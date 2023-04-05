https://crimea.ria.ru/20230405/v-gosdume-zhestko-otvetili-podolyaku-na-obeschanie-vernut-krym-ukraine-1127991877.html

В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине

В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине - РИА Новости Крым, 05.04.2023

В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине

В Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T13:37

2023-04-05T13:37

2023-04-05T13:37

эксклюзивы риа новости крым

михаил шеремет

михаил подоляк

крым

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

политика

мнения

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ae8918640983b00bc8ca7bcdf5a1f03.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя обещание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка "вернуть" полуостров в ближайшие полгода.Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".Тем не менее, Шеремет выразил сомнение, что сам Подоляк и ближайшее окружение президента Владимира Зеленского осмелятся близко подойти к Крыму, поскольку лидеры киевского режима "трусливы и способны лишь посылать на убой лишь необстрелянных юнцов", которые ежедневно сотнями гибнут в зоне специальной военной операции."Все эти угрозы вкупе с терактами – попытка запугать, дестабилизировать наше общество. Это технологии западных спецслужб. Киевский режим – обычные исполнители, и участь у них одна – уничтожение, если не сегодня, так завтра. И не исключено, что уничтожены они будут своими же собственными кураторами, которые их сегодня направляют", - подытожил депутат Госдумы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить КрымМест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации""Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шеремет, михаил подоляк, крым, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), украина, политика, мнения, государственная дума рф