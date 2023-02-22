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Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена
Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена
Силовики совместно с сотрудниками ФСБ задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T11:12
2023-02-22T11:12
2023-02-22T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Силовики совместно с сотрудниками ФСБ задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Отмечается, что нападение на одного из крымских предпринимателей произошло в ресторане."Оперативниками установлено, что злоумышленники вошли в ресторан, в котором отдыхал потерпевший, стали угрожать мужчине физической расправой. Фигуранты завладели его личным имуществом на общую сумму 1,5 миллиона рублей, а также требовали еще два миллиона рублей якобы за долги", - уточнила Волк.По ее словам, к преступлению оказались причастны пять членов ОПГ. Они были задержаны в Крыму и Кабардино-Балкарской Республике при силовой поддержке отряда спецподразделения МВД по Крыму, центра специального назначения ФСБ России и Росгвардии.В настоящее время подозреваемые задержаны и помещены под стражу. Против них возбуждены уголовные дела за разбой, незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.Читайте также на РИА Новости Крым:Драки, взрывы и расстрелы: криминальные истории крымских ресторановСевастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в бареЖитель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена
Задержаны подозреваемые в разбое и вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Силовики совместно с сотрудниками ФСБ задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что нападение на одного из крымских предпринимателей произошло в ресторане.
"Оперативниками установлено, что злоумышленники вошли в ресторан, в котором отдыхал потерпевший, стали угрожать мужчине физической расправой. Фигуранты завладели его личным имуществом на общую сумму 1,5 миллиона рублей, а также требовали еще два миллиона рублей якобы за долги", - уточнила Волк.
По ее словам, к преступлению оказались причастны пять членов ОПГ. Они были задержаны в Крыму и Кабардино-Балкарской Республике при силовой поддержке отряда спецподразделения МВД по Крыму, центра специального назначения ФСБ России и Росгвардии.
"В ходе обысков у подозреваемых изъяты автомат АКС 74У, карабины "Сайга – 410К" и АК TG2, 2 травматических пистолета, переделанных под боевое оружие, более 900 патронов, поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел, шапки с прорезями для глаз, муляж гранаты Ф-1", - сообщила официальный представитель МВД России.
В настоящее время подозреваемые задержаны и помещены под стражу. Против них возбуждены уголовные дела за разбой, незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.
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