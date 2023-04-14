https://crimea.ria.ru/20230414/lavrov-otsenil-slova-sovetnika-glavy-ofisa-zelenskogo-o-zakhvate-kryma-1128177386.html
Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма
Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T13:49
2023-04-14T13:49
2023-04-14T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о намерении Киева "захватить" Крым и "полностью уничтожить русское культурное пространство" на полуострове.По словам Лаврова, это заявление говорит о том, с какими целями украинское руководство продвигает так называемый "мирный план" Зеленского.Он также отметил, что Запад в течение долгих лет взращивал украинский режим в качестве "плацдарма, с которого проецируются прямые военные угрозы безопасности Российской Федерации" и "в качестве режима, который вознамерился уничтожить все русское и взял курс на угнетение русских".Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".Председатель крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". По его словам, разговор с ними "будет коротким".Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь заявил, что в Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения.По его словам, цель подобных заявлений – запугать и вызвать панику, но пугать крымчан – абсолютно глупая и бессмысленная затея.
https://crimea.ria.ru/20230411/v-krymu-otvetili-generalu-khodzhesu-po-povodu-skorogo-zakhvata-poluostrova-1128123092.html
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сергей лавров, крым, михаил подоляк, украина, политика, общество, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма
Лавров оценил заявление Подоляка о планах "захватить" Крым и запретить там все русское
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о намерении Киева "захватить" Крым и "полностью уничтожить русское культурное пространство" на полуострове.
"Человек по имени Подоляк, который, как я понимаю, пользуется доверием (президента Украины Владимира) Зеленского и излагает его концептуальные установки, заявил, что когда Украина "возьмет" Крым, она искоренит в Крыму русский язык, русскую культуру и вообще все русское, и что там может быть только украинская или глобальная культура, как он выразился. Он также назвал жителей бывших восточных районов Украины "бандитами, которых нужно уничтожать или сажать в тюрьму", - сказал глава дипведомства.
По словам Лаврова, это заявление говорит о том, с какими целями украинское руководство продвигает так называемый "мирный план" Зеленского.
"План из 10 пунктов, каковым предусматривается "забрать назад", как они выражаются, Донбасс и Крым и только потом получить репарации с России, провести трибунал над Россией и потом милостиво согласится подписать мирное соглашение", – констатировал министр.
Он также отметил, что Запад в течение долгих лет взращивал украинский режим в качестве "плацдарма, с которого проецируются прямые военные угрозы безопасности Российской Федерации" и "в качестве режима, который вознамерился уничтожить все русское и взял курс на угнетение русских".
Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал
Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". По его словам, разговор с ними "будет коротким".
Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь заявил
, что в Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения.
По его словам, цель подобных заявлений – запугать и вызвать панику, но пугать крымчан – абсолютно глупая и бессмысленная затея.