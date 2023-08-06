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Стремится ли Россия получить больше территорий - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Стремится ли Россия получить больше территорий - ответ Кремля
Стремится ли Россия получить больше территорий - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Стремится ли Россия получить больше территорий - ответ Кремля
Москва хочет контролировать только те территории, которые прописаны в Конституции Российской Федерации. Об этом, отвечая на вопрос журналиста New York Times,... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T18:12
2023-08-06T18:12
дмитрий песков
украина
россия
новости
политика
новые регионы россии
кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Москва хочет контролировать только те территории, которые прописаны в Конституции Российской Федерации. Об этом, отвечая на вопрос журналиста New York Times, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Так, представителей издания интересовало, хочет ли Россия получить больше украинских территорий, на что Песков ответил, что Российской Федерации нужен лишь контроль над теми регионами, которые сейчас записаны в Конституции страны как российские.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.С октября прошлого года российский паспорт получили около 1,5 млн человек из новых регионов. Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Непосредственные участники тех событий убеждены, что именно "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Британцы готовят 2 тысячи украинских боевиков для вторжения в Крым – СМИПутин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомКак гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма
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дмитрий песков, украина, россия, новости, политика, новые регионы россии, кремль
Стремится ли Россия получить больше территорий - ответ Кремля

Песков: России нужен контроль над регионами, которые записаны в Конституции страны

18:12 06.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Москва хочет контролировать только те территории, которые прописаны в Конституции Российской Федерации. Об этом, отвечая на вопрос журналиста New York Times, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Так, представителей издания интересовало, хочет ли Россия получить больше украинских территорий, на что Песков ответил, что Российской Федерации нужен лишь контроль над теми регионами, которые сейчас записаны в Конституции страны как российские.

"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", - заявил Песков.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
С октября прошлого года российский паспорт получили около 1,5 млн человек из новых регионов. Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Непосредственные участники тех событий убеждены, что именно "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму.
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