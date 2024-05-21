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Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана

Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит причин для спекуляций на теме изменения внешней политики Ирана после гибели президента этой страны Эбрахима... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T13:54

2024-05-21T13:54

2024-05-21T13:54

иран

эбрахим раиси

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит причин для спекуляций на теме изменения внешней политики Ирана после гибели президента этой страны Эбрахима Раиси.Руководитель российского дипведомства добавил, что Мехди Сафади – заместитель погибшего вместе с Раиси министра иностранных дел Ирана Амира Абдоллахиана – подтвердил преемственность отношений Москвы и Тегерана.Посол Ирана в РФ также подтвердил, что от Тегерана не нужно ожидать каких-то изменений во внешней политике, добавил Лавров.Крушение вертолета президента Ирана РаисиВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности.К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил.Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.В стране объявлен пятидневный траур.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине, а также настоящим другом России.Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине.Выборы нового президента, согласно конституции, должны быть организованы в течение 50 дней. Исполнять обязанности главы государства пока будет первый вице-президент Моххамад Мохбер.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели РаисиПутин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента ИранаПрезидент Ирана Эбрахим Раиси – биография

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, эбрахим раиси, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, политика, внешняя политика, новости