https://crimea.ria.ru/20240521/60-udarov-armaturoy-delo-o-pyanom-ubiystve-v-balaklave-ushlo-v-sud-1137454025.html

60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд

60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд - РИА Новости Крым, 21.05.2024

60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд

Житель Ростовской области пойдет под суд за жестокое убийство своего знакомого в Балаклаве. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T12:40

2024-05-21T12:40

2024-05-21T12:40

севастополь

прокуратура города севастополя

убийство

происшествия

суд

новости крыма

балаклава

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Житель Ростовской области пойдет под суд за жестокое убийство своего знакомого в Балаклаве. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Севастополя.По версии следствия, распивая спиртное в гараже на территории кооператива в Балаклавском районе, мужчины поссорились, завязалась борьба, в ходе которой обвиняемый нанес своему оппоненту не менее 60 ударов металлической арматурой.Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве. К этому времени расследование завершено, дело с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:23 удара ножом: подросток жестоко убил пожилую домработницу в МосквеЖителю Симферополя вынесли приговор за попытку убийстваЖитель Красноперекопска забил до смерти бездомного

севастополь

балаклава

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, убийство, происшествия, суд, новости крыма, балаклава