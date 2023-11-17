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В Турции назвали спецоперацию гарантией безопасности Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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В Турции назвали спецоперацию гарантией безопасности Крыма
В Турции назвали спецоперацию гарантией безопасности Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2023
В Турции назвали спецоперацию гарантией безопасности Крыма
Специальная военная операция и ставшее ее результатом вхождение Херсонской и Запорожской областей в состав России существенно усилили безопасность Крыма. Об... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T09:23
2023-11-17T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция и ставшее ее результатом вхождение Херсонской и Запорожской областей в состав России существенно усилили безопасность Крыма. Об этом заявил председатель Ассоциации друзей республики в Турции Унвер Сель, который находится с визитом на полуострове во главе делегации турецких общественников.Сель также выразил мнение, что для обеспечения полной безопасности полуострова необходимо принять меры предосторожности, чтобы купировать угрозу со стороны Одессы и Николаева.Общественник добавил, что российский Крым продолжает свое развитие и очень важно не позволить никому извне этому помешать."Мы также обсуждаем совместные планы действий для соотечественников за рубежом, чтобы внести свой вклад в это развитие", - подчеркнул он.В Крыму с визитом находится делегация турецких общественных деятелей. В Ялте они приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.Как ранее отмечал Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Российский лидер также неоднократно подчеркивал, что Россия в ходе спецоперации не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом.По словам Путина, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее". Речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника перехвачены над КрымомПутин о присоединении Крыма: нацисты на Украине не оставили нам выбораВерещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы
https://crimea.ria.ru/20230919/putin-ne-uydet-iz-kryma--erdogan-1131524904.html
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крым, турция, новости сво, унвер сель, безопасность республики крым и севастополя, мнения, новости крыма, одесса, николаев, ялта
В Турции назвали спецоперацию гарантией безопасности Крыма

СВО и присоединение новых регионов обеспечили безопасность Крыма – турецкий общественник

09:23 17.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПредседатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер СЕЛЬ
Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер СЕЛЬ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция и ставшее ее результатом вхождение Херсонской и Запорожской областей в состав России существенно усилили безопасность Крыма. Об этом заявил председатель Ассоциации друзей республики в Турции Унвер Сель, который находится с визитом на полуострове во главе делегации турецких общественников.
"Специальная военная операция и присоединение к России новых регионов на севере Крыма стало важным достижением для безопасности полуострова", - приводит его слова РИА Новости.
Сель также выразил мнение, что для обеспечения полной безопасности полуострова необходимо принять меры предосторожности, чтобы купировать угрозу со стороны Одессы и Николаева.
Общественник добавил, что российский Крым продолжает свое развитие и очень важно не позволить никому извне этому помешать.
"Мы также обсуждаем совместные планы действий для соотечественников за рубежом, чтобы внести свой вклад в это развитие", - подчеркнул он.
В Крыму с визитом находится делегация турецких общественных деятелей. В Ялте они приняли участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.
Как ранее отмечал Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
Российский лидер также неоднократно подчеркивал, что Россия в ходе спецоперации не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом.
По словам Путина, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее". Речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".
Президент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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