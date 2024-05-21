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60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд
60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд - РИА Новости Крым, 21.05.2024
60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд
Житель Ростовской области пойдет под суд за жестокое убийство своего знакомого в Балаклаве. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T12:40
2024-05-21T12:40
2024-05-21T12:40
севастополь
прокуратура города севастополя
убийство
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Житель Ростовской области пойдет под суд за жестокое убийство своего знакомого в Балаклаве. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Севастополя.По версии следствия, распивая спиртное в гараже на территории кооператива в Балаклавском районе, мужчины поссорились, завязалась борьба, в ходе которой обвиняемый нанес своему оппоненту не менее 60 ударов металлической арматурой.Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве. К этому времени расследование завершено, дело с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:23 удара ножом: подросток жестоко убил пожилую домработницу в МосквеЖителю Симферополя вынесли приговор за попытку убийстваЖитель Красноперекопска забил до смерти бездомного
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, прокуратура города севастополя, убийство, происшествия, суд, новости крыма, балаклава
60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд
В Балаклаве жителя Ростовской области осудят за убийство знакомого арматурой