https://crimea.ria.ru/20231129/remont-parka-treneva-v-simferopole-obeschayut-zakonchit-do-kontsa-goda-1133187567.html

Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года

Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года

Основные работы по благоустройству парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в центре Симферополя завершат до конца декабря. Об этом заявил глава администрации... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T19:01

2023-11-29T19:01

2023-11-29T19:01

симферополь

новости крыма

благоустройство

михаил афанасьев

парк им. тренева в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Основные работы по благоустройству парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в центре Симферополя завершат до конца декабря. Об этом заявил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.По видам работ это замена твердого покрытия, обустройство детских площадок, реконструкция фонтанов, ремонт освещения, установка видеонаблюдения и автополива, пояснил он.Глава администрации выразил уверенность, что по окончанию работ сквер будет достойным столицы Крыма объектом.Он также добавил, что в настоящее время завершается благоустройство общественных территорий на проспекте Кирова в районе дома номер 47. Кроме того, в уходящем году был благоустроен сквер на бульваре им. Ленина, также благоустраивались дворовые территории.Реконструкция парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды. В ходе реконструкции в парке будет заменена тротуарная плитка, обустроены две детские площадки, отремонтированы фонтаны, также установят видеонаблюдение, заменят малые архитектурные формы, лавочки и урны. Согласно муниципальному контракту, срок выполнения работ – февраль 2024 года. При этом основные работы планируют завершить уже к окончанию 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в СимферополеВ семи городах Крыма благоустроят площади и скверыБлагоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе

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симферополь, новости крыма, благоустройство, михаил афанасьев, парк им. тренева в симферополе