https://crimea.ria.ru/20230213/v-yalte-suprugi-turagenty-pokhitili-u-klientov-pochti-3-mln-rubley-1126943404.html

В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей

В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.02.2023

В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей

В Ялте суд вынес приговор супружеской паре по делу о мошенничестве на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T10:27

2023-02-13T10:27

2023-02-13T10:27

происшествия

ялта

новости

крым

новости крыма

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Ялте суд вынес приговор супружеской паре по делу о мошенничестве на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.В период с октября 2019 года по январь 2021 года подсудимые, работая в турагентстве в Ялте, под предлогом оформления туристических круизов и путешествий похищали деньги клиентов.По результатам рассмотрения дела суд приговорил одного из них к 3 годам 8 месяцам, а второго - к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Иски потерпевших о взыскании ущерба удовлетворены.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Симферополе был осужден аферист, который приехал в Крым из другого региона и по поддельным документам лишил жилья троих жителей крымской столицы. Сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефонуВ Крыму аферисты пытались купить здание у моря по поддельным документамКрымчанка устроила "ролевые игры" и украла у пенсионеров 2,4 млн рублей

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ялта, новости, крым, новости крыма, прокуратура республики крым