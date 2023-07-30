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Британцы готовят 2 тысячи украинских боевиков для вторжения в Крым – СМИ

Британцы готовят 2 тысячи украинских боевиков для вторжения в Крым – СМИ - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Британцы готовят 2 тысячи украинских боевиков для вторжения в Крым – СМИ

Британские специалисты готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T15:24

2023-07-30T15:24

2023-07-30T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Британские специалисты готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на источники.По информации журналистов, тренировки проводятся в боевом лагере в Окхэмптоне, закрытом для всех других воинских подразделений и представителей общественности. Обучение проводят королевские морские пехотинцы.Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении. При этом "бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операции будут поддерживаться новыми ракетами большой дальности, поставляемыми из Великобритании, США и Германии", говорится в статье.Высокопоставленный военный источник в Великобритании сообщил газете, что "акцент делается на использовании гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам сформировать боевое пространство, прежде чем нанести удар в самое сердце противника"."Мы можем обучить их нашей тактике и показать, как пользоваться оборудованием, но успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности", - сказал собеседник газеты.Американские, украинские и британские политики и военные неоднократно заявляли, что целью анонсируемого контрнаступления ВСУ в том числе является захват Крыма.Глава республики Сергей Аксенов в ответ на это заявил, что в Крым украинские боевики ни при каких обстоятельствах не смогут зайти.Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в Штатах не верят в способность Украины "вернуть" Крым в ходе нынешнего контрнаступления, более того, такие попытки приведут к эскалации конфликта.По мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, чиновники и военные, которые анонсируют скорые атаки киевского режима на Крым, "живут в виртуальной реальности, которая заточена на создание информационного шума". Для них важно создать красивую "говорильню", убедить потребителя, которого они сознательно, уже не одно десятилетие приводят в состояние "амебы в болоте", что у них-то в стране все хорошо", убежден аналитик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русскихГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиУкраина не сможет захватить Крым – Сальдо

https://crimea.ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-vsu-ekspert-raskryl-taktiku-kievskogo-rezhima-1129136546.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, украина, крым, в мире, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, нато, контрнаступление всу, новости