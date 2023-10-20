https://crimea.ria.ru/20231020/rekonstruktsiya-parka-im-treneva-v-simferopole-kogda-zavershat-raboty-1132216568.html

Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы

Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы

В Симферополе полным ходом идет реконструкция парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в рамках программы формирования комфортной городской среды. Что будет... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T12:55

2023-10-20T12:55

2023-10-20T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе полным ходом идет реконструкция парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в рамках программы формирования комфортной городской среды. Что будет нового и когда завершат работы, рассказали в администрации Симферополя.Кроме того, в парке установят видеонаблюдение, заменят малые архитектурные формы, лавочки, урны.По словам главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, согласно муниципальному контракту, срок выполнения работ – февраль 2024 года. Но основные работы планируют завершить уже к окончанию 2023 года.Ранее в столице Крыма благоустроили сквер на бульваре Ленина, где появились пять новых фонтанов, светильники, громкоговорители, камеры видеонаблюдения, колоннада на месте шахты № 4 недостроенного коллектора.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в СимферополеВ семи городах Крыма благоустроят площади и скверыБлагоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе

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