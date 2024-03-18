https://crimea.ria.ru/20240318/inostrantsam-v-simferopole-pokazali-sobornuyu-mechet-1135800597.html
Иностранцам в Симферополе показали Соборную мечеть
Иностранцам в Симферополе показали Соборную мечеть - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Иностранцам в Симферополе показали Соборную мечеть
Международные наблюдатели посетили Соборную мечеть в Симферополе. Экскурсию для иностранных экспертов, которые наблюдали за выборами президента России в Крыму,... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T13:53
2024-03-18T13:53
2024-03-18T13:55
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соборная мечеть
симферополь
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думк (духовное управление мусульман крыма)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Международные наблюдатели посетили Соборную мечеть в Симферополе. Экскурсию для иностранных экспертов, которые наблюдали за выборами президента России в Крыму, и журналистов провел заместитель муфтия Раим Гафаров, сообщает корреспондент РИА Новости Крым."Мы рады всем гостям. Наши двери всегда открыты, и когда приезжают гости, они, конечно, удивляются масштабам нашей Соборной мечети и ее красоте. Да и мы сами каждый раз, когда сюда заходим, ощущаем очень большую радость. И этими чувствами мы делимся с гостями", - признался заместитель муфтия.Гафаров подчеркнул, что переплетение марокканского, крымско-татарского и османского стилей делает Соборную мечеть особенной. Она рассчитана почти на четыре тысячи человек, а с учетом внутреннего дворика, может вместить на тысячу больше верующих, сказал он.По мнению наблюдателей, то, что такой объект был построен после воссоединения Крыма с Россией, доказывает, что "все граждане здесь равноправны и Россия - это справедливое государство"."Это все очень красиво, очень хорошо сделано. И это еще раз доказывает, что в России все народны едины", - сказал корреспонденту РИА Новости Крым наблюдатель из Словакии Матуш Алекса."Как сказал заместитель муфтия, раньше, при Украине, такую мечеть нельзя было построить. Но Россия – это государство, в котором гармонично проживают все национальности и все традиционные религии. Это лишний раз доказывает, что Владимир Владимирович Путин что говорит, то и делает. У России много врагов, которым не нравится, что ее народы живут в мире и согласии, они хотели бы, чтобы люди между собой ссорились и воевали, но, к их сожалению, в России много национальностей и религий, и все живут в гармонии. И это прекрасно", - сказал наблюдатель из Сербии Милош Банджур.Он уточнил, что в Сербии также строятся мечети, но таких масштабных нет, "поскольку это стоит много денег, которых у Сербии, в отличии от России, нет".Сейчас на полуострове насчитывается 150 мечетей и 150 молельных домов, тогда как в Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя (ДУМК) считают, что мусульман на полуострове 30% от общего количества жителей. Это не только крымские татары, но и представители множества других народов, исповедующих ислам, которые приехали жить и работать на полуостров.О том, как на южной окраине Симферополя рядом с Симферопольским водохранилищем строилась Соборная мечеть Крыма - мечта, которую несколько десятилетий лелеяли все мусульмане полуострова, читайте в специальном материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Ханский дворец в Бахчисарае полностью откроется после реставрацииКогда откроют Соборную мечеть в СимферополеВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
https://crimea.ria.ru/20231118/voskhischaet-sobornuyu-mechet-v-krymu-otsenil-glava-turetskoy-delegatsii-1132879118.html
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Иностранцам в Симферополе показали Соборную мечеть
Международные наблюдатели побывали с экскурсией в Соборной мечети Крыма
13:53 18.03.2024 (обновлено: 13:55 18.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Международные наблюдатели посетили Соборную мечеть в Симферополе. Экскурсию для иностранных экспертов, которые наблюдали за выборами президента России в Крыму, и журналистов провел заместитель муфтия Раим Гафаров, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
"Мы рады всем гостям. Наши двери всегда открыты, и когда приезжают гости, они, конечно, удивляются масштабам нашей Соборной мечети и ее красоте. Да и мы сами каждый раз, когда сюда заходим, ощущаем очень большую радость. И этими чувствами мы делимся с гостями", - признался заместитель муфтия.
Гафаров подчеркнул, что переплетение марокканского, крымско-татарского и османского стилей делает Соборную мечеть особенной. Она рассчитана почти на четыре тысячи человек, а с учетом внутреннего дворика, может вместить на тысячу больше верующих, сказал он.
"В мечети объединены три стиля: марокканский, крымско-татарский и османский. Наша мечеть – симбиоз этих стилей. Именно крымско-татарская часть заключается в росписи золотом, а также в разнообразии цветов – красного и желтого. Видите тюльпаны? Это крымско-татарский орнамент. Узоры под куполом, в частности, использовались и в национальной одежде крымских татар. Именно эта роспись придает крымско-татарский колорит", - ответил Гафаров на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости Крым
.
По мнению наблюдателей, то, что такой объект был построен после воссоединения Крыма с Россией, доказывает, что "все граждане здесь равноправны и Россия - это справедливое государство".
"Это все очень красиво, очень хорошо сделано. И это еще раз доказывает, что в России все народны едины", - сказал корреспонденту РИА Новости Крым наблюдатель из Словакии Матуш Алекса.
"Как сказал заместитель муфтия, раньше, при Украине, такую мечеть нельзя было построить. Но Россия – это государство, в котором гармонично проживают все национальности и все традиционные религии. Это лишний раз доказывает, что Владимир Владимирович Путин что говорит, то и делает. У России много врагов, которым не нравится, что ее народы живут в мире и согласии, они хотели бы, чтобы люди между собой ссорились и воевали, но, к их сожалению, в России много национальностей и религий, и все живут в гармонии. И это прекрасно", - сказал наблюдатель из Сербии Милош Банджур.
Он уточнил, что в Сербии также строятся мечети, но таких масштабных нет, "поскольку это стоит много денег, которых у Сербии, в отличии от России, нет".
Сейчас на полуострове насчитывается 150 мечетей и 150 молельных домов, тогда как в Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя (ДУМК) считают, что мусульман на полуострове 30% от общего количества жителей. Это не только крымские татары, но и представители множества других народов, исповедующих ислам, которые приехали жить и работать на полуостров.
О том, как на южной окраине Симферополя рядом с Симферопольским водохранилищем строилась Соборная мечеть Крыма
- мечта, которую несколько десятилетий лелеяли все мусульмане полуострова, читайте в специальном материале РИА Новости Крым.
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