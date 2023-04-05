https://crimea.ria.ru/20230405/toporom-po-golove-bezdomnomu-v-sevastopole-dali-8-let-tyurmy-za-razboy--1127999019.html
Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой
Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой
В Севастополе 65-летний бездомный осужден на 8 лет колонии за разбойное нападение с топором на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T17:17
2023-04-05T17:17
2023-04-05T17:17
прокуратура города севастополя
происшествия
приговор
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 65-летний бездомный осужден на 8 лет колонии за разбойное нападение с топором на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.О расследовании нападения на 74-летнюю пенсионерку в ее собственном доме в селе Верхнесадовое стало известно в январе. Сам инцидент произошел осенью прошлого года.В состоянии алкогольного опьянения 65-летний мужчина без определенного места жительства проник в жилище и потребовал у хозяйки денег. Получив отказ, ударил ее топором по голове, нашел сумку женщины, забрал оттуда деньги и скрылся. Местонахождение злоумышленника правоохранители быстро установили и заключили его под стражу.Мужчина осужден за разбойное нападение с проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью человека. Полученное им по решению суда наказание в виде восьми лет тюрьмы является минимальным сроком, предусмотренным этой статьей УК. Максимальная санкция – пятнадцать лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей
https://crimea.ria.ru/20221114/sevastopolets-s-toporom-vyshel-na-kommunalschikov-1125365359.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ccb3b2627017ab44e48faf20159923e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура города севастополя, происшествия, приговор, крым, новости, новости крыма
Топором по голове: бездомному в Севастополе дали 8 лет тюрьмы за разбой
В Севастополе бездомного осудили на 8 лет за разбойное нападение на пенсионерку с топором