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Житель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Житель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой
Житель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Житель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой
Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T16:41
2023-02-17T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии мужчина был убит самодельным обрезом в собственном автомобиле. Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.38-летний житель Феодосии обвиняется в незаконной переделке и ношении огнестрельного оружия, разбое и убийстве из корыстных побуждений.Инцидент произошел в августе прошлого года. По данным республиканской прокуратуры, в прошлом году обвиняемый изготовил обрез из ружья ТОЗ-Б и отправился во двор многоквартирного дома по ул. Степаняна.Подойдя к автомобилю Daewoo Matiz, он направил на водителя ружье, после чего несколько раз выстрелил в область головы и туловища мужчины.Вытащив тело из машины, убийца попытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан очевидцами.Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковБросил умирать на улице: крымчанин осужден за пьяное убийство знакомой Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, феодосия, крым, новости крыма, закон и право, прокуратура республики крым, общество
Житель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой

Прокуратура: крымчанин предстанет перед судом за убийство и разбой

16:41 17.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии мужчина был убит самодельным обрезом в собственном автомобиле. Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
38-летний житель Феодосии обвиняется в незаконной переделке и ношении огнестрельного оружия, разбое и убийстве из корыстных побуждений.
Инцидент произошел в августе прошлого года. По данным республиканской прокуратуры, в прошлом году обвиняемый изготовил обрез из ружья ТОЗ-Б и отправился во двор многоквартирного дома по ул. Степаняна.
Подойдя к автомобилю Daewoo Matiz, он направил на водителя ружье, после чего несколько раз выстрелил в область головы и туловища мужчины.
Вытащив тело из машины, убийца попытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан очевидцами.
Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияФеодосияКрымНовости КрымаЗакон и правоПрокуратура Республики КрымОбщество
 
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