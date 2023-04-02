https://crimea.ria.ru/20230402/v-sevastopole-dali-zhestkuyu-otsenku-idee-danilova-pereimenovat-gorod-1127929229.html

В Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город

В Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город - РИА Новости Крым, 02.04.2023

В Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город

Заявления "о переименовании" Севастополя абсурдны и являются очередной русофобской инициативой. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик,... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T12:12

2023-04-02T12:12

2023-04-02T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявления "о переименовании" Севастополя абсурдны и являются очередной русофобской инициативой. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя РИА Новости Крым соответствующее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.Ранее Данилов на своей странице в Facebook* заявил о том, что Верховная Рада Украины рассмотрит решение о переименовании Севастополя, а также предложил снести памятник затопленным кораблям. Он подчеркул, что киевский режим "наивно полагает, что сможет избежать ответственности за сказанное и содеянное, пытаясь трепать в публичном пространстве имя легендарного города-героя".По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, к таким заявлениям со стороны киевского режима нельзя относиться серьезно. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.Еще раньше украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду. В рамках "политики декоммунизации" Украине сносят мемориалы, переименовывают города и улицы. В частности в Киеве улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов"**, площадь Тульская – площадью героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы.Читайте также на РИА Новости Крым:Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - ДаниловАтаки на Севастополь: в Госдуме назвали главную цель противника*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская** - экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации

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