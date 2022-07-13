https://crimea.ria.ru/20220713/krymchane-otdali-moshennikam-pochti-4-milliona-rubley-za-nedelyu-1123827421.html

Крымчане отдали мошенникам почти 4 миллиона рублей за неделю

Крымчане отдали мошенникам почти 4 миллиона рублей за неделю - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Крымчане отдали мошенникам почти 4 миллиона рублей за неделю

За неделю доверчивые жители полуострова отдали мошенникам 3 миллиона 768 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T11:31

2022-07-13T11:31

2022-07-13T11:51

крым

происшествия

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. За неделю доверчивые жители полуострова отдали мошенникам 3 миллиона 768 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.По данным ведомства, 25 крымчан отдали более 2,5 миллионов рублей мошенникам после телефонных звонков. При этом большинство потерпевших знали о существовании подобных мошеннических схем, но надеялись, что их они не коснутся. Кроме того, в МВД предупредили, что мошенники постоянно изобретают новые способы обмана, и человеку, особенно пожилому, сложно предусмотреть все вероятные варианты их действий."Мошеннические схемы, как правило, рассчитаны на быструю реакцию со стороны жертвы, чтобы она не успела обдумать ситуацию и принять взвешенное решение – поэтому сам факт информированности населения о дистанционном мошенничестве не всегда дает гарантии защиты от таких ситуаций", — обозначили правоохранители.Они рассказали, что в Евпатории женщину обманули на 207 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам под предлогом выплаты компенсации за приобретенные ранее некачественные БАДы. Жительница Ялты, оказавшись жертвой похожей схемы, отправила мошенникам почти миллион рублей."Еще один миллион рублей отправила на мошеннический счет женщина из Симферополя: по телефону злоумышленник, представившись сотрудником банка, сообщил, что к ее деньгам подбираются мошенники и предоставил якобы резервный счет для защиты вклада", — поделились в полиции.В ведомстве также напомнили, что никому и ни при каких обстоятельствах нельзя называть трехзначный код с обратной стороны карты и передавать пароли, которые приходят на телефон в СМС-сообщениях.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, житель Бахчисарая заработал почти 2 миллиона рублей на продаже фиктивных топливных талонов, ему грозит до шести лет тюрьмы.

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2022

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