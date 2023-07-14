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Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в Крыму - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в Крыму
Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в Крыму - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в Крыму
Украинское руководство продолжает демонстрировать крайнюю степень деградации, однако жителям Крыма не следует обращать внимания на странные фантазии киевского... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T15:29
2023-07-14T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Украинское руководство продолжает демонстрировать крайнюю степень деградации, однако жителям Крыма не следует обращать внимания на странные фантазии киевского режима, поскольку полуостров никогда больше не будет украинским. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя заявление так называемого представителя украинского президента по Крыму Тамилы Ташевой по высадке на полуострове марихуаны.Ранее Ташева заявила, что Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание конопли на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано. "Помните, как огорчены были США тем, что потеряли огромное количество плантаций в Афганистане, с которых они снабжали все мировое сообщество этим зельем? Вот теперь американские кураторы дают Киеву такие команды. Они хотят превратить наш прекрасный Крым в большое конопляное поле", - сказал Шеремет.При этом реализовывать такие команды, по его мнению, могут только люди, которые и сами имеют большие проблемы с наркотиками, и как следствие - громадье фантастических планов. На фоне киевской "марихуановой стратегии" Шеремет подчеркивает масштабные преобразования, которые произошли в российском Крыму после 2014 года.Накануне Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении легализацию "медицинского каннабиса". В конце июня президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе марихуаны, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины. При этом тема легализации медицинского каннабиса была инициирована Владимиром Зеленским еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты провалили голосование по нему. Через год, в июне 2022 года, кабмин Украины поддержал инициативу использования марихуаны в медицинских и научных целях.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении КрымаЛавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате КрымаБуданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда
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украина, мнения, михаил шеремет, политика, крым, наркотики, новости
Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в Крыму

Шеремет жестко высказался об украинской идее засеять Крым коноплей

15:29 14.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Украинское руководство продолжает демонстрировать крайнюю степень деградации, однако жителям Крыма не следует обращать внимания на странные фантазии киевского режима, поскольку полуостров никогда больше не будет украинским. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя заявление так называемого представителя украинского президента по Крыму Тамилы Ташевой по высадке на полуострове марихуаны.
Ранее Ташева заявила, что Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание конопли на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано.
"Помните, как огорчены были США тем, что потеряли огромное количество плантаций в Афганистане, с которых они снабжали все мировое сообщество этим зельем? Вот теперь американские кураторы дают Киеву такие команды. Они хотят превратить наш прекрасный Крым в большое конопляное поле", - сказал Шеремет.
При этом реализовывать такие команды, по его мнению, могут только люди, которые и сами имеют большие проблемы с наркотиками, и как следствие - громадье фантастических планов.
На фоне киевской "марихуановой стратегии" Шеремет подчеркивает масштабные преобразования, которые произошли в российском Крыму после 2014 года.
"Крым сегодня стал витриной для международного сообщества, образцом развития потенциалов региона, который не протяжении многих лет прозябал под протекторатом Украины. И что Киев снова нам хочет предложить? Даже учитывая их воспаленные идеи, посмотрите на их уровень деградации. Страна 404 и президент, трезвость которого вызывает сомнения даже у его союзников. Поэтому нам не следует обращать внимание на этот бред. Мы выбрали свой исторический путь, и он виден даже из космоса. Никакого супостата на нашей территории не будет", - убежден парламентарий.
Накануне Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении легализацию "медицинского каннабиса". В конце июня президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе марихуаны, заявив, что эти препараты должны производиться на территории Украины. При этом тема легализации медицинского каннабиса была инициирована Владимиром Зеленским еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты провалили голосование по нему. Через год, в июне 2022 года, кабмин Украины поддержал инициативу использования марихуаны в медицинских и научных целях.
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. Онлайн11:17
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