https://crimea.ria.ru/20230329/v-krymu-presekli-podgotovku-k-napadeniyu-na-inkassatorov-1127853878.html
В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов
В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов - РИА Новости Крым, 29.03.2023
В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов
В Крыму по подозрению в подготовке к разбойному нападению на инкассаторов задержаны двое мужчин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T18:48
2023-03-29T18:48
2023-03-29T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по подозрению в подготовке к разбойному нападению на инкассаторов задержаны двое мужчин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, злоумышленники планировали напасть на сотрудников инкассаторской службы в поселке Октябрьское Красногвардейского района.Однако реализовать преступный умысел не удалось: после получения оперативной информации машина одного из подозреваемых была остановлена полицейскими в Симферополе. В ходе осмотра правоохранители обнаружили в авто автомат, боеприпасы, камуфляжную форму и маски-балаклавы. Водитель был доставлен в отдел полиции. Чуть позже был задержан и второй подозреваемый – ранее судимый житель Красногвардейского района.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу. Кроме того, идет проверка их возможной причастности к совершению других противоправных деяний, добавила официальный представитель МВД РФ.Ранее суд приговорил водителя инкассаторской машины к четырем годам тюрьмы за хищение 39 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение 20 млн рублей из банка в Ростовской области: налетчики задержаныВ Крыму взяли под стражу угонщика инкассаторского авто с 40 миллионамиОружие и 4,2 млн: в Крыму будут судить напавших на инкассатора грабителей
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крым, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости крыма, общество
В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов
МВД России: в Крыму пресечена подготовка к разбойному нападению на инкассаторов
18:48 29.03.2023 (обновлено: 19:14 29.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по подозрению в подготовке к разбойному нападению на инкассаторов задержаны двое мужчин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, злоумышленники планировали напасть на сотрудников инкассаторской службы в поселке Октябрьское Красногвардейского района.
"Меняя автомобили и используя подложные государственные регистрационные знаки, задержанные в течение нескольких дней вели наблюдение за работой инкассаторов. Фиксировали маршруты их прибытия и время замены в банкомате кассет с наличными деньгами, а также незаконно приобрели автоматическое оружие и арендовали автомобиль", – сообщила Волк.
Однако реализовать преступный умысел не удалось: после получения оперативной информации машина одного из подозреваемых была остановлена полицейскими в Симферополе. В ходе осмотра правоохранители обнаружили в авто автомат, боеприпасы, камуфляжную форму и маски-балаклавы. Водитель был доставлен в отдел полиции. Чуть позже был задержан и второй подозреваемый – ранее судимый житель Красногвардейского района.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу. Кроме того, идет проверка их возможной причастности к совершению других противоправных деяний, добавила официальный представитель МВД РФ.
Ранее суд приговорил
водителя инкассаторской машины к четырем годам тюрьмы за хищение 39 миллионов рублей.
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