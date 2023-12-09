В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
Более 350 мусульман приняли участие в первом намазе в Соборной мечети в Симферополе
12:13 09.12.2023 (обновлено: 12:27 09.12.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В главном молельном зале Соборной мечети в Симферополе началось первое в ее истории богослужение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Намаз провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев. В нем принимают участие 350 человек со всего Крыма - лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.
До богослужения муфтий обратился к присутствующим с приветственным словом.
Соборная мечеть возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Она включает основное здание размером 37 х 37 метров с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
1 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
2 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
3 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
4 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
5 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
6 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
В соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читайте также на РИА Новости Крым: