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В Иране прошло срочное заседание кабинета министров - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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В Иране прошло срочное заседание кабинета министров
В Иране прошло срочное заседание кабинета министров - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Иране прошло срочное заседание кабинета министров
В Иране после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание кабинета министров. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T12:16
2024-05-20T12:22
иран
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
эбрахим раиси
политика
в мире
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Иране после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание кабинета министров. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.Сообщается, что министры воздали должное покойному президенту за его работу на своем посту, заявив, что президент Раиси посвятил свою жизнь иранскому народу. После заседания кабинет министров опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной президента и его спутников в результате крушения вертолета. Согласно Конституции Ирана, первый вице-президент Мохаммад Мохбер будет возглавлять кабинет министров до выборов нового президента. Конституция предусматривает, что должен быть сформирован совет, состоящий из спикера парламента, главы судебной власти и первого вице-президента. В течение 50 дней они должны организовать выборы нового президента.Крушение вертолета президента Ирана РаисиВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.В стране объявлен пятидневный траур.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его "выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине", а также настоящим другом России.Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить "как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине".
https://crimea.ria.ru/20240520/ogromnaya-tragediya-putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-raisi--1137415641.html
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иран, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, эбрахим раиси, политика, в мире, новости, происшествия
В Иране прошло срочное заседание кабинета министров

В Иране после гибели президента Раиси прошло срочное заседание кабинета министров

12:16 20.05.2024 (обновлено: 12:22 20.05.2024)
 
© AP Photo Vahid SalemiИранский парламент
Иранский парламент - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo Vahid Salemi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Иране после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание кабинета министров. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
Сообщается, что министры воздали должное покойному президенту за его работу на своем посту, заявив, что президент Раиси посвятил свою жизнь иранскому народу.
"Министры подчеркнули, что они будут решительно следовать пути президента Раиси, чтобы служить стране", - говорится в публикации.
После заседания кабинет министров опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной президента и его спутников в результате крушения вертолета.
Согласно Конституции Ирана, первый вице-президент Мохаммад Мохбер будет возглавлять кабинет министров до выборов нового президента. Конституция предусматривает, что должен быть сформирован совет, состоящий из спикера парламента, главы судебной власти и первого вице-президента. В течение 50 дней они должны организовать выборы нового президента.

Крушение вертолета президента Ирана Раиси

Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.
Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.
В стране объявлен пятидневный траур.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его "выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине", а также настоящим другом России.
Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить "как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине".
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ИранКрушение вертолета президента Ирана Эбрахима РаисиЭбрахим РаисиПолитикаВ миреНовостиПроисшествия
 
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