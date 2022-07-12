https://crimea.ria.ru/20220712/v-krymu-mestnyy-zhitel-popalsya-na-prodazhe-fiktivnykh-toplivnykh-talonov-1123820043.html

В Крыму местный житель попался на продаже фиктивных топливных талонов

В Крыму местный житель попался на продаже фиктивных топливных талонов - РИА Новости Крым, 12.07.2022

В Крыму местный житель попался на продаже фиктивных топливных талонов

Житель Бахчисарая заработал почти 2 миллиона рублей на продаже фиктивных топливных талонов, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T14:01

2022-07-12T14:01

2022-07-12T14:01

происшествия

бахчисарай

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарая заработал почти 2 миллиона рублей на продаже фиктивных топливных талонов, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.В полицию Симферополя попали два аналогичных обращения от местных жителей. Незнакомец пообещал им топливные талоны, но вместо того, чтобы предоставить товар, скрылся с деньгами.Личность преступника установили сотрудники уголовного розыска, им оказался ранее судимый за мошенничество 37-летний житель Бахчисарая. Он признался, что никаких топливных талонов не существует, а деньги успел потратить.В его отношении возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в крупном размере. Бахчисарайцу грозит до 6 лет тюрьмы.В настоящее время он задержан и находится под стражей. Правоохранители выясняют иные факты аналогичных преступлений, совершенных задержанным.Ранее в Севастополе псевдоюрист "заработала" сотни тысяч на фиктивном оформлении недвижимости.

/20220620/inzheneriya-obmana-vse-chto-nuzhno-znat-o-moshennikakh-1123571657.html

бахчисарай

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, бахчисарай, крым