Рейтинг@Mail.ru
В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230213/v-yalte-suprugi-turagenty-pokhitili-u-klientov-pochti-3-mln-rubley-1126943404.html
В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей
В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.02.2023
В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей
В Ялте суд вынес приговор супружеской паре по делу о мошенничестве на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T10:27
2023-02-13T10:27
происшествия
ялта
новости
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Ялте суд вынес приговор супружеской паре по делу о мошенничестве на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.В период с октября 2019 года по январь 2021 года подсудимые, работая в турагентстве в Ялте, под предлогом оформления туристических круизов и путешествий похищали деньги клиентов.По результатам рассмотрения дела суд приговорил одного из них к 3 годам 8 месяцам, а второго - к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Иски потерпевших о взыскании ущерба удовлетворены.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Симферополе был осужден аферист, который приехал в Крым из другого региона и по поддельным документам лишил жилья троих жителей крымской столицы. Сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефонуВ Крыму аферисты пытались купить здание у моря по поддельным документамКрымчанка устроила "ролевые игры" и украла у пенсионеров 2,4 млн рублей
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ялта, новости, крым, новости крыма, прокуратура республики крым
В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей

Прокуратура: в Ялте супруги-турагенты получили срок за обман клиентов почти 3 млн рублей

10:27 13.02.2023
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Ялте суд вынес приговор супружеской паре по делу о мошенничестве на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В период с октября 2019 года по январь 2021 года подсудимые, работая в турагентстве в Ялте, под предлогом оформления туристических круизов и путешествий похищали деньги клиентов.
"Таким образом злоумышленники завладели более чем 2,9 млн рублей, которые потратили на личные нужды", - уточнили в ведомстве.
По результатам рассмотрения дела суд приговорил одного из них к 3 годам 8 месяцам, а второго - к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Иски потерпевших о взыскании ущерба удовлетворены.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в Симферополе был осужден аферист, который приехал в Крым из другого региона и по поддельным документам лишил жилья троих жителей крымской столицы. Сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефону
В Крыму аферисты пытались купить здание у моря по поддельным документам
Крымчанка устроила "ролевые игры" и украла у пенсионеров 2,4 млн рублей
ПроисшествияЯлтаНовостиКрымНовости КрымаПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49Больше 150 капсул: в Севастополе наркосбытчика взяли с поличным
11:35Сломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
11:25США завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ
11:14Что с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
10:47Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил
10:35Пьяный и без прав: водителя фуры сняла с рейса полиция Севастополя
10:27В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей
09:59Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова отравили – Кадыров
09:43Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправа
09:28Скала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора Шаляпина
09:19МФЦ Крыма приостановили прием переселенцев из Херсонской области
09:05Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек
08:43Повышенные социальные выплаты в новых регионах: как и когда получить
08:26Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
08:11Подросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены
07:59Ученый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям
07:28Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечников
07:03След адмирала: 217 лет назад родился Владимир Корнилов
00:01Без осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 13 февраля
Лента новостейМолния