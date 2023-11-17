https://crimea.ria.ru/20231117/v-turtsii-nazvali-spetsoperatsiyu-garantiey-bezopasnosti-kryma-1132847840.html

В Турции назвали спецоперацию гарантией безопасности Крыма

В Турции назвали спецоперацию гарантией безопасности Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2023

В Турции назвали спецоперацию гарантией безопасности Крыма

Специальная военная операция и ставшее ее результатом вхождение Херсонской и Запорожской областей в состав России существенно усилили безопасность Крыма. Об... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T09:23

2023-11-17T09:23

2023-11-17T09:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция и ставшее ее результатом вхождение Херсонской и Запорожской областей в состав России существенно усилили безопасность Крыма. Об этом заявил председатель Ассоциации друзей республики в Турции Унвер Сель, который находится с визитом на полуострове во главе делегации турецких общественников.Сель также выразил мнение, что для обеспечения полной безопасности полуострова необходимо принять меры предосторожности, чтобы купировать угрозу со стороны Одессы и Николаева.Общественник добавил, что российский Крым продолжает свое развитие и очень важно не позволить никому извне этому помешать."Мы также обсуждаем совместные планы действий для соотечественников за рубежом, чтобы внести свой вклад в это развитие", - подчеркнул он.В Крыму с визитом находится делегация турецких общественных деятелей. В Ялте они приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.Как ранее отмечал Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Российский лидер также неоднократно подчеркивал, что Россия в ходе спецоперации не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом.По словам Путина, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее". Речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника перехвачены над КрымомПутин о присоединении Крыма: нацисты на Украине не оставили нам выбораВерещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы

https://crimea.ria.ru/20230919/putin-ne-uydet-iz-kryma--erdogan-1131524904.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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