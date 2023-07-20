https://crimea.ria.ru/20230720/zakharova-otvetila-na-plany-kieva-deportirovat-iz-kryma-800-tysyach-russkikh-1130188458.html

Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских

Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Захарова ответила на планы Киева депортировать из Крыма 800 тысяч русских

Киевский режим уготовил Крыму участь территории, "зачищенной" от всего русского, в том числе от населения, и засеянной полями конопли, но этим планам не суждено РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T12:28

2023-07-20T12:28

2023-07-20T12:28

украина

крым

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130188344_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ad3179d45546d951ba461c070b1cd6da.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим уготовил Крыму участь территории, "зачищенной" от всего русского, в том числе от населения, и засеянной полями конопли, но этим планам не суждено сбыться, поскольку полуостров находится под надежной защитой Вооруженных сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Дипломат напомнила, что Москва с 2014 года постоянно предупреждала об этом и прогнозировала такое развитие событий, но мировое сообщество говорило, что это "сказки и пропаганда". Однако сейчас все эти прогнозы, включая легализацию наркотических средств, уже сейчас являются реальностью в Украине."К счастью, полуостров находится под защитой российских Вооруженных сил. Украина умеет только разрушать, но не сама Украина, потому что она сама разрушена, а киевский режим. Еще раз это было доказано 17 июля во время атак на Крымский мост - сугубо мирный инфраструктурный объект", - добавила Захарова.Ранее руководитель фейкового "постоянного представительства президента Украины в Автономной Республики Крым" Тамила Ташева заявила, что в случае "захвата" Крыма киевские власти намерены депортировать с полуострова до 800 тысяч россиян.Также Киев собирается внести в "черный список" 10 тысяч граждан Украины, которые сотрудничают на полуострове с властями РФ, а также подвергнуть "принудительной высылке" всех россиян, которые переехали туда после 2014 года.Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости Крым заявил, что заявления Ташевой на полуострове не воспринимают всерьез, а то, что такие мысли вообще высказываются, свидетельствует об агонии Киева, который уже не в силах остановить процессы в украинском обществе уже на тех территориях, которые ему еще подконтрольны.Кроме того, Ташева заявила, что Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание конопли на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении КрымаЛавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате КрымаБуданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда

https://crimea.ria.ru/20230714/strana-404-v-gosdume-otsenili-ukrainskuyu-ideyu-s-konopley-v-krymu-1130059676.html

https://crimea.ria.ru/20230713/na-ukraine-marikhuanu-budut-ispolzovat-kak-uspokoitelnoe-dlya-detey-1130040217.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, новости, мнения