https://crimea.ria.ru/20230202/afera-na-95-mln-rubley-priezzhiy-moshennik-lishil-troikh-krymchan-zhilya-1126721764.html

Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья

Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья

В Симферополе вынесен приговор о мошенничестве с недвижимостью. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, аферист приехал в Крым из другого региона и по... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T10:25

2023-02-02T10:25

2023-02-02T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе вынесен приговор о мошенничестве с недвижимостью. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, аферист приехал в Крым из другого региона и по поддельным документам лишил жилья троих жителей крымской столицы. Сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей.По данным следствия, подсудимый вместе с подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с октября 2018 по сентябрь 2019 года изготавливал поддельные документы на недвижимость в Симферополе и регистрировал переход права собственности на подставных лиц.После проверки прокуратуры на мужчину возбуждено уголовное дело, жилье возвращено законным владельцам. Злоумышленник признан виновным в совершении трех эпизодов мошенничества и приговорен судом к пяти годам заключения в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Юрист раскрыл схему аферы с кредитами под залог жильяВ Крыму аферисты пытались купить здание у моря по поддельным документамНе будь жертвой: 6 распространенных случаев мошенничества с арендой квартир

https://crimea.ria.ru/20221028/v-krymu-moshenniki-sluchayno-popalis-na--prisvoenii-chuzhogo-zhilya-1125136047.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия, симферополь, мошенничество, закон и право, новости крыма, общество