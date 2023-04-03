https://crimea.ria.ru/20230403/mest-v-psikhiatrii-ne-khvatit-v-krymu-otvetili-na-plan-deokkupatsii-1127939285.html

Мест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации"

Мест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации" - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Мест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации"

Очередной "план деоккупации" Крыма не содержит ничего нового и является больной фантазией киевского режима, которая никогда не будет реализована. Об этом заявил РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T09:58

2023-04-03T09:58

2023-04-03T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Очередной "план деоккупации" Крыма не содержит ничего нового и является больной фантазией киевского режима, которая никогда не будет реализована. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов придумал "стратегию деоккупации Крыма", в которой в частности речь идет о "переименовании" Севастополя, сносе Крымского моста, уголовном преследование крымчан. Он отметил, что в "стратегии" Данилова для Крыма нет ничего нового, поскольку уничтожать крымчан и инфраструктуру полуострова киевский режим намеревался еще до 2014 года, и именно поэтому жители республики сделали свой выбор и вернулись в состав РФ.Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что план Данилова "о переименовании" Севастополя абсурден и является очередной русофобской инициативой, а губернатор города Михаил Развожаев подчеркунул, что к таким заявлениям со стороны киевского режима нельзя относиться серьезно. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путемСтратегия ожидания: почему Запад не будет помогать Киеву в захвате КрымаКак Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева

https://crimea.ria.ru/20230402/v-sevastopole-dali-zhestkuyu-otsenku-idee-danilova-pereimenovat-gorod-1127929229.html

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новости, крым, владимир константинов, снбо украины, алексей данилов, политика, новости крыма