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Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении Крыма
Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении Крыма - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении Крыма
Крым находится в самом центре нынешнего конфликта России и коллективного Запада, который хочет отнять полуостров у РФ. Такое мнение высказал американский... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T19:45
2023-05-23T19:45
2023-05-23T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Крым находится в самом центре нынешнего конфликта России и коллективного Запада, который хочет отнять полуостров у РФ. Такое мнение высказал американский военный эксперт, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.Эксперт отметил, что Крым всегда играл важную роль в российской истории и на протяжении столетий находился в центре попыток различных государств разрушить Россию. Об этом свидетельствуют многочисленные войны с Османской империей, с Великобританией и Францией в годы Крымской войны, а также сражения за полуостров в годы Великой Отечественной войны, напомнил Риттер.Эксперт выразил убеждение, что крымчане это осознают, как и цену, которую придется заплатить в случае поражения в нынешнем конфликте.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по КрымуЭкс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победитьПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США
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Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении Крыма
Экс-разведчик США Риттер: Запад хочет отнять Крым у России и тем самым забрать ее душу
19:45 23.05.2023 (обновлено: 19:54 23.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Крым находится в самом центре нынешнего конфликта России и коллективного Запада, который хочет отнять полуостров у РФ. Такое мнение высказал американский военный эксперт, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
"Крым – это Россия. Он находится в центре конфликта между РФ и коллективным Западом. По моему мнению, Запад пытается отнять Крым у России и тем самым забрать ее душу", - сказал Риттер в Симферополе ходе встречи со студентами и преподавателями Крымского федерального университета.
Эксперт отметил, что Крым всегда играл важную роль в российской истории и на протяжении столетий находился в центре попыток различных государств разрушить Россию. Об этом свидетельствуют многочисленные войны с Османской империей, с Великобританией и Францией в годы Крымской войны, а также сражения за полуостров в годы Великой Отечественной войны, напомнил Риттер.
Эксперт выразил убеждение, что крымчане это осознают, как и цену, которую придется заплатить в случае поражения в нынешнем конфликте.
"Крымчане ощущают себя россиянами. Думаю, вы понимаете, за что вы боретесь, и понимаете, какими могут быть последствия поражения… России необходимо одержать победу. Чем скорее она выиграет, тем скорее мы сможем двигаться вперед и наладить отношения", – отметил аналитик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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