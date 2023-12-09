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В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз - РИА Новости Крым, 09.12.2023
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В главном молельном зале Соборной мечети в Симферополе началось первое в ее истории богослужение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T12:13
2023-12-09T12:27
соборная мечеть
симферополь
мусульмане
религия
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В главном молельном зале Соборной мечети в Симферополе началось первое в ее истории богослужение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Намаз провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев. В нем принимают участие 350 человек со всего Крыма - лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.До богослужения муфтий обратился к присутствующим с приветственным словом.Соборная мечеть возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Она включает основное здание размером 37 х 37 метров с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется Соборная мечеть в СимферополеШторм, вода и мечеть: главное из интервью Аксенова "Спутнику в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231118/voskhischaet-sobornuyu-mechet-v-krymu-otsenil-glava-turetskoy-delegatsii-1132879118.html
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соборная мечеть, симферополь, мусульмане, религия, новости крыма, общество, эмирали аблаев
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз

Более 350 мусульман приняли участие в первом намазе в Соборной мечети в Симферополе

12:13 09.12.2023 (обновлено: 12:27 09.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В главном молельном зале Соборной мечети в Симферополе началось первое в ее истории богослужение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Намаз провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев. В нем принимают участие 350 человек со всего Крыма - лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.
До богослужения муфтий обратился к присутствующим с приветственным словом.
Соборная мечеть возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Она включает основное здание размером 37 х 37 метров с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
1 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
2 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
3 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
4 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
5 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
6 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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