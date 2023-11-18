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"Восхищает": Соборную мечеть в Крыму оценил глава турецкой делегации - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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"Восхищает": Соборную мечеть в Крыму оценил глава турецкой делегации
"Восхищает": Соборную мечеть в Крыму оценил глава турецкой делегации - РИА Новости Крым, 18.11.2023
"Восхищает": Соборную мечеть в Крыму оценил глава турецкой делегации
Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель во время визита в Крым выразил восхищение архитектурой Соборной мечети,... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T15:36
2023-11-18T15:36
крым
симферополь
строительство соборной мечети в симферополе
соборная мечеть
турция
унвер сель
мусульмане
религия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель во время визита в Крым выразил восхищение архитектурой Соборной мечети, строительство которой завершается в Симферополе."Архитектура мечети восхищает и несет в себе следы традиционной турецкой архитектуры", – сказал Унвер Сель, отметив, что турки принимали участие в ее возведении.Он подчеркнул, что мечеть станет важным для Восточной Европы и Турции храмом в Крыму, и "немыслимо, чтобы турки не присутствовали" на его открытии.Соборная мечеть, которая сможет вместить более трех тысяч верующих, возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Она включает основное здание, размером 37 х 37 метров с куполом высотой 28 м, и внутренним двором с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). А также четыре минарета, высотой 50 метров каждый.Строительство началось в 2015 году. Открытие планировалось на апрель 2019 – в пятую годовщину подписания президентом РФ указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Однако сроки неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за пандемии коронавируса.В 2021 году по итогам встречи с общественностью Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин поручил оказать содействие в завершении строительства Соборной мечети в Симферополе. Активные работы возобновились в 2022-м. Весной 2023-го глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что объект сдадут до конца текущего года. Осенью эту информацию подтвердил глава комитета по делам национальных отношений Айдер Типпа.Инвестор строительства – некоммерческая организация "Фонд поддержки социально-культурных проектов", заказчик – Духовное управление мусульман РК и Севастополя.Ранее Унвер Сель высказался об ударах Украины по Крыму и в целом о российско-украинском конфликте. Читайте также на РИА Новости Крым:150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в КрымуВ Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети КрымаНазваны сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма
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крым, симферополь, строительство соборной мечети в симферополе, соборная мечеть, турция, унвер сель, мусульмане, религия, общество, новости крыма
"Восхищает": Соборную мечеть в Крыму оценил глава турецкой делегации

Глава турецкой делегации восхитился Соборной мечетью в Симферополе

15:36 18.11.2023
 
© РИА Новости КрымСоборная мечеть в Симферополе
Соборная мечеть в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель во время визита в Крым выразил восхищение архитектурой Соборной мечети, строительство которой завершается в Симферополе.
"Архитектура мечети восхищает и несет в себе следы традиционной турецкой архитектуры", – сказал Унвер Сель, отметив, что турки принимали участие в ее возведении.
Он подчеркнул, что мечеть станет важным для Восточной Европы и Турции храмом в Крыму, и "немыслимо, чтобы турки не присутствовали" на его открытии.
"На церемонии будет участие Турции", – заявил Сель РИА Новости.
Соборная мечеть, которая сможет вместить более трех тысяч верующих, возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Она включает основное здание, размером 37 х 37 метров с куполом высотой 28 м, и внутренним двором с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). А также четыре минарета, высотой 50 метров каждый.
Строительство началось в 2015 году. Открытие планировалось на апрель 2019 – в пятую годовщину подписания президентом РФ указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Однако сроки неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году по итогам встречи с общественностью Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин поручил оказать содействие в завершении строительства Соборной мечети в Симферополе. Активные работы возобновились в 2022-м. Весной 2023-го глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что объект сдадут до конца текущего года. Осенью эту информацию подтвердил глава комитета по делам национальных отношений Айдер Типпа.
Инвестор строительства – некоммерческая организация "Фонд поддержки социально-культурных проектов", заказчик – Духовное управление мусульман РК и Севастополя.
Ранее Унвер Сель высказался об ударах Украины по Крыму и в целом о российско-украинском конфликте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымСимферопольСтроительство соборной мечети в СимферополеСоборная мечетьТурцияУнвер СельМусульманеРелигияОбществоНовости Крыма
 
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