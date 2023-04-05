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Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой
Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой
В Севастополе 65-летний бездомный осужден на 8 лет колонии за разбойное нападение с топором на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T17:17
2023-04-05T17:17
прокуратура города севастополя
происшествия
приговор
крым
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 65-летний бездомный осужден на 8 лет колонии за разбойное нападение с топором на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.О расследовании нападения на 74-летнюю пенсионерку в ее собственном доме в селе Верхнесадовое стало известно в январе. Сам инцидент произошел осенью прошлого года.В состоянии алкогольного опьянения 65-летний мужчина без определенного места жительства проник в жилище и потребовал у хозяйки денег. Получив отказ, ударил ее топором по голове, нашел сумку женщины, забрал оттуда деньги и скрылся. Местонахождение злоумышленника правоохранители быстро установили и заключили его под стражу.Мужчина осужден за разбойное нападение с проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью человека. Полученное им по решению суда наказание в виде восьми лет тюрьмы является минимальным сроком, предусмотренным этой статьей УК. Максимальная санкция – пятнадцать лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, происшествия, приговор, крым, новости, новости крыма
Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой

В Севастополе бездомного осудили на 8 лет за разбойное нападение на пенсионерку с топором

17:17 05.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 65-летний бездомный осужден на 8 лет колонии за разбойное нападение с топором на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Мужчина, совершивший разбойное нападение на пожилую женщину, приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в прокуратуре.
О расследовании нападения на 74-летнюю пенсионерку в ее собственном доме в селе Верхнесадовое стало известно в январе. Сам инцидент произошел осенью прошлого года.
В состоянии алкогольного опьянения 65-летний мужчина без определенного места жительства проник в жилище и потребовал у хозяйки денег. Получив отказ, ударил ее топором по голове, нашел сумку женщины, забрал оттуда деньги и скрылся. Местонахождение злоумышленника правоохранители быстро установили и заключили его под стражу.
Мужчина осужден за разбойное нападение с проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью человека. Полученное им по решению суда наказание в виде восьми лет тюрьмы является минимальным сроком, предусмотренным этой статьей УК. Максимальная санкция – пятнадцать лет.
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Заголовок открываемого материала
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17:17Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой
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