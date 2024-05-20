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Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана
Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, исполняющим обязанности главы исполнительной... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T17:26
2024-05-20T17:26
2024-05-20T17:26
владимир путин (политик)
новости
кремль
россия
иран
эбрахим раиси
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики после гибели президента Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба КремляПутин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном.Мохбер в свою очередь высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки в это тяжелое для страны время.Крушение вертолета президента Ирана РаисиВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности.К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил.Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.В стране объявлен пятидневный траур.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине, а также настоящим другом России.Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели РаисиПрезидент Ирана Эбрахим Раиси – биографияВ Иране прошло срочное заседание кабинета министров
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владимир путин (политик), новости, кремль, россия, иран, эбрахим раиси, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана
Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохбером
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики после гибели президента Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба Кремля
"Президент России выразил самые глубокие соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны", – говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном.
Мохбер в свою очередь высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки в это тяжелое для страны время.
"С обеих сторон подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран", – добавили в Кремле.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение
в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности.
К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.
Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить
. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил.
Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования
верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине, а также настоящим другом России.
Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине.
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