https://crimea.ria.ru/20220712/v-sevastopole-psevdoyurist-popalas-na-obmane-s-nedvizhimostyu-1123817520.html

В Севастополе псевдоюрист попалась на обмане с недвижимостью

В Севастополе псевдоюрист попалась на обмане с недвижимостью - РИА Новости Крым, 12.07.2022

В Севастополе псевдоюрист попалась на обмане с недвижимостью

В Севастополе местную жительницу подозревают в мошенничестве при оказании юридической помощи в оформлении права собственности на недвижимость граждан –... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T11:44

2022-07-12T11:44

2022-07-12T11:44

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе местную жительницу подозревают в мошенничестве при оказании юридической помощи в оформлении права собственности на недвижимость граждан – возбуждены уголовные дела по нескольким эпизодам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Прокуратурой установлено, что под предлогом оказания юридических услуг предприимчивая женщина получила от обманутых ею клиентов около трехсот тысяч рублей, заключив соответствующие договора.При этом никак помогать людям она не собиралась, а деньги присвоила.Описываемые события происходили в марте и июне 2019 года. Обманутыми остались трое граждан, которые потом самостоятельно оформляли все необходимые документы.Следователи возбудили уголовные дела по статье мошенничество. Ее санкции предусматривают штраф, ограничение и лишение свободы сроком до двух лет.Ранее суд в Крыму приговорил к штрафам двоих экс-чиновников по делу о взятках и мошенничестве.

/20220620/inzheneriya-obmana-vse-chto-nuzhno-znat-o-moshennikakh-1123571657.html

севастополь

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2022

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севастополь, происшествия