https://crimea.ria.ru/20230214/20-let-za-vinogradnye-opory-sevastopoltsa-obvinyayut-v-millionnoy-afere-1126966268.html

20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере

20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере - РИА Новости Крым, 14.02.2023

20 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере

33-летнего жителя Севастополя подозревают в крупной афере с фиктивной продажей виноградных опор. Как сообщает пресс-служба полиции города, мужчина предстанет... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T10:55

2023-02-14T10:55

2023-02-14T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. 33-летнего жителя Севастополя подозревают в крупной афере с фиктивной продажей виноградных опор. Как сообщает пресс-служба полиции города, мужчина предстанет перед судом.По версии следствия, являясь гендиректором компании по производству металлоизделий, севастополец пообещал местной агрофирме изготовить и поставить почти 8 тысяч опор для виноградников на 2,3 млн рублей. В качестве аванса попросил почти два миллиона, которые якобы потребовались на покупку металла.Для этого он подготовил счет, получил аванс и даже перевел его поставщику металла, но потом отменил транзакцию в интернет-банкинге и перечислил средства на счета своих родственников под видом выплаты зарплаты. На самом деле похищенное потратил на свои нужды.Полицейские изучили движение денег по счетам - всего их оказалось более десятка, провели бухгалтерские экспертизы и очные ставки, однако с предъявленными обвинениями мужчина не согласился. Дело передано в прокуратуру, откуда будет направлено в суд. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублейАфера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жильяВ Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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