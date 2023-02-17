https://crimea.ria.ru/20230217/zhitel-feodosii-ozhidaet-suda-za-ubiystvo-i-razboy-1127052784.html

Житель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой

Житель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Житель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой

Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T16:41

2023-02-17T16:41

2023-02-17T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии мужчина был убит самодельным обрезом в собственном автомобиле. Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.38-летний житель Феодосии обвиняется в незаконной переделке и ношении огнестрельного оружия, разбое и убийстве из корыстных побуждений.Инцидент произошел в августе прошлого года. По данным республиканской прокуратуры, в прошлом году обвиняемый изготовил обрез из ружья ТОЗ-Б и отправился во двор многоквартирного дома по ул. Степаняна.Подойдя к автомобилю Daewoo Matiz, он направил на водителя ружье, после чего несколько раз выстрелил в область головы и туловища мужчины.Вытащив тело из машины, убийца попытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан очевидцами.Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковБросил умирать на улице: крымчанин осужден за пьяное убийство знакомой Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, феодосия, крым, новости крыма, закон и право, прокуратура республики крым, общество