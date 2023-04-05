Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230405/v-gosdume-zhestko-otvetili-podolyaku-na-obeschanie-vernut-krym-ukraine-1127991877.html
В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине
В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине - РИА Новости Крым, 05.04.2023
В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине
В Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T13:37
2023-04-05T13:37
эксклюзивы риа новости крым
михаил шеремет
михаил подоляк
крым
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
политика
мнения
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ae8918640983b00bc8ca7bcdf5a1f03.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя обещание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка "вернуть" полуостров в ближайшие полгода.Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".Тем не менее, Шеремет выразил сомнение, что сам Подоляк и ближайшее окружение президента Владимира Зеленского осмелятся близко подойти к Крыму, поскольку лидеры киевского режима "трусливы и способны лишь посылать на убой лишь необстрелянных юнцов", которые ежедневно сотнями гибнут в зоне специальной военной операции."Все эти угрозы вкупе с терактами – попытка запугать, дестабилизировать наше общество. Это технологии западных спецслужб. Киевский режим – обычные исполнители, и участь у них одна – уничтожение, если не сегодня, так завтра. И не исключено, что уничтожены они будут своими же собственными кураторами, которые их сегодня направляют", - подытожил депутат Госдумы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить КрымМест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации""Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_e750a23ebc68a82b9448c37830d11aa0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил шеремет, михаил подоляк, крым, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), украина, политика, мнения, государственная дума рф
В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине

Депутат Госдумы Шеремет: ждем Подоляка и всю нацистскую свору в Крыму – ямы уже готовы

13:37 05.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя обещание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка "вернуть" полуостров в ближайшие полгода.
Ранее Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".
"Цель подобных заявлений – запугать, вызвать панику. Это психология террористов. Но пугать крымчан – абсолютно глупая и бессмысленная затея. Они нас уже пугали, но "в гости" так до сих пор и не пришли. Но мы их очень ждем. С удовольствием встретим всю эту нацистскую свору, со всеми вытекающими для них последствиями. Компостные ямы для них уже готовы", - сказал парламентарий.
Тем не менее, Шеремет выразил сомнение, что сам Подоляк и ближайшее окружение президента Владимира Зеленского осмелятся близко подойти к Крыму, поскольку лидеры киевского режима "трусливы и способны лишь посылать на убой лишь необстрелянных юнцов", которые ежедневно сотнями гибнут в зоне специальной военной операции.
"Все эти угрозы вкупе с терактами – попытка запугать, дестабилизировать наше общество. Это технологии западных спецслужб. Киевский режим – обычные исполнители, и участь у них одна – уничтожение, если не сегодня, так завтра. И не исключено, что уничтожены они будут своими же собственными кураторами, которые их сегодня направляют", - подытожил депутат Госдумы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым
Мест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации"
"Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым
Эксклюзивы РИА Новости КрымМихаил ШереметМихаил ПодолякКрымКонтрнаступление ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаПолитикаМненияГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область – есть раненый
14:26В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетним
14:06В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями
13:37В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине
13:32Утерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата
12:51"Два дня на выход и зачистим все русское": новые заявления Киева о Крыме
12:39Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали
12:22Почти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
12:01Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших
11:52Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры
11:44"Цифровые офисы" РНКБ в Крыму посетили 25 тысяч человек
11:19Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
11:02Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей
10:35Крыму угрожают подтопления
10:03Как работает Керченская переправа 5 апреля
10:00Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
09:29В Евпатории громко - работают силовики
09:13ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: подтоплены 60 участков
08:49Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники
08:26В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки
Лента новостейМолния