https://crimea.ria.ru/20230213/strategiya-ozhidaniya-pochemu-zapad-ne-budet-pomogat-kievu-v-zakhvate-kryma-1126946659.html

Стратегия ожидания: почему Запад не будет помогать Киеву в захвате Крыма

Стратегия ожидания: почему Запад не будет помогать Киеву в захвате Крыма - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Стратегия ожидания: почему Запад не будет помогать Киеву в захвате Крыма

В США, Европе и на Украине постоянно твердят о необходимости отобрать у России Крым. Вот только ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Киеве не знают, как, даже... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T12:59

2023-02-13T12:59

2023-02-13T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В США, Европе и на Украине постоянно твердят о необходимости отобрать у России Крым. Вот только ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Киеве не знают, как, даже при текущих раздутых возможностях украинской армии, захватить полуостров военным путем. Вариант военного вторжения в Крым не рассматривают даже самые неистовые русофобы на Западе – слишком уж болезненные уроки история преподала европейцам, пытавшимся силой захватить российский Крым.Аристократическое "мясо" для русских пушекНаши недруги – как внешние, так и внутренние – очень любят выражение "пушечное мясо", как правило, применительно к русскому солдату во все времена и эпохи. Вот только это выражение, напротив, идет прямиком из "цивилизованной Европы", а точнее – из английской армии. Впервые оно упомянуто Шекспиром в "Генрихе IV", а в буквальном смысле реализовано английским командованием в Крыму в ходе Балаклавского сражения 1854 года. Тогда легкая кавалерийская бригада, состоящая из представителей британской аристократии, была брошена против русской артиллерии и за 20 минут превращена в мясо в прямом смысле этого слова.Вообще, у европейцев очень болезненные исторические воспоминания о российском Крыме, так изобилующем воинскими захоронениями многих европейских народов, покусившихся на землю Русского духа и славы. Поэтому, даже сегодня самые оголтелые ястребы из США и Европы, желающие поражения России, в самом воспаленном сознании не рассматривают вариант военного вторжения в Крым, потому что это НЕ вариант. При этом у них существует какая-то удивительная уверенность, что крымчане непременно сами должны встать на колени с поднятыми руками. Потому что… а потому что, собственно, других вариантов захвата Крыма и не существует!"Деоккупация" по-украинскиЛучше всего это отражается в стратегии главного "колониального воинства" Запада – Украины. Если кто не знал – еще в 2021 году шоуменами Зеленского был разработан внушительный документ под мощным названием "Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь". А потом и план мероприятий по реализации этой "стратегии". Любой человек, не знающий, что этот документ написан вчерашними комедиантами, бросится искать его, чтобы увидеть там ту самую "стратегию" по "деоккупации": карты, стрелки, цели, объекты… Напрасный труд! Весь документ правильнее было бы назвать "Стратегия по дележке шкуры неубитого медведя", потому что там нет ни слова о том, как Крым физически захватить. Просто вот как-то он сам должен взять и попроситься обратно, трепеща от восторга.Львиную долю документа составляет перечень кар и последствий в адрес тех, кто посмел получить российский паспорт, документы, устроиться на работу, получить образование, вести бизнес и даже ездить в другие регионы России не через украинский КПП – словом, посмел жить по-человечески в Крыму, а не сидеть в схроне в лесу, прижав к груди украинский прапор, приговаривая майданные речевки – как, видимо, рассчитывал Киев. Остальную же часть документа занимают поистине фантастические планы превращения Украины в "Нью-Васюки" и обещания сделать то же самое с Крымом после его возвращения под контроль Киева. Инвестиции, процветание, передовые технологии, саммиты высшего уровня – в общем, все то, чего Украина так и не смогла построить у самой себя, несмотря на гигантские денежные вливания из ЕС и США.Непотопляемый авианосец РоссииИ ведь в это же самое время Россия без каких-либо "стратегий" и денежных потоков извне молча сделала Крым одним из самых быстроразвивающихся регионов страны. Строительство трассы "Таврида" стоимостью больше госбюджета Украины, моста через Керченский пролив, который был "невозможен" по мнению "цивилизованного мира"…Одним словом, Москва показала, что Крым для нее не просто регион, а символ новой эпохи – эпохи активного возвращения России на международную арену и ее независимости от западного "миропорядка". А чтобы на этот символ никто не позарился, российское руководство превратило его в "непотопляемый авианосец" Черного моря с внушительным сухопутным контингентом и всеми новинками оборонки. Получилось настолько основательно, что главным тезисом неприятия Западом Крыма в составе России стала "военная опасность" Европе (а по факту – позициям НАТО в Румынии и на Балканах) со стороны крымского контингента.И все равно, в больном воображении Киева полуостров как-то должен сам вернуться под контроль Украины. Ну, тут уж, как говорится, "дурень думкой богатеет". Ведь ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Киеве не знают, как даже при текущих раздутых возможностях украинской армии можно пытаться что-то штурмовать в лесах и горах Крыма на потеху призракам немецких дивизий, целый год ломавших зубы о Крым при десятикратном превосходстве.А ведь до Крыма еще дойти нужно. Ибо западноевропейская военная "традиция" для "колониального воинства" ВСУ под названием "пушечное мясо" вечно работать не сможет. Мясо-то не бесконечное. Поэтому остается им вместе с хозяевами только ждать у моря погоды – то есть Крыма с челобитной о возвращении...Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата регионаПереговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по КрымуШумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами

https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

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https://crimea.ria.ru/20230202/v-minoborony-ssha-zayavili-o-nevozmozhnosti-ukrainy-zakhvatit-krym-1126721943.html

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россия, крым, украина, сша, безопасность республики крым и севастополя, политика