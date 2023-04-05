https://crimea.ria.ru/20230405/toporom-po-golove-bezdomnomu-v-sevastopole-dali-8-let-tyurmy-za-razboy--1127999019.html

Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой

Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой

В Севастополе 65-летний бездомный осужден на 8 лет колонии за разбойное нападение с топором на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T17:17

2023-04-05T17:17

2023-04-05T17:17

прокуратура города севастополя

происшествия

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 65-летний бездомный осужден на 8 лет колонии за разбойное нападение с топором на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.О расследовании нападения на 74-летнюю пенсионерку в ее собственном доме в селе Верхнесадовое стало известно в январе. Сам инцидент произошел осенью прошлого года.В состоянии алкогольного опьянения 65-летний мужчина без определенного места жительства проник в жилище и потребовал у хозяйки денег. Получив отказ, ударил ее топором по голове, нашел сумку женщины, забрал оттуда деньги и скрылся. Местонахождение злоумышленника правоохранители быстро установили и заключили его под стражу.Мужчина осужден за разбойное нападение с проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью человека. Полученное им по решению суда наказание в виде восьми лет тюрьмы является минимальным сроком, предусмотренным этой статьей УК. Максимальная санкция – пятнадцать лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, происшествия, приговор, крым, новости, новости крыма