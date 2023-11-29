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Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года
Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года
Основные работы по благоустройству парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в центре Симферополя завершат до конца декабря. Об этом заявил глава администрации... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T19:01
2023-11-29T19:01
симферополь
новости крыма
благоустройство
михаил афанасьев
парк им. тренева в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Основные работы по благоустройству парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в центре Симферополя завершат до конца декабря. Об этом заявил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.По видам работ это замена твердого покрытия, обустройство детских площадок, реконструкция фонтанов, ремонт освещения, установка видеонаблюдения и автополива, пояснил он.Глава администрации выразил уверенность, что по окончанию работ сквер будет достойным столицы Крыма объектом.Он также добавил, что в настоящее время завершается благоустройство общественных территорий на проспекте Кирова в районе дома номер 47. Кроме того, в уходящем году был благоустроен сквер на бульваре им. Ленина, также благоустраивались дворовые территории.Реконструкция парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды. В ходе реконструкции в парке будет заменена тротуарная плитка, обустроены две детские площадки, отремонтированы фонтаны, также установят видеонаблюдение, заменят малые архитектурные формы, лавочки и урны. Согласно муниципальному контракту, срок выполнения работ – февраль 2024 года. При этом основные работы планируют завершить уже к окончанию 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в СимферополеВ семи городах Крыма благоустроят площади и скверыБлагоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе
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симферополь, новости крыма, благоустройство, михаил афанасьев, парк им. тренева в симферополе
Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года

В Симферополе до конца года обещают завершить ремонт парка имени Тренева

19:01 29.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоУчебный корпус музшколы им. Рахманинова в сквере им. Тренева
Учебный корпус музшколы им. Рахманинова в сквере им. Тренева - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Основные работы по благоустройству парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в центре Симферополя завершат до конца декабря. Об этом заявил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

"Благоустройство общественной территории парка им. Тренева в основном успеем закончить до Нового года, – сказал Афанасьев. – Работы идут, несмотря на погодные условия".

По видам работ это замена твердого покрытия, обустройство детских площадок, реконструкция фонтанов, ремонт освещения, установка видеонаблюдения и автополива, пояснил он.
Глава администрации выразил уверенность, что по окончанию работ сквер будет достойным столицы Крыма объектом.
Он также добавил, что в настоящее время завершается благоустройство общественных территорий на проспекте Кирова в районе дома номер 47. Кроме того, в уходящем году был благоустроен сквер на бульваре им. Ленина, также благоустраивались дворовые территории.
Реконструкция парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды. В ходе реконструкции в парке будет заменена тротуарная плитка, обустроены две детские площадки, отремонтированы фонтаны, также установят видеонаблюдение, заменят малые архитектурные формы, лавочки и урны. Согласно муниципальному контракту, срок выполнения работ – февраль 2024 года. При этом основные работы планируют завершить уже к окончанию 2023 года.
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СимферопольНовости КрымаБлагоустройствоМихаил АфанасьевПарк им. Тренева в Симферополе
 
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