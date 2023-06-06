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Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Красноперекопска, избившего до смерти бездомного. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T10:47
2023-06-06T10:47
2023-06-06T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Красноперекопска, избившего до смерти бездомного. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по республике Крым и Севастополю.В результате человеку были нанесены множественные серьезные телесные повреждения. Поскольку бездомный не имел возможности вызвать помощь, он скончался на месте, и его тело было обнаружен позже в этом же недострое.Следователи совместно с сотрудниками МВД установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Как выяснилось, он причастен еще и к совершению кражи."Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.Решение суда в этом случае будет приниматься с учетом, что молодой человек совершил тяжкое преступление, находясь на условно-досрочном освобождении.Читайте также на РИА Новости Крым:Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбойВ Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отцаВ Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника
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крымский следком, крым, закон и право, новости крыма, красноперекопск, общество, происшествия
Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
СК: крымчанин без всякой причины до смерти забил бездомного
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Красноперекопска, избившего до смерти бездомного. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по республике Крым и Севастополю.
"Установлено, что в одну из ночей июня 2022 года нетрезвый молодой человек обнаружил ночующего в недостроенном здании пожилого мужчину без определенного места жительства. Злоумышленник избил ногами бездомного, который не оказывал сопротивление, после чего крылся с места преступления", - говорится в сообщении.
В результате человеку были нанесены множественные серьезные телесные повреждения. Поскольку бездомный не имел возможности вызвать помощь, он скончался на месте, и его тело было обнаружен позже в этом же недострое.
Следователи совместно с сотрудниками МВД установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Как выяснилось, он причастен еще и к совершению кражи.
"Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.
Решение суда в этом случае будет приниматься с учетом, что молодой человек совершил тяжкое преступление, находясь на условно-досрочном освобождении.
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