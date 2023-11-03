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Путин о присоединении Крыма: нацисты на Украине не оставили нам выбора
Путин о присоединении Крыма: нацисты на Украине не оставили нам выбора - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Путин о присоединении Крыма: нацисты на Украине не оставили нам выбора
Россия в 2014 году не пошла бы на проведение референдума в Крыму, если бы русским людям на полуострове не грозила опасность от захвативших власть на Украине... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T16:03
2023-11-03T16:03
2023-11-03T16:09
владимир путин (политик)
крым
новые регионы россии
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Россия в 2014 году не пошла бы на проведение референдума в Крыму, если бы русским людям на полуострове не грозила опасность от захвативших власть на Украине нацистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, организаторы госпереворота на Украине просто не оставили России выбора в отношении того, как поступить с Крымом.Те же самые обстоятельства привели к необходимости начать специальную военную операцию, чтобы защитить русское население Донбасса и Новороссии, добавил Путин.Он также обратил внимание на необходимость "сделать все", чтобы интеграция новых регионов в РФ была "плавной и естественной", и чтобы в этих субъектах "как можно быстрее люди почувствовали результат".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Саркози пригласили в Крым после его слов о повторном референдумеПутин устроил США сюрприз с КрымомСтремится ли Россия получить больше территорий - ответ Кремля
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владимир путин (политик), крым, новые регионы россии, россия, общество
Путин о присоединении Крыма: нацисты на Украине не оставили нам выбора
Путин: Россия не присоединяла бы Крым, если бы там не нарушались права русских
16:03 03.11.2023 (обновлено: 16:09 03.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Россия в 2014 году не пошла бы на проведение референдума в Крыму, если бы русским людям на полуострове не грозила опасность от захвативших власть на Украине нацистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом. Если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, русскому языку, культуре относились бы нормально, если бы не было этих государственных переворотов, разве бы в голову России пришло действовать так, как мы действовали? Конечно, нет", – сказал глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам Путина, организаторы госпереворота на Украине просто не оставили России выбора в отношении того, как поступить с Крымом.
"Надо было людей защищать от этой мрази нацистской. Ну а как нам было поступить? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, проживающих там", – отметил президент.
Те же самые обстоятельства привели к необходимости начать специальную военную операцию, чтобы защитить русское население Донбасса и Новороссии, добавил Путин.
Он также обратил внимание на необходимость "сделать все", чтобы интеграция новых регионов в РФ была "плавной и естественной", и чтобы в этих субъектах "как можно быстрее люди почувствовали результат".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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