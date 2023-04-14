https://crimea.ria.ru/20230414/lavrov-otsenil-slova-sovetnika-glavy-ofisa-zelenskogo-o-zakhvate-kryma-1128177386.html

Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма

Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T13:49

2023-04-14T13:49

2023-04-14T13:49

сергей лавров

крым

михаил подоляк

украина

политика

общество

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128034961_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_1598e66e721ff8d4a317d2a33ba78d19.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о намерении Киева "захватить" Крым и "полностью уничтожить русское культурное пространство" на полуострове.По словам Лаврова, это заявление говорит о том, с какими целями украинское руководство продвигает так называемый "мирный план" Зеленского.Он также отметил, что Запад в течение долгих лет взращивал украинский режим в качестве "плацдарма, с которого проецируются прямые военные угрозы безопасности Российской Федерации" и "в качестве режима, который вознамерился уничтожить все русское и взял курс на угнетение русских".Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".Председатель крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". По его словам, разговор с ними "будет коротким".Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь заявил, что в Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения.По его словам, цель подобных заявлений – запугать и вызвать панику, но пугать крымчан – абсолютно глупая и бессмысленная затея.

https://crimea.ria.ru/20230411/v-krymu-otvetili-generalu-khodzhesu-po-povodu-skorogo-zakhvata-poluostrova-1128123092.html

крым

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, крым, михаил подоляк, украина, политика, общество, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости