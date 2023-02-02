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Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья
Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья
В Симферополе вынесен приговор о мошенничестве с недвижимостью. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, аферист приехал в Крым из другого региона и по... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T10:25
2023-02-02T10:25
крым
прокуратура республики крым
происшествия
симферополь
мошенничество
закон и право
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе вынесен приговор о мошенничестве с недвижимостью. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, аферист приехал в Крым из другого региона и по поддельным документам лишил жилья троих жителей крымской столицы. Сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей.По данным следствия, подсудимый вместе с подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с октября 2018 по сентябрь 2019 года изготавливал поддельные документы на недвижимость в Симферополе и регистрировал переход права собственности на подставных лиц.После проверки прокуратуры на мужчину возбуждено уголовное дело, жилье возвращено законным владельцам. Злоумышленник признан виновным в совершении трех эпизодов мошенничества и приговорен судом к пяти годам заключения в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Юрист раскрыл схему аферы с кредитами под залог жильяВ Крыму аферисты пытались купить здание у моря по поддельным документамНе будь жертвой: 6 распространенных случаев мошенничества с арендой квартир
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, симферополь, мошенничество, закон и право, новости крыма, общество
Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья

В Симферополе осужден мошенник за аферу с недвижимостью на 9,5 млн рублей

10:25 02.02.2023
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе вынесен приговор о мошенничестве с недвижимостью. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, аферист приехал в Крым из другого региона и по поддельным документам лишил жилья троих жителей крымской столицы. Сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей.
По данным следствия, подсудимый вместе с подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с октября 2018 по сентябрь 2019 года изготавливал поддельные документы на недвижимость в Симферополе и регистрировал переход права собственности на подставных лиц.
Документы и деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября 2022, 12:31
В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья
"В результате преступных действий подсудимого трое жителей Крыма были лишены жилья общей стоимостью 9,5 млн рублей", – уточнили в надзорном ведомстве.
После проверки прокуратуры на мужчину возбуждено уголовное дело, жилье возвращено законным владельцам. Злоумышленник признан виновным в совершении трех эпизодов мошенничества и приговорен судом к пяти годам заключения в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
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