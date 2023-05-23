https://crimea.ria.ru/20230523/eks-razvedchik-ssha-ritter-nazval-tsel-zapada-v-otnoshenii-kryma-1128922083.html

Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении Крыма

Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении Крыма - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении Крыма

Крым находится в самом центре нынешнего конфликта России и коллективного Запада, который хочет отнять полуостров у РФ. Такое мнение высказал американский... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T19:45

2023-05-23T19:45

2023-05-23T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Крым находится в самом центре нынешнего конфликта России и коллективного Запада, который хочет отнять полуостров у РФ. Такое мнение высказал американский военный эксперт, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.Эксперт отметил, что Крым всегда играл важную роль в российской истории и на протяжении столетий находился в центре попыток различных государств разрушить Россию. Об этом свидетельствуют многочисленные войны с Османской империей, с Великобританией и Францией в годы Крымской войны, а также сражения за полуостров в годы Великой Отечественной войны, напомнил Риттер.Эксперт выразил убеждение, что крымчане это осознают, как и цену, которую придется заплатить в случае поражения в нынешнем конфликте.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по КрымуЭкс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победитьПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США

https://crimea.ria.ru/20230522/amerika-nepremenno-predast-ukrainu--eks-razvedchik-ssha-ritter-1128890095.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скотт риттер, политика, россия, крым, в мире, мнения