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Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой

Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой

Жителя Крыма приговорили к 8 годам лишения свободы за организованный грабеж и разбой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T12:24

2023-02-15T12:24

2023-02-15T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Жителя Крыма приговорили к 8 годам лишения свободы за организованный грабеж и разбой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Через несколько месяцев злоумышленники проникли в квартиру жителя Симферополя, избили его и похитили более 6 млн рублей.Суд приговорил подсудимого к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении его подельников заведено отдельное производство.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось о дважды судимом жителе Симферополя, который предстал перед судом за грабеж и кражу документов у собственного отца.Читайте также на РИА Новости Крым:Банду организаторов подпольного казино будут судить в КрымуРоковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеляВ Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право, общество, приговор