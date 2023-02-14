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Банду организаторов подпольного казино будут судить в Крыму - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Банду организаторов подпольного казино будут судить в Крыму
Банду организаторов подпольного казино будут судить в Крыму - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Банду организаторов подпольного казино будут судить в Крыму
Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T13:22
2023-02-14T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.По данным регионального управления Следкома, речь идет о сети подпольных компьютерных залов. Привлеченные организаторами жители региона выполняли функцию администраторов и технических сотрудников. Для конспирации договоры на аренду помещений заключались от имени подставных лиц. Кроме того, для отвода глаз клубы перемещались из одного помещения в другое, сменяя адреса.В прокуратуре, в свою очередь, отметили, что преступная деятельность принесла крымчанам доход в размере более 5 миллионов рублей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны с использованием Интернета.Расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афереВ Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублейКоррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступлениях
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, керчь, происшествия, новости, новости крыма, крым, общество, крымский следком
Банду организаторов подпольного казино будут судить в Крыму

В Крыму за организацию подпольной сети компьютерных клубов будут судить 8 крымчан

13:22 14.02.2023
 
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"По версии следствия, двое обвиняемых создали и возглавили организованную группу, к участию в своих противоправных действиях привлекли еще шестерых жителей региона. С конца 2020 года обвиняемые, зная, что на территории города игорная деятельность запрещена, разместили игровое оборудование в четырех помещениях, где организовали проведение азартных игр", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления Следкома, речь идет о сети подпольных компьютерных залов. Привлеченные организаторами жители региона выполняли функцию администраторов и технических сотрудников. Для конспирации договоры на аренду помещений заключались от имени подставных лиц. Кроме того, для отвода глаз клубы перемещались из одного помещения в другое, сменяя адреса.
В прокуратуре, в свою очередь, отметили, что преступная деятельность принесла крымчанам доход в размере более 5 миллионов рублей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны с использованием Интернета.
Расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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