александры и предметы, ей принадлежащие. Посетители музея смогут увидеть несколько балконов, примыкающих к покоям царицы, и сами покои, впервые открытые для осмотра. В них сейчас проходит выставка - 52 предмета из собрания Ливадийского дворца-музея: обеденная посуда и серебро, уникальные фотографии. Они познакомят путешественников и жителей Ялты с интересами и вкусами Александры Федоровны, ее характером и бытом.Также вы узнаете о потаенном месте отдыха императрицы — кабинете без крыши или так называемом Зеленом кабинете, который охраняет грозный средневековый страж."Приглашаем не только туристов, но и жителей Ялты, потому что популяризация того места, где мы живем - это очень важная тема", - уверенна Ксения Гернет.
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Ольга Леонова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ливадийский дворец, ливадия, ялта, туризм в крыму, внутренний туризм, культура, история, видео, общество
Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии

Ливадийский дворец впервые проводит экскурсии по парку и ранее закрытым залам

19:14 04.06.2023
 
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
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ЛИВАДИЯ, 4 июн — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Новый экскурсионный маршрут разработали в Ливадийском дворце. Его изюминка — прогулка не только по залам летней резиденции последнего российского императора, но и по парку вокруг.
Название новой экскурсии говорит само за себя: "Какое счастье быть в Ливадии". Именно так о своем дворце отзывались Романовы. В бурях исторических событий сначала небольшой Малый дворец, а затем и знаменитый Белый, выстроенный архитектором Красновым, становился для них уголком спокойствия.
Экскурсии будут начинаться вечером, чтобы не гулять по парку в изнуряющую летнюю жару.
"Вечером есть особый флер в Ливадийском парке. Закатные краски добавляют шарма придворцовой территории. Возможно, впоследствии мы сделаем такую вещь как встреча заката на балконе", - рассказала корреспонденту РИА Новости Крым заведующая отделом научно–просветительских программ Ливадийского дворца-музея Ксения Гернет.
Но до кульминации — балкона, на котором любила проводить вечер императрица Александра — на экскурсионном маршруте еще много интересного: и элементы дворцовой архитектуры, и восточные фонтаны, некоторые из которых приносят удачу, и любопытная история царской кухни с подземным тоннелем. И, конечно, парк и его розы.
"О территории парка широкой публике известно очень мало, потому что он долгое время был в запустении. Мы своими силами приводим это все в порядок. Наше руководство закупает розы и у нас сейчас везде розарии, потому что это были любимые цветы Николая II. Вообще вся его семья любила эти цветы", - рассказывает автор маршрута Елена Носова.
Во время экскурсии покажут также розы, которые сажали еще при императрице Марии Александровне в 1860-х годах. Эти розы старше Ливадийского дворца!
Они растут здесь повсюду: и у фонтана, который не раз снимался в художественных фильмах, и у Крестовоздвиженской церкви, которая старше основного здания дворца.
В самом конце маршрута — комнаты императрицы Александры и предметы, ей принадлежащие. Посетители музея смогут увидеть несколько балконов, примыкающих к покоям царицы, и сами покои, впервые открытые для осмотра. В них сейчас проходит выставка - 52 предмета из собрания Ливадийского дворца-музея: обеденная посуда и серебро, уникальные фотографии. Они познакомят путешественников и жителей Ялты с интересами и вкусами Александры Федоровны, ее характером и бытом.
Также вы узнаете о потаенном месте отдыха императрицы — кабинете без крыши или так называемом Зеленом кабинете, который охраняет грозный средневековый страж.
"Приглашаем не только туристов, но и жителей Ялты, потому что популяризация того места, где мы живем - это очень важная тема", - уверенна Ксения Гернет.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымЛивадийский дворецЛивадияЯлтаТуризм в КрымуВнутренний туризмКультураИсторияВидеоОбщество
 
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