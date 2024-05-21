Рейтинг@Mail.ru
60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240521/60-udarov-armaturoy-delo-o-pyanom-ubiystve-v-balaklave-ushlo-v-sud-1137454025.html
60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд
60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд - РИА Новости Крым, 21.05.2024
60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд
Житель Ростовской области пойдет под суд за жестокое убийство своего знакомого в Балаклаве. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T12:40
2024-05-21T12:40
севастополь
прокуратура города севастополя
убийство
происшествия
суд
новости крыма
балаклава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111398/44/1113984493_0:0:1342:755_1920x0_80_0_0_49b4c979d8e3392f16cdf63e32caeb37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Житель Ростовской области пойдет под суд за жестокое убийство своего знакомого в Балаклаве. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Севастополя.По версии следствия, распивая спиртное в гараже на территории кооператива в Балаклавском районе, мужчины поссорились, завязалась борьба, в ходе которой обвиняемый нанес своему оппоненту не менее 60 ударов металлической арматурой.Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве. К этому времени расследование завершено, дело с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:23 удара ножом: подросток жестоко убил пожилую домработницу в МосквеЖителю Симферополя вынесли приговор за попытку убийстваЖитель Красноперекопска забил до смерти бездомного
севастополь
балаклава
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111398/44/1113984493_0:0:1342:1007_1920x0_80_0_0_be97b69e25c37eccedbd2cb1426ff4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, прокуратура города севастополя, убийство, происшествия, суд, новости крыма, балаклава
60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд

В Балаклаве жителя Ростовской области осудят за убийство знакомого арматурой

12:40 21.05.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Житель Ростовской области пойдет под суд за жестокое убийство своего знакомого в Балаклаве. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Севастополя.
По версии следствия, распивая спиртное в гараже на территории кооператива в Балаклавском районе, мужчины поссорились, завязалась борьба, в ходе которой обвиняемый нанес своему оппоненту не менее 60 ударов металлической арматурой.
"Злоумышленник застигнут на месте преступления, а потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в больнице", - констатировали в полиции.
Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве. К этому времени расследование завершено, дело с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
23 удара ножом: подросток жестоко убил пожилую домработницу в Москве
Жителю Симферополя вынесли приговор за попытку убийства
Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяУбийствоПроисшествияСудНовости КрымаБалаклава
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы
13:39Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты
13:32Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги
13:26Почему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля
13:08Новый удар по Васильевке – погиб мирный житель
13:02Восемь человек погибли в Свердловске ЛНР при атаке ВСУ
12:50Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров
12:4060 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд
12:33Бить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами
12:14Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей
12:07Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля
11:59Загадочные гортензии высадили в ботаническом саду в Симферополе
11:37В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из мести
11:07В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы
10:42Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара током
10:25Как изменится программа аварийного жилья в России
10:06Задымление в Севастополе - что происходит
10:02По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров
09:41В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ
09:16Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко
Лента новостейМолния