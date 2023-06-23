За гранью: в Крыму оценили отказ Запада принять останки солдат вермахта
Гемпель: страны Запада действуют вне рамок христианской морали
13:43 23.06.2023 (обновлено: 14:47 23.06.2023)
© Наталья ДермоваМеста боев Великой Отечественной в Крыму
© Наталья Дермова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Отказ европейских стран участвовать в идентификации и забирать останки своих солдат, погибших на крымский земле в годы Великой Отечественной войны, противоречит христианской морали, является очередным подтверждением двойных стандартов коллективного Запада и приведет к плачевным последствиям для западной правящей элиты. Такое мнение РИА Новости Крым выразил председатель комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко сообщил, что государственные органы европейских государств вот уже девятый год не принимают от крымских поисковиков информацию о своих солдатах и офицерах, погибших во время Второй мировой. Поэтому невозможно ни установить имя погибшего военнослужащего вражеской армии, ни найти его родственников. Также было несколько попыток отправить останки немецких военных на их родину, но общественные организации Германии предложили крымчанам обратиться по этому вопросу в консульство в Киеве.
Двойные стандарты
"Вся это демократия и вся эта якобы забота о своем историческом прошлом, все это - двойные стандарты. Это присуще коллективному Западу в целом", - констатирует Гемпель.
По его мнению, отказ участвовать в идентификации и забирать останки своих же солдат по политическим соображениям не вписывается в рамки христианской морали и лежит за гранью общечеловеческих ценностей.
Парламентарий напомнил, что в конце прошлого года проводилась эксгумация и перезахоронение останков солдат вермахта, которые были обнаружены на территории Ханского дворца в Бахчисарае. В этих работах российский Крым оказал поддержку на всех уровнях.
"Мы, крымчане, исходя из общехристианских ценностей, оказали содействие в раскопках, эксгумации. Эти останки захоронены на кладбище солдат вермахта, в районе Севастополя. Мы способствуем этой работе, ни в коем случае не применяем двойные стандарты", - напомнил глава комитета.
Последствия неотвратимы
По мнению парламентария, Запад избирает путь беспамятства, который неизбежно приведет Европу в тупик, "расчеловечит" молодежь и вызовет волну негатива со стороны населения в целом.
"Поведение европейцев нас не удивляет. Но то, что они сейчас делают - это бумеранг, который вернется рано или поздно в эти страны. В первую очередь это поразит молодежь и обернется негативом со стороны народа. Они пилят сук, на котором сидят", - убежден Гемпель.
Читайте также на РИА Новости Крым: