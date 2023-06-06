https://crimea.ria.ru/20230606/zhitel-krasnoperekopska-zabil-do-smerti-bezdomnogo-1129205990.html

Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного

Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Красноперекопска, избившего до смерти бездомного. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T10:47

2023-06-06T10:47

2023-06-06T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Красноперекопска, избившего до смерти бездомного. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по республике Крым и Севастополю.В результате человеку были нанесены множественные серьезные телесные повреждения. Поскольку бездомный не имел возможности вызвать помощь, он скончался на месте, и его тело было обнаружен позже в этом же недострое.Следователи совместно с сотрудниками МВД установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Как выяснилось, он причастен еще и к совершению кражи."Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.Решение суда в этом случае будет приниматься с учетом, что молодой человек совершил тяжкое преступление, находясь на условно-досрочном освобождении.Читайте также на РИА Новости Крым:Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбойВ Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отцаВ Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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