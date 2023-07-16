https://crimea.ria.ru/20230716/v-krymu-otvetili-na-zapugivaniya-krymskoy-tatarki-zelenskogo-tashevoy-1130097811.html

В Крыму ответили на запугивания "крымской татарки Зеленского" Ташевой

В Крыму ответили на запугивания "крымской татарки Зеленского" Ташевой - РИА Новости Крым, 16.07.2023

В Крыму ответили на запугивания "крымской татарки Зеленского" Ташевой

Заявления постоянного представителя президента Украины в АРК, украинской крымскотатарской правозащитницы Тамилы Ташевой о том, что в Крыму после "освобождения"... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T20:25

2023-07-16T20:25

2023-07-16T20:25

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юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Заявления постоянного представителя президента Украины в АРК, украинской крымскотатарской правозащитницы Тамилы Ташевой о том, что в Крыму после "освобождения" ВСУ начнутся "чистки" и к ответственности привлекут порядка 10 тысяч человек, на полуострове не воспринимают всерьез. А то, что такие мысли вообще высказываются, свидетельствует об агонии Киева, который уже не в силах остановить процессы в украинском обществе уже на тех территориях, которые ему еще подконтрольны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель.Ранее 16 июля в американском еженедельнике Newsweek появилась статья с комментарием постоянного представителя президента Украины в так называемой Автономной республике Крым (АРК, прежнее название региона в составе Украины – ред.), украинской крымскотатарской правозащитницы Тамилы Ташевой, в котором она пригрозила крымчанам ответственностью за коллаборационизм сразу после "освобождения Крыма". А россиянам, приехавшим жить на полуостров после 2014 года, – выдворением. Масштаб кампании, по ее словам, будет зависеть "от того, как будет выглядеть деоккупация и как русские уйдут", заявила Ташева.Она добавила, что для тех, кто стал жертвой России в Крыму, Украина сделает все, чтобы защитить их права, правда, отметила, что для разработки процедуры амнистии сейчас не время.По словам Юрия Гемпеля, подобных заявлений от представителей киевского режима в последнее время звучит очень много, они идут в разном ключе, но объясняются одним – агонией и рассчитаны преимущественно на "внутреннего потребителя"."Крым сегодня развивается динамично вне зависимости от заявлений подобных псевдополитиков. Крымчане их не воспринимают всерьез, тем более они уверены в том, что Крым полностью защищен. Так что подобные заявления, которые с каждым днем звучат все фантастичнее, рассчитаны прежде всего на граждан Украины, которых пытаются отвлечь от осмысления того, что на самом деле происходит: на фронте большие потери, сама аудитория Украины меняется. И это говорит о том, что в политике Украины царит агония", – считает Гемпель.Отвечая на вопрос, случайно ли, что такое заявление сделала именно представительница крымскотатарского народа, парламентарий отметил, что это, безусловно, продуманный ход, который, однако, не принесет Киеву желанных результатов по двум, но очень важным причинам."Конечно, некий скрытый смысл в этом, безусловно, есть: политическая "элита" до сих пор убеждена в том, что определенная часть крымских татар может поддержать власти Украины. Но я глубоко знаю эту тему и хочу сказать, что в Крыму межнациональные отношения достаточно стабильны – это первое. И второе: наш многонациональный Крым, а это один из самых многонациональных регионов РФ, гармонично адаптирован в российское законодательное поле и гражданское общество России. И сегодня перетянуть на свою сторону определенную часть крымских татар в части поддержки украинского режима невозможно. Это все самообман этих в кавычках политических элит Украины", – сказал Гемпель.Он добавил, что в Крыму действительно "есть некие "ждуны" – "Мы это понимаем, более того, знаем, кто это такие", – но доля их ничтожна.Гемпель добавил, что правда все больше распространяется и на самой Украине, и на Западе, доказательством чему является недавний визит на Донбасс немецкого общественника, жителя города Розенхайм Хайнриха Гинца, который приезжал с гуманитарной миссией на освобожденные территорий РФ и рассказал, что "граждане Германии хотят знать правду, и с каждым днем таких людей все больше". Читайте также на РИА Новости Крым:За гранью: в Крыму оценили отказ Запада принять останки солдат вермахта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

юрий гемпель, крым, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, тамила ташева