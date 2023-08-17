https://crimea.ria.ru/20230817/sarkozi-priglasili-v-krym-posle-ego-slov-o-povtornom-referendume-1130779465.html
Саркози пригласили в Крым после его слов о повторном референдуме
Саркози пригласили в Крым после его слов о повторном референдуме - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Саркози пригласили в Крым после его слов о повторном референдуме
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил экс-президенту Франции Николя Саркози приехать в Крым и поговорить с людьми, если он до конца не уверен в... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T20:11
2023-08-17T20:11
2023-08-17T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил экс-президенту Франции Николя Саркози приехать в Крым и поговорить с людьми, если он до конца не уверен в объективности проведенного в 2014 году референдума. Об этом парламентарий заявил в комментарии РИА Новости Крым.Ранее Саркози в интервью газете Le Figaro заявил, что возвращение Крыма в состав Украины иллюзорно, поскольку большинство жителей полуострова считают себя русскими. При этом, по его мнению, "для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум под строгим контролем международного сообщества". Политик, в частности, предлагает провести такие референдумы как в Крыму, так и в новых регионах РФ.В то же время, по мнению депутата, слова Саркози о невозможности возвращения Крыма в состав Украины являются "правильными и мудрыми".Шеремет добавил, что в последнее время все больше политиков на Западе "открывают глаза и проявляют здравомыслие" на уже произошедшие или происходящие события.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обама намекнул, чей КрымПосол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским
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Алексей Гончаров
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мнения, михаил шеремет, крым, россия, в мире, франция, николя саркози
Саркози пригласили в Крым после его слов о повторном референдуме
Депутат Госдумы Шеремет предложил Саркози посетить Крым после слов о повторном референдуме
20:11 17.08.2023 (обновлено: 20:24 17.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил экс-президенту Франции Николя Саркози приехать в Крым и поговорить с людьми, если он до конца не уверен в объективности проведенного в 2014 году референдума. Об этом парламентарий заявил в комментарии РИА Новости Крым.
Ранее Саркози в интервью газете Le Figaro заявил, что возвращение Крыма в состав Украины иллюзорно, поскольку большинство жителей полуострова считают себя русскими. При этом, по его мнению, "для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум под строгим контролем международного сообщества". Политик, в частности, предлагает провести такие референдумы как в Крыму, так и в новых регионах РФ.
"Я предлагаю Саркози, если у него есть какие-то сомнения, приехать в Крым и поговорить с людьми. Пусть приезжает и просто поговорит с любыми повстречавшимися ему жителями нашего региона и задаст им прямые вопросы. Уверен, он получит однозначные ответы. Так что какие-то повторные референдумы – затея абсолютно бессмысленная. Мы свой выбор сделали и со своего пути никогда не свернем", – сказал Шеремет.
В то же время, по мнению депутата, слова Саркози о невозможности возвращения Крыма в состав Украины являются "правильными и мудрыми".
Шеремет добавил, что в последнее время все больше политиков на Западе "открывают глаза и проявляют здравомыслие" на уже произошедшие или происходящие события.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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