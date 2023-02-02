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Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья
Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья
В Симферополе вынесен приговор о мошенничестве с недвижимостью. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, аферист приехал в Крым из другого региона и по... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T10:25
2023-02-02T10:25
2023-02-02T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе вынесен приговор о мошенничестве с недвижимостью. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, аферист приехал в Крым из другого региона и по поддельным документам лишил жилья троих жителей крымской столицы. Сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей.По данным следствия, подсудимый вместе с подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с октября 2018 по сентябрь 2019 года изготавливал поддельные документы на недвижимость в Симферополе и регистрировал переход права собственности на подставных лиц.После проверки прокуратуры на мужчину возбуждено уголовное дело, жилье возвращено законным владельцам. Злоумышленник признан виновным в совершении трех эпизодов мошенничества и приговорен судом к пяти годам заключения в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Юрист раскрыл схему аферы с кредитами под залог жильяВ Крыму аферисты пытались купить здание у моря по поддельным документамНе будь жертвой: 6 распространенных случаев мошенничества с арендой квартир
https://crimea.ria.ru/20221028/v-krymu-moshenniki-sluchayno-popalis-na--prisvoenii-chuzhogo-zhilya-1125136047.html
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, симферополь, мошенничество, закон и право, новости крыма, общество
Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья
В Симферополе осужден мошенник за аферу с недвижимостью на 9,5 млн рублей