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Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских
Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских
Киевский режим уготовил Крыму участь территории, "зачищенной" от всего русского, в том числе от населения, и засеянной полями конопли, но этим планам не суждено РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T12:28
2023-07-20T12:28
украина
крым
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим уготовил Крыму участь территории, "зачищенной" от всего русского, в том числе от населения, и засеянной полями конопли, но этим планам не суждено сбыться, поскольку полуостров находится под надежной защитой Вооруженных сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Дипломат напомнила, что Москва с 2014 года постоянно предупреждала об этом и прогнозировала такое развитие событий, но мировое сообщество говорило, что это "сказки и пропаганда". Однако сейчас все эти прогнозы, включая легализацию наркотических средств, уже сейчас являются реальностью в Украине."К счастью, полуостров находится под защитой российских Вооруженных сил. Украина умеет только разрушать, но не сама Украина, потому что она сама разрушена, а киевский режим. Еще раз это было доказано 17 июля во время атак на Крымский мост - сугубо мирный инфраструктурный объект", - добавила Захарова.Ранее руководитель фейкового "постоянного представительства президента Украины в Автономной Республики Крым" Тамила Ташева заявила, что в случае "захвата" Крыма киевские власти намерены депортировать с полуострова до 800 тысяч россиян.Также Киев собирается внести в "черный список" 10 тысяч граждан Украины, которые сотрудничают на полуострове с властями РФ, а также подвергнуть "принудительной высылке" всех россиян, которые переехали туда после 2014 года.Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости Крым заявил, что заявления Ташевой на полуострове не воспринимают всерьез, а то, что такие мысли вообще высказываются, свидетельствует об агонии Киева, который уже не в силах остановить процессы в украинском обществе уже на тех территориях, которые ему еще подконтрольны.Кроме того, Ташева заявила, что Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание конопли на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении КрымаЛавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате КрымаБуданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда
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украина, крым, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, новости, мнения
Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских

Захарова о планах Киева депортировать русских из Крыма: регион находится под защитой ВС РФ

12:28 20.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим уготовил Крыму участь территории, "зачищенной" от всего русского, в том числе от населения, и засеянной полями конопли, но этим планам не суждено сбыться, поскольку полуостров находится под надежной защитой Вооруженных сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Режим (президента Украины Владимира) Зеленского по-прежнему намеревается, как они говорят, "зачистить Крым от чуждых Украине людей", прежде всего, конечно, русских. Их собираются подвергнуть массовым репрессиям и депортации. Называются цифры от полумиллиона до 800 тысяч человек. Как они говорят, "коренных украинцев", внесут в черные списки. Речь в первую очередь идет о крымчанах, которые, как они говорят, "сотрудничали с российскими властями". Беззаконие расправа, поля марихуаны – вот такое будущее уготовили Крыму украинские нацисты и их западные идейные вдохновители", – сказала Захарова на брифинге в четверг.
Дипломат напомнила, что Москва с 2014 года постоянно предупреждала об этом и прогнозировала такое развитие событий, но мировое сообщество говорило, что это "сказки и пропаганда". Однако сейчас все эти прогнозы, включая легализацию наркотических средств, уже сейчас являются реальностью в Украине.
"К счастью, полуостров находится под защитой российских Вооруженных сил. Украина умеет только разрушать, но не сама Украина, потому что она сама разрушена, а киевский режим. Еще раз это было доказано 17 июля во время атак на Крымский мост - сугубо мирный инфраструктурный объект", - добавила Захарова.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
14 июля, 15:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в Крыму
Ранее руководитель фейкового "постоянного представительства президента Украины в Автономной Республики Крым" Тамила Ташева заявила, что в случае "захвата" Крыма киевские власти намерены депортировать с полуострова до 800 тысяч россиян.
Также Киев собирается внести в "черный список" 10 тысяч граждан Украины, которые сотрудничают на полуострове с властями РФ, а также подвергнуть "принудительной высылке" всех россиян, которые переехали туда после 2014 года.
Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости Крым заявил, что заявления Ташевой на полуострове не воспринимают всерьез, а то, что такие мысли вообще высказываются, свидетельствует об агонии Киева, который уже не в силах остановить процессы в украинском обществе уже на тех территориях, которые ему еще подконтрольны.
Кроме того, Ташева заявила, что Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание конопли на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано.
Таблетки
13 июля, 19:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей
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