Мест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации"
Константинов о "деоккупации Крыма": мест в психиатрии не хватит
09:58 03.04.2023 (обновлено: 09:59 03.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Очередной "план деоккупации" Крыма не содержит ничего нового и является больной фантазией киевского режима, которая никогда не будет реализована. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов придумал "стратегию деоккупации Крыма", в которой в частности речь идет о "переименовании" Севастополя, сносе Крымского моста, уголовном преследование крымчан.
"По поводу всех этих "стратегов" и их "стратегий", нам следует опасаться только одного: что когда они попадут к нам в плен, то может на них на всех места в психиатрических клиниках не хватить. А ведь в силу нашей гуманности, мы будем их именно лечить", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в "стратегии" Данилова для Крыма нет ничего нового, поскольку уничтожать крымчан и инфраструктуру полуострова киевский режим намеревался еще до 2014 года, и именно поэтому жители республики сделали свой выбор и вернулись в состав РФ.
"Теперь за нами — вся Россия, неотъемлемой частью которой мы являемся. И потому мы уверены, что бесноватых, творящих свой шабаш на территории бывшей Украины, мы в Крым не пустим. Разве что в смирительных рубашках в специальные лечебные учреждения", - заявил спикер крымского парламента.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что план Данилова "о переименовании" Севастополя абсурден и является очередной русофобской инициативой, а губернатор города Михаил Развожаев подчеркунул, что к таким заявлениям со стороны киевского режима нельзя относиться серьезно.
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