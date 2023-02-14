https://crimea.ria.ru/20230214/bandu-organizatorov-podpolnogo-kazino-budut-sudit-v-krymu-1126970992.html

Банду организаторов подпольного казино будут судить в Крыму

Банду организаторов подпольного казино будут судить в Крыму - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Банду организаторов подпольного казино будут судить в Крыму

Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T13:22

2023-02-14T13:22

2023-02-14T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.По данным регионального управления Следкома, речь идет о сети подпольных компьютерных залов. Привлеченные организаторами жители региона выполняли функцию администраторов и технических сотрудников. Для конспирации договоры на аренду помещений заключались от имени подставных лиц. Кроме того, для отвода глаз клубы перемещались из одного помещения в другое, сменяя адреса.В прокуратуре, в свою очередь, отметили, что преступная деятельность принесла крымчанам доход в размере более 5 миллионов рублей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны с использованием Интернета.Расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афереВ Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублейКоррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступлениях

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, керчь, происшествия, новости, новости крыма, крым, общество, крымский следком