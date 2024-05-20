https://crimea.ria.ru/20240520/putin-pogovoril-po-telefonu-s-ispolnyayuschim-obyazannosti-prezidenta-irana-1137437288.html

Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана

Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, исполняющим обязанности главы исполнительной... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T17:26

2024-05-20T17:26

2024-05-20T17:26

владимир путин (политик)

новости

кремль

россия

иран

эбрахим раиси

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/13/1135068291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_214e568187834a9b5d5c9455e58b16f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики после гибели президента Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба КремляПутин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном.Мохбер в свою очередь высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки в это тяжелое для страны время.Крушение вертолета президента Ирана РаисиВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности.К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил.Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.В стране объявлен пятидневный траур.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине, а также настоящим другом России.Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели РаисиПрезидент Ирана Эбрахим Раиси – биографияВ Иране прошло срочное заседание кабинета министров

россия

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, кремль, россия, иран, эбрахим раиси, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси