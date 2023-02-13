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В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей
В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.02.2023
В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей
В Ялте суд вынес приговор супружеской паре по делу о мошенничестве на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T10:27
2023-02-13T10:27
2023-02-13T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Ялте суд вынес приговор супружеской паре по делу о мошенничестве на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.В период с октября 2019 года по январь 2021 года подсудимые, работая в турагентстве в Ялте, под предлогом оформления туристических круизов и путешествий похищали деньги клиентов.По результатам рассмотрения дела суд приговорил одного из них к 3 годам 8 месяцам, а второго - к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Иски потерпевших о взыскании ущерба удовлетворены.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Симферополе был осужден аферист, который приехал в Крым из другого региона и по поддельным документам лишил жилья троих жителей крымской столицы. Сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефонуВ Крыму аферисты пытались купить здание у моря по поддельным документамКрымчанка устроила "ролевые игры" и украла у пенсионеров 2,4 млн рублей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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происшествия, ялта, новости, крым, новости крыма, прокуратура республики крым
В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублей
Прокуратура: в Ялте супруги-турагенты получили срок за обман клиентов почти 3 млн рублей