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Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой
Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой
Жителя Крыма приговорили к 8 годам лишения свободы за организованный грабеж и разбой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T12:24
2023-02-15T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Жителя Крыма приговорили к 8 годам лишения свободы за организованный грабеж и разбой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Через несколько месяцев злоумышленники проникли в квартиру жителя Симферополя, избили его и похитили более 6 млн рублей.Суд приговорил подсудимого к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении его подельников заведено отдельное производство.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось о дважды судимом жителе Симферополя, который предстал перед судом за грабеж и кражу документов у собственного отца.Читайте также на РИА Новости Крым:Банду организаторов подпольного казино будут судить в КрымуРоковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеляВ Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей
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новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право, общество, приговор
Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой

Прокуратура: жителя Крыма приговорили к 8 годам колонии за грабежи и разбой

12:24 15.02.2023
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Жителя Крыма приговорили к 8 годам лишения свободы за организованный грабеж и разбой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, в мае 2016 года подсудимый совместно с подельниками следили за домом супружеской пары, после чего проникли в помещение, где находилась 13-летняя дочь хозяев. Мужчины связали ребенка, обыскали дом и похитили деньги и ювелирные украшения на общую сумму более 2 млн рублей.
Через несколько месяцев злоумышленники проникли в квартиру жителя Симферополя, избили его и похитили более 6 млн рублей.
Суд приговорил подсудимого к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении его подельников заведено отдельное производство.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось о дважды судимом жителе Симферополя, который предстал перед судом за грабеж и кражу документов у собственного отца.
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