https://crimea.ria.ru/20231209/v-sobornoy-mecheti-simferopolya-prokhodit-pervyy-namaz-1133412238.html

В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз

В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз - РИА Новости Крым, 09.12.2023

В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз

В главном молельном зале Соборной мечети в Симферополе началось первое в ее истории богослужение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T12:13

2023-12-09T12:13

2023-12-09T12:27

соборная мечеть

симферополь

мусульмане

религия

новости крыма

общество

эмирали аблаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/09/1133414732_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9618d9e47fd88c772f27dc045b2fc2f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В главном молельном зале Соборной мечети в Симферополе началось первое в ее истории богослужение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Намаз провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев. В нем принимают участие 350 человек со всего Крыма - лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.До богослужения муфтий обратился к присутствующим с приветственным словом.Соборная мечеть возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Она включает основное здание размером 37 х 37 метров с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется Соборная мечеть в СимферополеШторм, вода и мечеть: главное из интервью Аксенова "Спутнику в Крыму"

https://crimea.ria.ru/20231118/voskhischaet-sobornuyu-mechet-v-krymu-otsenil-glava-turetskoy-delegatsii-1132879118.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соборная мечеть, симферополь, мусульмане, религия, новости крыма, общество, эмирали аблаев