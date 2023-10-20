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Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы
Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы
В Симферополе полным ходом идет реконструкция парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в рамках программы формирования комфортной городской среды. Что будет... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе полным ходом идет реконструкция парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в рамках программы формирования комфортной городской среды. Что будет нового и когда завершат работы, рассказали в администрации Симферополя.Кроме того, в парке установят видеонаблюдение, заменят малые архитектурные формы, лавочки, урны.По словам главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, согласно муниципальному контракту, срок выполнения работ – февраль 2024 года. Но основные работы планируют завершить уже к окончанию 2023 года.Ранее в столице Крыма благоустроили сквер на бульваре Ленина, где появились пять новых фонтанов, светильники, громкоговорители, камеры видеонаблюдения, колоннада на месте шахты № 4 недостроенного коллектора.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в СимферополеВ семи городах Крыма благоустроят площади и скверыБлагоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе
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новости крыма, крым, симферополь, парк им. тренева в симферополе, благоустройство
Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы

Парк им. Тренева в Симферополе на реконструкции: когда завершат работы и каким он будет

12:55 20.10.2023 (обновлено: 13:18 20.10.2023)
 
© Фото с официального сайта администрации СимферополяСквер имени К. Тренева в Симферополе
Сквер имени К. Тренева в Симферополе
© Фото с официального сайта администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе полным ходом идет реконструкция парка культуры и отдыха им. К. А. Тренева в рамках программы формирования комфортной городской среды. Что будет нового и когда завершат работы, рассказали в администрации Симферополя.

"В ходе реконструкции в парке будет заменена тротуарная плитка, обустроены две детские площадки, отремонтированы фонтаны", – говорится в Telegram-канале администрации.

Кроме того, в парке установят видеонаблюдение, заменят малые архитектурные формы, лавочки, урны.
По словам главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, согласно муниципальному контракту, срок выполнения работ – февраль 2024 года. Но основные работы планируют завершить уже к окончанию 2023 года.
Ранее в столице Крыма благоустроили сквер на бульваре Ленина, где появились пять новых фонтанов, светильники, громкоговорители, камеры видеонаблюдения, колоннада на месте шахты № 4 недостроенного коллектора.
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