Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года
В Симферополе до конца года обещают завершить ремонт парка имени Тренева
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоУчебный корпус музшколы им. Рахманинова в сквере им. Тренева
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Основные работы по благоустройству парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в центре Симферополя завершат до конца декабря. Об этом заявил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
"Благоустройство общественной территории парка им. Тренева в основном успеем закончить до Нового года, – сказал Афанасьев. – Работы идут, несмотря на погодные условия".
По видам работ это замена твердого покрытия, обустройство детских площадок, реконструкция фонтанов, ремонт освещения, установка видеонаблюдения и автополива, пояснил он.
Глава администрации выразил уверенность, что по окончанию работ сквер будет достойным столицы Крыма объектом.
Он также добавил, что в настоящее время завершается благоустройство общественных территорий на проспекте Кирова в районе дома номер 47. Кроме того, в уходящем году был благоустроен сквер на бульваре им. Ленина, также благоустраивались дворовые территории.
Реконструкция парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды. В ходе реконструкции в парке будет заменена тротуарная плитка, обустроены две детские площадки, отремонтированы фонтаны, также установят видеонаблюдение, заменят малые архитектурные формы, лавочки и урны. Согласно муниципальному контракту, срок выполнения работ – февраль 2024 года. При этом основные работы планируют завершить уже к окончанию 2023 года.
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