https://crimea.ria.ru/20230405/v-gosdume-zhestko-otvetili-podolyaku-na-obeschanie-vernut-krym-ukraine-1127991877.html
В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине
В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине - РИА Новости Крым, 05.04.2023
В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине
В Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T13:37
2023-04-05T13:37
2023-04-05T13:37
эксклюзивы риа новости крым
михаил шеремет
михаил подоляк
крым
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
политика
мнения
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ae8918640983b00bc8ca7bcdf5a1f03.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя обещание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка "вернуть" полуостров в ближайшие полгода.Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".Тем не менее, Шеремет выразил сомнение, что сам Подоляк и ближайшее окружение президента Владимира Зеленского осмелятся близко подойти к Крыму, поскольку лидеры киевского режима "трусливы и способны лишь посылать на убой лишь необстрелянных юнцов", которые ежедневно сотнями гибнут в зоне специальной военной операции."Все эти угрозы вкупе с терактами – попытка запугать, дестабилизировать наше общество. Это технологии западных спецслужб. Киевский режим – обычные исполнители, и участь у них одна – уничтожение, если не сегодня, так завтра. И не исключено, что уничтожены они будут своими же собственными кураторами, которые их сегодня направляют", - подытожил депутат Госдумы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить КрымМест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации""Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_e750a23ebc68a82b9448c37830d11aa0.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шеремет, михаил подоляк, крым, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), украина, политика, мнения, государственная дума рф
В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине
Депутат Госдумы Шеремет: ждем Подоляка и всю нацистскую свору в Крыму – ямы уже готовы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя обещание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка "вернуть" полуостров в ближайшие полгода
.
Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".
"Цель подобных заявлений – запугать, вызвать панику. Это психология террористов. Но пугать крымчан – абсолютно глупая и бессмысленная затея. Они нас уже пугали, но "в гости" так до сих пор и не пришли. Но мы их очень ждем. С удовольствием встретим всю эту нацистскую свору, со всеми вытекающими для них последствиями. Компостные ямы для них уже готовы", - сказал парламентарий.
Тем не менее, Шеремет выразил сомнение, что сам Подоляк и ближайшее окружение президента Владимира Зеленского осмелятся близко подойти к Крыму, поскольку лидеры киевского режима "трусливы и способны лишь посылать на убой лишь необстрелянных юнцов", которые ежедневно сотнями гибнут в зоне специальной военной операции.
"Все эти угрозы вкупе с терактами – попытка запугать, дестабилизировать наше общество. Это технологии западных спецслужб. Киевский режим – обычные исполнители, и участь у них одна – уничтожение, если не сегодня, так завтра. И не исключено, что уничтожены они будут своими же собственными кураторами, которые их сегодня направляют", - подытожил депутат Госдумы.
Читайте также на РИА Новости Крым: