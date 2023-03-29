https://crimea.ria.ru/20230329/v-krymu-presekli-podgotovku-k-napadeniyu-na-inkassatorov-1127853878.html

В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов

В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов - РИА Новости Крым, 29.03.2023

В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов

В Крыму по подозрению в подготовке к разбойному нападению на инкассаторов задержаны двое мужчин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T18:48

2023-03-29T18:48

2023-03-29T19:14

крым

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по подозрению в подготовке к разбойному нападению на инкассаторов задержаны двое мужчин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, злоумышленники планировали напасть на сотрудников инкассаторской службы в поселке Октябрьское Красногвардейского района.Однако реализовать преступный умысел не удалось: после получения оперативной информации машина одного из подозреваемых была остановлена полицейскими в Симферополе. В ходе осмотра правоохранители обнаружили в авто автомат, боеприпасы, камуфляжную форму и маски-балаклавы. Водитель был доставлен в отдел полиции. Чуть позже был задержан и второй подозреваемый – ранее судимый житель Красногвардейского района.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу. Кроме того, идет проверка их возможной причастности к совершению других противоправных деяний, добавила официальный представитель МВД РФ.Ранее суд приговорил водителя инкассаторской машины к четырем годам тюрьмы за хищение 39 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение 20 млн рублей из банка в Ростовской области: налетчики задержаныВ Крыму взяли под стражу угонщика инкассаторского авто с 40 миллионамиОружие и 4,2 млн: в Крыму будут судить напавших на инкассатора грабителей

https://crimea.ria.ru/20220111/v-krasnodare-grabiteli-zavladeli-inkassatorskoy-sumkoy-s-35-millionami-1122000154.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости крыма, общество