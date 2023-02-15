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Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой
Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой
Жителя Крыма приговорили к 8 годам лишения свободы за организованный грабеж и разбой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T12:24
2023-02-15T12:24
2023-02-15T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Жителя Крыма приговорили к 8 годам лишения свободы за организованный грабеж и разбой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Через несколько месяцев злоумышленники проникли в квартиру жителя Симферополя, избили его и похитили более 6 млн рублей.Суд приговорил подсудимого к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении его подельников заведено отдельное производство.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось о дважды судимом жителе Симферополя, который предстал перед судом за грабеж и кражу документов у собственного отца.Читайте также на РИА Новости Крым:Банду организаторов подпольного казино будут судить в КрымуРоковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеляВ Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право, общество, приговор
Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой
Прокуратура: жителя Крыма приговорили к 8 годам колонии за грабежи и разбой