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20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере
20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере - РИА Новости Крым, 14.02.2023
20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере
33-летнего жителя Севастополя подозревают в крупной афере с фиктивной продажей виноградных опор. Как сообщает пресс-служба полиции города, мужчина предстанет... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T10:55
2023-02-14T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. 33-летнего жителя Севастополя подозревают в крупной афере с фиктивной продажей виноградных опор. Как сообщает пресс-служба полиции города, мужчина предстанет перед судом.По версии следствия, являясь гендиректором компании по производству металлоизделий, севастополец пообещал местной агрофирме изготовить и поставить почти 8 тысяч опор для виноградников на 2,3 млн рублей. В качестве аванса попросил почти два миллиона, которые якобы потребовались на покупку металла.Для этого он подготовил счет, получил аванс и даже перевел его поставщику металла, но потом отменил транзакцию в интернет-банкинге и перечислил средства на счета своих родственников под видом выплаты зарплаты. На самом деле похищенное потратил на свои нужды.Полицейские изучили движение денег по счетам - всего их оказалось более десятка, провели бухгалтерские экспертизы и очные ставки, однако с предъявленными обвинениями мужчина не согласился. Дело передано в прокуратуру, откуда будет направлено в суд. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублейАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жильяВ Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере

МВД: севастопольского бизнесмена обвиняют в мошенничестве на миллионы

10:55 14.02.2023
 
© Фото: pixabayПравосудие
Правосудие
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. 33-летнего жителя Севастополя подозревают в крупной афере с фиктивной продажей виноградных опор. Как сообщает пресс-служба полиции города, мужчина предстанет перед судом.
По версии следствия, являясь гендиректором компании по производству металлоизделий, севастополец пообещал местной агрофирме изготовить и поставить почти 8 тысяч опор для виноградников на 2,3 млн рублей. В качестве аванса попросил почти два миллиона, которые якобы потребовались на покупку металла.

"Достоверно зная, что принятые договорные обязательства он выполнять не будет, а также умышленно скрывая сведения об аресте расчетного счета его коммерческой организации в связи с неуплатой налогов, бизнесмен решил обманом похитить денежные средства, принадлежащие фирме-покупателю", - сообщает полиция.

Для этого он подготовил счет, получил аванс и даже перевел его поставщику металла, но потом отменил транзакцию в интернет-банкинге и перечислил средства на счета своих родственников под видом выплаты зарплаты. На самом деле похищенное потратил на свои нужды.
Полицейские изучили движение денег по счетам - всего их оказалось более десятка, провели бухгалтерские экспертизы и очные ставки, однако с предъявленными обвинениями мужчина не согласился. Дело передано в прокуратуру, откуда будет направлено в суд. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
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