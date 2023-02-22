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Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена

Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена

Силовики совместно с сотрудниками ФСБ задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T11:12

2023-02-22T11:12

2023-02-22T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Силовики совместно с сотрудниками ФСБ задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Отмечается, что нападение на одного из крымских предпринимателей произошло в ресторане."Оперативниками установлено, что злоумышленники вошли в ресторан, в котором отдыхал потерпевший, стали угрожать мужчине физической расправой. Фигуранты завладели его личным имуществом на общую сумму 1,5 миллиона рублей, а также требовали еще два миллиона рублей якобы за долги", - уточнила Волк.По ее словам, к преступлению оказались причастны пять членов ОПГ. Они были задержаны в Крыму и Кабардино-Балкарской Республике при силовой поддержке отряда спецподразделения МВД по Крыму, центра специального назначения ФСБ России и Росгвардии.В настоящее время подозреваемые задержаны и помещены под стражу. Против них возбуждены уголовные дела за разбой, незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.Читайте также на РИА Новости Крым:Драки, взрывы и расстрелы: криминальные истории крымских ресторановСевастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в бареЖитель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой

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