https://crimea.ria.ru/20220719/yurist-raskryl-skhemu-afery-s-kreditami-pod-zalog-zhilya-1123886860.html

Юрист раскрыл схему аферы с кредитами под залог жилья

Юрист раскрыл схему аферы с кредитами под залог жилья - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Юрист раскрыл схему аферы с кредитами под залог жилья

Невзирая на действующий сейчас запрет выдачи микрозаймов под залог жилья, недвижимость — "лакомый кусок" для мошенников, связанных с кредитами, поэтому они... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T08:26

2022-07-19T08:26

2022-07-19T08:26

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Невзирая на действующий сейчас запрет выдачи микрозаймов под залог жилья, недвижимость — "лакомый кусок" для мошенников, связанных с кредитами, поэтому они стремятся завладеть ею различными способами. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, пишет Прайм.Он предупредил, что мошенники стараются всячески запутать человека, который хочет взять кредит под залог жилья, и дают в долг намного меньше реальной стоимости недвижимости, пытаясь ее присвоить.По его словам, мошенники пытаются заполучить подпись заемщика на чистом листе или листе с реквизитами сторон, чтобы потом подшить его к другому документу. Другой популярный способ — намеренно сделать так, чтобы клиент не мог обслуживать долг. Для этого ему подсовывают неверные платежные реквизиты. Образуется просрочка, после чего жилье переходит к аферистам.Эксперт предупредил, что для того, чтобы не стать жертвой подобных схем, следует воздержаться от займов под залог жилья, в крайнем случае, подписывать договор в присутствии опытного юриста.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, за неделю доверчивые жители полуострова отдали мошенникам 3 миллиона 768 тысяч рублей.

https://crimea.ria.ru/20220630/kak-moshenniki-obmanyvayut-turistov-ekspert-rasskazala-o-populyarnykh-skhemakh-1123700160.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество