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В Крыму местный житель попался на продаже фиктивных топливных талонов - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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В Крыму местный житель попался на продаже фиктивных топливных талонов
В Крыму местный житель попался на продаже фиктивных топливных талонов - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В Крыму местный житель попался на продаже фиктивных топливных талонов
Житель Бахчисарая заработал почти 2 миллиона рублей на продаже фиктивных топливных талонов, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T14:01
2022-07-12T14:01
происшествия
бахчисарай
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарая заработал почти 2 миллиона рублей на продаже фиктивных топливных талонов, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.В полицию Симферополя попали два аналогичных обращения от местных жителей. Незнакомец пообещал им топливные талоны, но вместо того, чтобы предоставить товар, скрылся с деньгами.Личность преступника установили сотрудники уголовного розыска, им оказался ранее судимый за мошенничество 37-летний житель Бахчисарая. Он признался, что никаких топливных талонов не существует, а деньги успел потратить.В его отношении возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в крупном размере. Бахчисарайцу грозит до 6 лет тюрьмы.В настоящее время он задержан и находится под стражей. Правоохранители выясняют иные факты аналогичных преступлений, совершенных задержанным.Ранее в Севастополе псевдоюрист "заработала" сотни тысяч на фиктивном оформлении недвижимости.
/20220620/inzheneriya-obmana-vse-chto-nuzhno-znat-o-moshennikakh-1123571657.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, бахчисарай, крым
В Крыму местный житель попался на продаже фиктивных топливных талонов

МВД Крыма: жителю Бахчисарая грозит до 6 лет тюрьмы за продажу фиктивных топливных талонов

14:01 12.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарая заработал почти 2 миллиона рублей на продаже фиктивных топливных талонов, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
В полицию Симферополя попали два аналогичных обращения от местных жителей. Незнакомец пообещал им топливные талоны, но вместо того, чтобы предоставить товар, скрылся с деньгами.
"Потерпевшие рассказали, что неизвестный мужчина путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом продажи топливных талонов, завладел их денежными средствами в общей сумме 1 миллион 750 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Личность преступника установили сотрудники уголовного розыска, им оказался ранее судимый за мошенничество 37-летний житель Бахчисарая. Он признался, что никаких топливных талонов не существует, а деньги успел потратить.
В его отношении возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в крупном размере. Бахчисарайцу грозит до 6 лет тюрьмы.
В настоящее время он задержан и находится под стражей. Правоохранители выясняют иные факты аналогичных преступлений, совершенных задержанным.
Ранее в Севастополе псевдоюрист "заработала" сотни тысяч на фиктивном оформлении недвижимости.
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