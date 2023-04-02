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В Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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В Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город
В Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город - РИА Новости Крым, 02.04.2023
В Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город
Заявления "о переименовании" Севастополя абсурдны и являются очередной русофобской инициативой. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик,... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T12:12
2023-04-02T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявления "о переименовании" Севастополя абсурдны и являются очередной русофобской инициативой. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя РИА Новости Крым соответствующее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.Ранее Данилов на своей странице в Facebook* заявил о том, что Верховная Рада Украины рассмотрит решение о переименовании Севастополя, а также предложил снести памятник затопленным кораблям. Он подчеркул, что киевский режим "наивно полагает, что сможет избежать ответственности за сказанное и содеянное, пытаясь трепать в публичном пространстве имя легендарного города-героя".По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, к таким заявлениям со стороны киевского режима нельзя относиться серьезно. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.Еще раньше украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду. В рамках "политики декоммунизации" Украине сносят мемориалы, переименовывают города и улицы. В частности в Киеве улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов"**, площадь Тульская – площадью героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы.Читайте также на РИА Новости Крым:Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - ДаниловАтаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская** - экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации
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севастополь, дмитрий белик, политика, алексей данилов, снбо украины, украина, мнения, новости крыма, крым
В Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город

Белик "о переименовании" Севастополя: Данилов захлебнется в потоке бредовых идей

12:12 02.04.2023 (обновлено: 12:28 02.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявления "о переименовании" Севастополя абсурдны и являются очередной русофобской инициативой. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя РИА Новости Крым соответствующее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.
Ранее Данилов на своей странице в Facebook* заявил о том, что Верховная Рада Украины рассмотрит решение о переименовании Севастополя, а также предложил снести памятник затопленным кораблям.
"Понятно, что эти абсурдные заявления сделаны с целью собрать побольше хайпа среди приверженцев неонацизма, с целью сместить фокус внимания с ситуации на фронтах на очередные русофобские инициативы", - считает Белик.
Он подчеркул, что киевский режим "наивно полагает, что сможет избежать ответственности за сказанное и содеянное, пытаясь трепать в публичном пространстве имя легендарного города-героя".
"Прежде, чем Данилов захлебнется в потоке своих бредовых идей, ему следует уяснить, что потерявший связь с реальностью киевский режим, который следует переименовать в "палату № 6", даже заикаться не может о переименовании города русской славы и обо всем, что касается Севастополя", - заявил парламентарий.
По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, к таким заявлениям со стороны киевского режима нельзя относиться серьезно.
"Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", - цитирует Разважаева ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.
Еще раньше украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду. В рамках "политики декоммунизации" Украине сносят мемориалы, переименовывают города и улицы. В частности в Киеве улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов"**, площадь Тульская – площадью героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы.
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