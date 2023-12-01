https://crimea.ria.ru/20231201/kogda-otkroetsya-sobornaya-mechet-v-simferopole-1133226639.html

Когда откроется Соборная мечеть в Симферополе

Когда откроется Соборная мечеть в Симферополе - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Когда откроется Соборная мечеть в Симферополе

Дата открытия Соборной мечети в Симферополе и план проведения торжественного мероприятия будут определены в начале декабря, сообщил глава Республики Крым Сергей РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T09:00

2023-12-01T09:00

2023-12-01T09:00

радио "спутник в крыму"

сергей аксенов

строительство соборной мечети в симферополе

соборная мечеть

симферополь

крым

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религия

крым многонациональный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Дата открытия Соборной мечети в Симферополе и план проведения торжественного мероприятия будут определены в начале декабря, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму". По словам Аксенова, открытие мечети пройдет на достойном уровне, на мероприятие планируется пригласить священнослужителей из различных субъектов РФ. Руководитель региона напомнил, что Соборная мечеть строится при поддержке президента России Владимира Путина. Также под патронатом главы государства находилось возведение Кафедрального собора Александра Невского в столице Крыма. "И мечеть, и собор являются украшением российского Крыма, а также символом межрелигиозного и межнационального согласия на полуострове", - подчеркнул глава республики. Соборная мечеть возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Она включает основное здание размером 37 х 37 метров с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году. Кафедральный собор святого благоверного великого князя Александра Невского – главный православный храм Симферополя. Составляет единый архитектурный ансамбль со сквером Победы. Его строительство началось в 1823 году. В 1930 году храм взорвали в отместку Крыму за сопротивление советской власти. Заново начали строить собор лишь в 2003 году. Завершить строительство православного храма удалось только после воссоединения Крыма с Россией. Работы проходили под патронатом президента страны Владимира Путина. В апреле 2019 года собор открыли для верующих. Полное интервью Сергея Аксенова слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:"Восхищает": Соборную мечеть в Крыму оценил глава турецкой делегацииВ Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в Крыму

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, строительство соборной мечети в симферополе, соборная мечеть, симферополь, крым, новости крыма, религия, крым многонациональный